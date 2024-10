Nhiều ngôi sao Thái Lan bị bắt giữ

Mgronline đưa tin ngày 16/10 Akaradej Pimonsri, Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan với tư cách người đứng đầu nhóm điều tra vụ án của The iCon Group, xác nhận tòa án đã phê chuẩn 18 lệnh bắt, trong đó có 2 ngôi sao Sam Yuranunt Pamornmontri, Kan Kantathavorn và nữ diễn viên hàng đầu Min Pechaya.

Tính tới 17h 16/10 (giờ địa phương), cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 12 người, bao gồm Sam Yuranunt, Min Pechaya và người đứng đầu của The iCon Group, theo Prachachat. Họ chuẩn bị được đưa về Cục Điều tra Trung ương (CIB).

Paul Waratphon Waratvorakul, giám đốc điều hành của The iCon Group, bị bắt giữ khi người này đang giải trình tại Văn phòng Ban Bảo vệ người tiêu dùng. Sau đó, Paul Waratphon Waratvorakul bị tạm giữ để thẩm vấn tại Phòng trấn áp tội phạm.

Theo Khaosod, diễn viên Sam Yuranunt cho biết ông giữ chức vụ Giám đốc Nghiên cứu (CRO), Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm của The iCon Group. Công việc của diễn viên này là giới thiệu các sản phẩm khác nhau và hướng dẫn nhà đầu tư cách sử dụng sản phẩm nhưng không có quyền quyết định.

Ngày 12/10, tờ Thairath đưa tin hàng loạt ngôi sao hạng A của Thái Lan vướng vào vụ việc liên quan đến The iCon Group. Đây là tập đoàn kinh doanh sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe nhưng theo mô hình đa cấp. Nhiều người phàn nàn việc được tiếp thị nhập hàng hóa của tập đoàn này để bán lại. Nhưng, những người này không bán được hàng dẫn đến bị tồn đọng và thua lỗ nặng nề. Tập đoàn đã mời nhiều ngôi sao nổi tiếng hợp tác để gia tăng danh tiếng. Cảnh sát Thái Lan cho biết đây là vụ án nghiêm trọng.

Khaosod đưa tin, tới chiều 16/10, đã có hơn 740 người đến nộp đơn khiếu nại, tổng giá trị thiệt hại lên tới hơn 266 triệu baht (hơn 8 triệu USD ).

Trong buổi họp báo diễn ra chiều 12/10, Min Peechaya bật khóc gửi lời xin lỗi các nạn nhân. Nữ diễn viên là giám đốc truyền thông của tập đoàn này và được nhiều nhân viên gọi là “sếp”. Giải thích việc được gọi là “sếp”, Min khẳng định đó chỉ là cách gọi thể hiện sự tôn trọng. Min cho biết thêm theo hợp đồng, cô được mời làm đại diện truyền thông với mức lương không quá cao. Cô khẳng định không hề biết những công việc, quá trình điều hành của tập đoàn.

Min Pechaya sinh năm 1989 là ngôi sao hàng đầu Thái Lan. Cô đã tham gia hàng chục bộ phim nổi tiếng như Nang Thip, Pin Anong, Cô dâu nhập khẩu, Cặp đôi cay như ớt… Nữ diễn viên đang có Canh bạc ái tình lên sóng và rất có thể dự án bị ảnh hưởng bởi vụ việc kể trên.

Một số nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng liên quan tới tập đoàn này, chẳng hạn Boy Pakorn Chatborirak, Weir Sukollawat Kanarot, Pong Nawat, PP Krit Amnuaydechkorn… Tuy nhiên, những người trên chỉ ký kết hợp đồng để quảng cáo sản phẩm chứ không giữ chức vụ như 3 ngôi sao kể trên. Hầu hết trong số họ đã chấm dứt hợp đồng với tập đoàn từ khá lâu.

Sách tham khảo: Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.