Tuấn Hưng: 'Tôi được cứu'

Tuấn Hưng thừa nhận anh được "cứu" khỏi những cuộc vui, suy nghĩ an phận với hào quang cũ nhờ Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tuấn Hưng tranh thủ thời gian tập nhạc cho một chương trình ở Hà Nội để trò chuyện với Tri Thức - Znews.

Những ngày này, Tuấn Hưng như nhiều anh tài khác của Anh trai vượt ngàn chông gai kín lịch chạy show từ Nam ra Bắc. Lịch trình bận rộn không phải thứ duy nhất game show này mang lại cho Tuấn Hưng. Với nam ca sĩ, nó thực sự đã “cứu” anh khỏi việc an phận với hào quang cũ, đắm chìm trong những cuộc vui và hậu quả là… mất giọng.

Tuấn Hưng thay đổi

- Hiện concert Anh trai vượt ngàn chông gai ở Hưng Yên rơi vào tình trạng cháy vé, điều đó mang đến cho anh cảm xúc thế nào?

- Tôi không biết nói thế nào nhưng chương trình đã tạo rất nhiều ấn tượng tốt cho khán giả. Đó là điều tuyệt vời lắm. Trước đây, việc khán giả phải săn vé xem một đêm nhạc Việt rất hiếm hoi. Họ thường tìm đến các chương trình của ngôi sao quốc tế.

Mặt khác, tôi cảm thấy căng thẳng bởi bạn bè, người thân nhắn tin nhờ tôi mua vé rất nhiều. Nhiều người thậm chí nhiều năm không nói chuyện nhưng cũng liên hệ với tôi. Đến mức, chỉ cần nhìn số điện thoại tôi đã hiểu họ muốn gì rồi.

- Thời gian này, mạng xã hội của anh luôn có những bài viết rất dài, dường như anh đang có rất nhiều tâm sự?

- Khi chương trình kết thúc, tất cả trở lại cuộc sống hàng ngày. Nhưng ký ức của tôi về những gì đã qua trong chương trình vẫn rất đậm nét và ý nghĩa. Do đó, tôi muốn dành khoảng thời gian ít ỏi, chẳng hạn khi đưa đón con, cùng vợ kinh doanh để chia sẻ những gì đã nghĩ trong đầu về 32 anh em còn lại.

- Có điều gì ở chương trình nói riêng hay cuộc sống nói chung, anh sẽ không bao giờ chia sẻ trên MXH?

- Tôi không còn muốn đưa lên mạng xã hội những buổi nhậu nhẹt, vui chơi nữa mà thay vào đó là những bài viết tăng tương tác, ý nghĩa hơn để mọi người thấy được tôi đã thay đổi như thế nào khi tham gia chương trình. Ở đó là nỗ lực, quyết tâm của tôi về việc trở lại với thị trường âm nhạc.

- Ở một trong các bài viết, Tuấn Hưng thừa nhận anh ít hình, video với 32 anh tài còn lại. Vậy vào giây phút 32 anh tài vui đùa, anh thường làm gì?

- Tôi sẽ ngồi quan sát mọi người. Lúc đó, tôi thường nghĩ những người này sao nhiều năng lượng thế nhỉ. Họ không nghỉ ngơi hả, đây là đang là thời gian nghỉ ngơi mà. Nhưng sau vài công diễn và theo dõi cả cuộc sống của họ bên ngoài chương trình, tôi nhận ra họ tiếp tục tương tác với nhau để tạo ra nội dung. Lúc đó, tôi mới bắt đầu nhận ra đây là cuộc trải nghiệm thực sự và trong chuyến đi đấy, mình nỗ lực nhiều sẽ nhận được nhiều và ngược lại?

- Ngoài lý do chưa quen với cách content trong và sau show diễn như anh chia sẻ thì việc ít tương tác có phần nào đến từ việc anh chưa thực sự hòa nhập được với các anh trai?

- Có chứ, bởi các bạn trẻ hơn tôi rất nhiều. Thời gian đầu, chúng tôi chưa quen nhau trong khi mỗi người có ngôn ngữ giao tiếp khác nhau. Tôi lại có cách nói chuyện khá tưng tửng nên không phải ai tôi cũng nói chuyện được. Trong những vòng đầu, tôi chỉ nói chuyện được với các anh lớn như anh Tự Long, Bằng Kiều.

