Tuấn Hưng tuyên bố dừng hát ở quán bar

Tuấn Hưng thừa nhận việc hát quán bar giúp anh có thu nhập lớn nhưng đã đến lúc dừng lại để nam ca sĩ tập trung cho gia đình.

Mới đây, khi đi diễn ở một quán bar, Tuấn Hưng tuyên bố từ giờ anh sẽ dừng diễn ở địa điểm này. Nam ca sĩ vẫn tập trung phát triển âm nhạc nhưng gặp gỡ khán giả qua những môi trường khác.

Anh nói: “Không một ai dại dột bỏ nơi giúp mình kiếm tiền tốt đúng không. Hôm nay, tôi hát ở đây kiếm cả trăm triệu đồng nhưng tôi phải nói lời chia tay để tập trung cho gia đình. Tôi vẫn ra sản phẩm âm nhạc, vẫn đi hát nhưng môi trường sẽ khác ở đây. Ở đây rất vui nhưng tôi đã diễn môi trường này 20 năm rồi. Không ai ở Việt Nam hát quán bar nhiều như tôi. Do đó, rất khó để đưa ra quyết định này và tôi cũng cần tiền nuôi vợ con. Nhưng đã đến lúc đưa ra quyết định này, phải chuyển sang làm gì khác đi. Cái cuối cùng quan trọng nhất vẫn là gia đình”.

Tuân Hưng cho biết sẽ dừng hát bar để tập trung cho gia đình. Ảnh: FBNV.

Sau đó, nam ca sĩ hát ca khúc viết về tình bạn thay cho lời chia tay dành cho tất cả quán bar. “Tôi yêu mọi người nhưng chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ khác. Cảm ơn mọi người”, Tuấn Hưng cho biết.

Vừa qua, Tuấn Hưng được chú ý thông qua chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Game show này giúp nam ca sĩ lấy lại thiện cảm từ khán giả sau thời gian sóng gió, từ việc mất giọng ở một đêm nhạc tới MV Quả táo vàng bị chê. Trong cuộc phỏng vấn với Tri Thức – Znews, nam ca sĩ thừa nhận anh được cứu nhờ Anh trai vượt ngàn chông gai.

“Đúng là được cứu bởi trước đó, tôi sống thoải mái, tự do, thích làm gì thì làm và không theo khuôn khổ gì cả. Tôi sống với hào quang của quá khứ, cứ mặc định bản thân đã làm rất tốt và ngồi đó hưởng thành quả thôi. Đến khi tham gia, tôi mới nhận ra, tôi vẫn có thể khai thác thêm năng lượng để tiếp tục bay nhảy và tạo ra sản phẩm âm nhạc tiếp theo. Tôi tìm thấy năng lượng tích cực từ những người bạn mới. Tôi quá đỗi hạnh phúc khi nhờ chương trình tôi nhận ra bản thân cần bứt phá hơn thay vì an phận, đứng ở trong vòng tròn an toàn”, anh chia sẻ.