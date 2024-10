Diễn biến vụ mỹ nhân Thái Lan bị tạm giam

Mgronline đưa tin 18 người liên quan đến vụ The iCon Group, bao gồm 3 ngôi sao Sam Yuranunt Pamornmontri, Kan Kantathavorn và Min Pechaya bị bắt giữ vào 16/10. Theo tin tức của Mgronline vào 17/10, cảnh sát khẳng định 18 người, kể cả 3 diễn viên không được tạm giam ở vòng VIP. Sẽ có phòng giam riêng biệt giữa nam và nữ, bên trong không có giường hay nệm và phải ngủ trên sàn nhà.

“Ai từng nhìn thấy phòng giam trên TV chưa. Nó chỉ như vậy thôi”, cảnh sát nói với truyền thông thông Thái Lan.

Cũng theo tin tức của Mgronline vào 17/10, Cục Điều tra Trung ương (CDC) cho biết nam diễn viên kiêm MC Kan Kantathavorn đã rút tổng cộng 1,8 triệu baht từ tài khoản ngân hàng cá nhân vào 15/10, chỉ vài giờ trước khi Văn phòng Chống rửa tiền ban hành lệnh tạm thời phong tỏa tài sản của nam diễn viên trong 90 ngày để điều tra.

Đối với 18 bị cáo của mạng lưới iCon Group đã bị bắt, bước đầu, được biết đây chỉ là nhóm nghi phạm đầu tiên. Cảnh sát tin rằng còn có nhiều người khác liên quan nên đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Vụ việc The iCon Group được cảnh sát đánh giá là có tính chất nghiêm trọng. Tới chiều 16/10, có hơn 740 người nộp đơn khiếu nại, tổng giá trị thiệt hại lên tới hơn 266 triệu baht ( 8 triệu USD ). Vụ việc còn gây chú ý bởi liên đới tới rất nhiều ngôi sao nổi tiếng Thái Lan.

Trong đó, nữ diễn viên hàng đầu Min Pechaya nắm giữ chức vụ Giám đốc Phòng Truyền thông Doanh nghiệp. Ở một số sự kiện trước đây, Min Pechaya tự gọi cô là “sếp Min”. Đây cũng là cái tên mà nhiều nhân viên trong công ty này gọi cô. Trong cuộc họp báo diễn ra vào 15/10, Min Pechaya khẳng định cô chỉ đảm nhận công việc truyền thông, quảng bá sản phẩm và không liên quan tới bất cứ kế hoạch hoạt động nào của công ty này.

Min Pechaya tổ chức họp báo để giải thích vụ việc. Ảnh: The Standard.

Theo Thairath, The iCon Group hoạt động theo mô hình đa cấp và bị buộc tội lừa đảo người dân đầu tư đồng thời chiêu mộ khách hàng trở thành thành viên nhưng không thực sự bán sản phẩm. Nơi này tạo dựng uy tín bằng cách đưa diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đến quảng bá. Nhiều nạn nhân thua lỗ, mất trắng tiền khi tham gia hệ thống này.

Một số nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng liên quan tới tập đoàn này, chẳng hạn Boy Pakorn Chatborirak, Weir Sukollawat Kanarot, Pong Nawat, PP Krit Amnuaydechkorn… Nhưng họ không giữ chức vụ trong công ty mà chỉ ký hợp đồng ngắn hạn để quảng cáo sản phẩm hoặc tham gia sự kiện. Các nghệ sĩ cũng kết thúc hợp đồng từ khá lâu.

