Chuyện gì xảy ra với HIEUTHUHAI và Soobin?

Fan của HIEUTHUHAI và Soobin tranh cãi suốt những ngày qua. Việc này cho thấy người hâm mộ rất cuồng nhiệt, sẵn sàng công kích nhóm fan khác để bảo vệ thần tượng.

Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai “say hi” lên sóng cùng thời điểm đưa các nghệ sĩ nam phủ sóng thị trường nhưng đồng thời vô tình đẩy họ lên bàn cân, chịu sự so sánh suốt thời gian qua. HIEUTHUHAI ở Anh trai “say hi” và Soobin ở Anh trai vượt ngàn chông gai là 2 anh trai nổi bật nhất nhì mỗi chương trình về độ phủ sóng truyền thông lẫn lượng fan. Ngay lúc này, họ cũng là tâm điểm của cộng đồng fan 2 bên.

Fandom HIEUTHUHAI và Soobin khẩu chiến

Vốn hoạt động tách biệt, không hề va chạm nhau nhưng gần đây cộng đồng fan của Soobin và HIEUTHUHAI bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Họ tranh cãi nảy lửa trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau. Vụ việc bắt nguồn từ một sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao trong lĩnh vực âm nhạc, gây nhiều chú ý là Soobin và HIEUTHUHAI. Trong một tấm poster do một trang Fanpage về showbiz thiết kế, HIEUTHUHAI được đặt ở vị trí center thay vì Soobin hoặc những nghệ sĩ khác như Chi Pu, Hurrykng…

Sự việc tưởng như rất nhỏ và cũng không phải thông tin chính thức nhưng đã làm dấy lên “cuộc chiến” bằng bàn phím giữa 2 cộng đồng fan. Trong đó, fan của Soobin bức xúc và cho rằng xét cả tuổi đời, tuổi nghề lẫn bề dày thành tích, nam ca sĩ này xứng đáng hơn cả cho vị trí trung tâm. Ngược lại một số fan phản bác rằng HIEUTHUHAI với tư cách một trong những rapper hot nhất hiện nay có ở vị trí nổi bật nhất cũng là hợp lý. Phải đến khi Fanpage chính thức của sự kiện đăng tấm poster có Soobin đứng chính giữa và 2 bên là HIEUTHUHAI, Chi Pu, tranh cãi mới tạm lắng xuống.

Fan của HIEUTHUHAI và Soobin tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Thế nhưng một sự việc khác lại nổ ra khiến cuộc chiến giữa 2 fandom một lần nữa được hâm nóng. Theo đó, Superstar là bài hát mới được trình diễn trong Anh trai vượt ngàn chông gai. Ca khúc này do Soobin và Kay Trần sáng tác. Sau đó, một số chi tiết trong Superstar khiến người nghe đặt nghi vấn Soobin dùng bài hát để "đá đểu" đàn em. Cụ thể, trong bài hát, Soobin dùng cụm từ “baby boo” được xem như đặc trưng khi nhắc đến HIEUTHUHAI. Babyboo là tên bạn gái tin đồn của HIEUTHUHAI và nam rapper cũng từng nhắc tới nó trong một ca khúc trình diễn trên Anh trai “say hi”.

Một lần nữa, sự việc chỉ là suy đoán có phần vô căn cứ từ một bộ phận khán giả và không đáng bàn cãi. Thế nhưng, tranh cãi vẫn nổ ra trên mạng xã hội. Việc công kích nhau giữa các cộng đồng fan thực chất rất khó tránh với bất kỳ lĩnh vực nào, đặc biệt trong văn hóa thần tượng. Tại đây, người hâm mộ sẽ luôn nỗ lực dành cho ca sĩ họ yêu thích những điều tốt đẹp nhất. Nhưng mặt trái là họ sẵn sàng tranh cãi, đôi khi hơi cực đoan, quá khích để bảo vệ thần tượng.

Mặt trái của văn hóa thần tượng

Với sự bùng nổ của 2 chương trình anh trai, văn hóa thần tượng đang ngày càng phát triển ở Việt Nam. Sự cuồng nhiệt quá mức của khán giả đã nhiều lần được nhắc đến như một trong những mặt trái đáng lo ngại nhất của Kpop, nơi văn hóa thần tượng xuất hiện và phát triển mạnh mẽ nhất.