Tuấn Hưng chia sẻ về cuộc sống thời gian qua và sự thay đổi của anh sau ATVNCG. Ảnh: Thế Bằng.

- Thẳng thắn thì trước những câu nói của Tự Long, đã bao giờ anh giận dỗi thật?

- Tôi không biết lúc nào anh ấy nói thật, lúc nào nói đùa. Nên đúng là có lúc tôi dỗi thật. Khi tham gia chương trình, tôi chỉ muốn sống đúng cảm xúc của chính mình. Tôi không muốn phải giả lả, cư xử khác đi trước ống kính mà chỉ đơn giản mệt thì bảo mệt, buồn thì bảo buồn, còn vui thì bảo vui.

Tuy nhiên, những cảm xúc thật của cá nhân đôi khi ảnh hưởng tới tâm lý, tinh thần của tập thể. Cho nên như tôi hay nói với mọi người, tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai cũng như khóa huấn luyện với tôi vậy.

Dừng an phận với thành công cũ

- Từ nhân tố nổi bật, có điểm cá nhân cao ở vòng đầu tiên nhưng sau đó không lọt top anh tài toàn năng, Tuấn Hưng thiếu điều gì?

- Tôi không rõ được tiêu chí của khán giả. Chương trình có 33 người tham gia, chỉ chọn 17 anh tài và 16 người còn lại không được chọn. Tôi nghĩ mọi người không quá nặng nề với việc có được chọn vào gia tộc toàn năng hay không. Bởi mỗi người sẽ có những toan tính khác nhau. Với cá nhân tôi, những gì tôi có được sau chương trình tôi thấy rất hài lòng.

- Nhưng anh có chạnh lòng không khi vài người trong top 17 thậm chí không phải ca sĩ chuyên nghiệp?

- Đã tham gia cuộc chơi thì phải tôn trọng kết quả. Có tiếc nuối thì mọi điều không trở lại được. Quan trọng là mình đã hết sức và kết quả đó là tốt nhất ở thời điểm đó rồi. Ở những công diễn đầu tiên, quả thật, tôi mệt mỏi, thiếu năng lượng. Nhưng càng về sau tôi thấy bản thân càng tốt hơn. Hơn hết, cả 33 anh tài quan niệm là dù chỉ 17 người vào gia tộc toàn năng nhưng chúng tôi luôn bên nhau, hỗ trợ nhau giống một gia đình lớn.

- Có lẽ không sai khi nói Tuấn Hưng được “cứu” nhờ Anh trai chông gai sau chuỗi thời gian toàn sóng gió. Anh có thấy vậy?

- Tôi đồng tình, đúng là được cứu bởi trước đó, tôi sống thoải mái, tự do, thích làm gì thì làm và không theo khuôn khổ gì cả. Tôi sống với hào quang của quá khứ, cứ mặc định bản thân đã làm rất tốt và ngồi đó hưởng thành quả thôi. Đến khi tham gia, tôi mới nhận ra, tôi vẫn có thể khai thác thêm năng lượng để tiếp tục bay nhảy và tạo ra sản phẩm âm nhạc tiếp theo. Tôi tìm thấy năng lượng tích cực từ những người bạn mới. Tôi quá đỗi hạnh phúc khi nhờ chương trình tôi nhận ra bản thân cần bứt phá hơn thay vì an phận, đứng ở trong vòng tròn an toàn.

- Cũng trong thời gian thi Anh trai vượt ngàn chông gai, anh luôn trả lời gần như mọi bình luận hay nhanh chóng lên tiếng mọi nghi vấn. Phải chăng sau những tranh luận, Tuấn Hưng giờ đây “sợ” phản ứng trái chiều của khán giả?

- Sau khi đưa con đi học vào 7h sáng, tôi có khoảng 2 tiếng chờ vợ chuẩn bị đi làm. Thời gian đó, tôi sẽ ngồi đọc lại bình luận của khán giả. Tôi cũng muốn chia sẻ với những người có bình luận tiêu cực về tôi dù tôi hiểu để thay đổi suy nghĩ của một người là điều rất khó. Để thay đổi họ, mình phải đủ mạnh, có sức hút để họ cảm nhận được. Tuy nhiên, sau chương trình, tôi cho rằng việc tương tác với khán giả cũng là công việc với nghệ sĩ.

Tôi đã có FC chính thức sau nhiều năm đi hát. FC đó có hơn 500 thành viên chính thức và nhiều thành viên đang chờ kết nạp. Chính tình cảm của mọi người và những anh em trong chương trình đã khiến tôi nghiêm túc, quyết liệt hơn với bản thân trong từng hành động.

Tuấn Hưng cho biết anh tự hào khi concert ATVNCG cháy vé. Ảnh: Thế Bằng.

- Từ người nóng tính, ngang tàng hay ương bướng như bạn bè nhận xét, Tuấn Hưng trong show lại khá nhẹ nhàng, thậm chí hay dỗi, đâu mới là con người thật của anh?

- Thật ra tính tôi vẫn như thế. Nhưng mọi người cứ nhìn vào giao diện và những chuyện quá khứ của tôi. Chẳng hạn, khi nhìn vào một địa hình, mọi người thường chỉ nhìn vào những gì nhô lên mà không quan sát cả mặt phẳng. Tôi nghĩ rằng ngay cả một người bình thường thì khi bị chọc giận, người đó cũng có thể nổi cáu. Là người của công chúng nhưng tôi khó tránh khỏi những lúc như vậy.

1 tỷ đồng đổi lấy bài học Quả táo vàng

- Vậy anh có nổi cáu không khi MV Quả táo vàng bị gỡ, cùng lúc Duy Mạnh luôn có động thái trêu đùa?

- Lúc đó tôi không nổi cáu mà chỉ đặt dấu hỏi về việc tư duy âm nhạc của tôi và khán giả đang lệch nhau sao. Tôi bình tĩnh đối diện, quan sát khán giả không quen biết để tìm hiểu thị hiếu của họ ra sao và có nên tiếp tục theo đuổi con đường mình đang chọn hay không. Sau đó, tôi nhận thấy có thể MV chưa hợp lý hoặc thời điểm đó, tôi có quá nhiều scandal khiến khán giả không thể yêu quý. Cuộc sống luôn không hoàn hảo và đó là một bài học với tôi.

Tôi khá bền bỉ và bình tĩnh trong cả cuộc sống, công việc. Các cụ có câu lùi một bước tiến 3 bước. Do đó, tôi thấy khi bị tấn công, mình không nhất thiết cứ đâm đầu vào làm gì.

- Sau những gì đã trải qua, có mất nhiều thời gian để anh quyết định “thách” Duy Mạnh cùng tham gia đêm nhạc không?

- Tôi nghĩ mọi thứ diễn ra do nó đúng thời điểm. Khi đúng thời điểm thì cả hai bắt tay nhau làm một đêm nhạc ý nghĩa mà thôi.

- Mối quan hệ của cả hai hiện tại thế nào?

- Cả hai duy trì sự im lặng như mọi khi. Tôi chỉ muốn nói rằng chương trình đó như một cái kết đẹp rồi. Cả hai nếu yêu quý nhau thì khi gặp mặt có thể chào nhau chứ đừng mang nhau lên mạng xã hội nữa.

Những ngày qua, nam ca sĩ có cuộc sống bận rộn, di chuyển liên tục. Ảnh: Thế Bằng.

- Với MV Quả táo vàng bị gỡ, anh thiệt hại như thế nào?

- Tôi mất khoảng một tỷ đồng.

- Tuy nhiên, ở đêm nhạc mới đây, anh đã diễn Quả táo vàng. Tại sao anh thay đổi?

- Tôi tự tin hơn sau ATVNCG. Chương trình vẫn đồng ý để tôi diễn bài hát ngay công diễn đầu tiên, sau đó sự đón nhận và phản ứng của khán giả vẫn tốt. Tôi nhận ra, trước đó, một vài yếu tố khách quan như hình ảnh, MV tạo ấn tượng cho khán giả không tốt. Bài hát không có lỗi, quan trọng là cách xử lý bài hát như thế nào thôi.

- Thời điểm liên tục nhận những ý kiến trái chiều về giọng hát, anh có nghĩ tới việc ngưng ca hát?