Một trong những cuộc chiến fandom nổi tiếng nhất trong những ngày đầu của Kpop là giữa fan của HOT và Sechsikes. Cả hai nhóm nhạc này đều rất nổi tiếng vào thời điểm đó và có lượng fandom đông đảo, trung thành. Người hâm mộ của 2 nhóm nhạc thường gặp nhau, tranh cãi và thậm chí đánh nhau ngay trước lễ trao giải có sự tham gia của thần tượng. Trong thời gian này, những người điều hành fandom thậm chí đạt được danh tiếng như một thần tượng Kpop. Họ dẫn dắt cả fandom để chiến đấu với fandom khác nhằm bảo vệ thần tượng. Cuộc chiến giữa những người hâm mộ này thậm chí đã trở thành huyền thoại và được tái hiện trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Hàn Quốc Reply 1997.

Có vô vàn lý do để các fandom đối đầu với nhau, chẳng hạn SONE (fandom của SNSD) với Blackjacks (fan 2NE1) tranh cãi suốt thời gian dài vì 2 nhóm nhạc này trở lại cùng thời điểm dẫn đến sự cạnh tranh trên các chương trình âm nhạc, lễ trao giải… Khi đó, SNSD phát hành Mr.Mr còn 2NE1 có Comeback Home. Thế là 2 bài hát thường được đề cử để tranh giải thưởng trên các chương trình âm nhạc cuối tuần.

Fan BlackPink và fan BTS liên tục có những bài viết công kích thần tượng của đối phương. Ảnh: YG Entertainment.

Hoặc, với SONE và ONCE (fandom của TWICE), tranh cãi nảy sinh là bởi TWICE có đội hình 9 thành viên tương tự đàn chị. Vì thế TWICE luôn bị công kích là “ăn theo” hoặc sao chép nhóm nhạc của SM Entertainment. Và khi thấy thần tượng bị công kích, fan của TWICE cũng không chịu để yên.

Nguyên nhân thường thấy nhất khiến các fandom tấn công nhau là khi họ ra mắt cùng thời điểm và cạnh tranh vị trí số một. Có một cuộc chiến fan hâm mộ lớn đang diễn ra giữa Blinks (fan BlackPink) và ARMY (BTS). Công chúng có thể đã nghe về những dòng tweet hoặc xung đột thái quá giữa hai fandom này. Lý do mâu thuẫn được cho là xuất phát từ việc fandom nào cũng muốn khẳng định thần tượng của họ là đại diện tiêu biểu, thành công nhất cho Kpop thế hệ thứ 3.

Và thực tế không chỉ giữa fan của các nhóm nhạc mà ngay cả fan của các thành viên trong cùng một nhóm cũng có thể xảy ra tranh cãi. Tương tự trường hợp fan Soobin với HIEUTHUHAI, đã rất nhiều lần các fan Kpop "nội chiến" vì thành viên họ yêu thích không được đứng center hoặc bị phân biệt đối xử.

Điển hình là trường hợp nhóm ITZY. Thành viên Ryujin ban đầu được công ty JYP Entertainment thông báo là center của nhóm. Tức cô sẽ luôn đứng ở vị trí trung tâm trong các hoạt động. Thế nhưng, sau đó, fan của Ryujin phát hiện JYP đã không giữ lời. Thay vì để Ryujin ở vị trí trung tâm, công ty lại ưu ái các thành viên khác. Bởi thế, fan giữa các thành viên bắt đầu nảy sinh xích mích.

Nói về việc khán giả ngày càng cuồng nhiệt với thần tượng, Kwak Keum Joo, giáo sư tâm lý học tại Đại học Quốc gia Seoul, cho biết: "Mọi người, đặc biệt là thanh thiếu niên ở Hàn Quốc đang thiếu cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa. Tôi tin rằng đây là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến hiện tượng sasaeng".

“Hallyu rõ ràng đã nâng cao uy tín quốc gia, như trường hợp của nhóm nhạc nam BTS cho thấy, nhưng nó cũng làm nảy sinh tình trạng sasaeng (fan cuồng) và sự ám ảnh, mà tôi coi là mặt trái của cơn sốt hallyu”, ông nhận định.