- Quả thực trước Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi bị sa đà vào những cuộc vui, những cuộc ăn nhậu. Giọng của tôi thật sự có vấn đề. Tôi đi khám dây thanh và nhận được lời khuyên của bác sĩ. Tôi lập tức lên một timeline luyện tập, điều chỉnh cuộc sống để mọi thứ trở về quy củ. Bây giờ tôi giảm được 7, 8 kg và giọng hát cũng trở lại.

- Anh tự đánh giá giọng hát hiện tại được bao nhiêu % so với thời đỉnh cao?

- Mỗi giai đoạn, giọng hát hay hay không còn phụ thuộc vào cảm tính, sự rung động trái tim và không có thước đo cụ thể. Tuy nhiên, tôi đang duy trì phong độ rất tốt sau chương trình.

- Nếu ví sự nghiệp của anh như biểu đồ hình sin thì đâu là giai đoạn anh ở đỉnh và khi nào chạm đáy?

- Tôi nghĩ đỉnh là thời Nắm lấy tay anh. Tôi khá may mắn vì cứ sau một thời gian tôi lại có một bài hit. Sau Nắm lấy tay anh, tôi có Tha thứ lỗi lầm, Chỉ còn một đêm cuối, Gấp đôi yêu thương… Còn đáy thì tôi chưa định lượng được nó nằm ở đâu.

Nhưng quãng thời gian chông gai nhất có lẽ là năm 2018. Thời điểm đó, tôi gặp rất nhiều sóng gió. Những biến cố thời đó còn lớn hơn những biến cố gần đây nhiều, chẳng hạn bị huỷ show, đụng xe… Chính vì cuộc đời đã trải qua những biến cố lớn nên mỗi khi gặp chuyện gì, tôi đều dặn mình phải giữ được bình tĩnh.

- Ai ở bên anh trong giai đoạn đen tối đó?

- Đương nhiên là vợ tôi. Chúng tôi giống 2 người bạn, chia sẻ với nhau mọi thứ, đi cùng nhau mọi nơi. Làm gì cũng có nhau. Bên cạnh luôn có một người bạn đời như thế nên không bao giờ tôi thấy hụt hẫng, lẻ loi. Mọi nỗi buồn, sóng gió của tôi đều có người cùng gánh vác, san sẻ.

- Còn khi ở đỉnh cao, anh chị tận hưởng thế nào?

- Từ sau khi cả hai về ở với nhau, chúng tôi chỉ quẩn quanh với gia đình. Chúng tôi không tiếc nuối bất cứ điều gì đã qua và cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

- Mới đây, anh ra mắt bài hát Nhẹ nhàng dành tặng các thầy, cô giáo. Nhưng tôi nghe nội dung, đúng hơn nó là lời nhắn nhủ anh dành cho bản thân sau những sóng gió?

- Đúng như vậy, tôi tâm đắc nhất câu cuối trong bài “Chỉ cần ta vững tâm bước qua những thăng trầm / Chỉ cần ta biết buông, chẳng bao giờ tổn thương”.

Trước đó, tôi nghĩ nó đơn thuần là tâm sự của riêng tôi. Nhưng khi làm việc với ê-kíp trẻ, các bạn nói nếu sản phẩm này mang tính cá nhân quá thì nó chỉ lặp lại một Tuấn Hưng cũ. Các bạn ấy mở ra cho tôi tư duy mới. Với tôi, đây là sự buông bỏ nhẹ nhàng để đón nhận điều gì mới mẻ trong tương lai. Nếu không buông bỏ cái cũ thì không thể đón nhận cái mới được.

- Trở lại concert Anh trai vượt ngàn chông gai, việc nó cháy vé thay đổi thế nào thị trường âm nhạc Việt?

- Nó có tác động rất tích cực, khiến mọi người quan tâm nhiều hơn tới một chương trình âm nhạc. Tuy nhiên, nếu BTC không có phương án tốt cho concert tiếp theo thì có thể gây phản ứng ngược. Mọi sự yêu thương, trông chờ đến mức hơi over có thể trở thành giọt nước tràn ly nếu tình yêu đó không được đáp lại đúng mực.

Hình ảnh Tuấn Hưng trong một buổi tổng duyệt tại Hà Nội. Ảnh: Thế Bằng.