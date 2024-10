Liam Payne qua đời ở tuổi 31. Anh ngã từ tầng 3 của một khách sạn tại Argentina.

Tờ TMZ đưa tin Liam Payne, cựu thành viên nhóm nhạc One Direction qua đời sau khi ngã từ ban công khách sạn ở Argentina vào chiều tối 16/10 (giờ địa phương). Một số nhân chứng tại khách sạn cho biết Liam ngã từ phòng của anh tại tầng 3 khách sạn CasaSur Palermo.

Nhân chứng cho biết thêm với TMZ trước khi qua đời, Liam đã có hành động thất thường ở sảnh khách sạn. Anh đập vỡ máy tính xách tay và được bế về phòng. Cảnh sát và những người ứng cứu đầu tiên đang có mặt khắp khách sạn và chính quyền đã dựng một chiếc lều đỏ trên vị trí Liam Payne ngã xuống để bắt đầu điều tra về cái chết của nam ca sĩ.

Thành viên One Direction qua đời. Ảnh: Wire.

Các nguồn tin thân cận kể với TMZ Liam Payne và bạn gái Kate Cassidy đến Argentina vào ngày 30/9. Hai người thậm chí có nhiều bài đăng trên mạng xã hội cho thấy họ đang vui vẻ trong kỳ nghỉ. Sau đó, bạn gái nam ca sĩ rời Argentina vào 14/10. Liam ở lại và nhận phòng tại khách sạn CasaSur Palermo. Theo TMZ, ngày 16/10, một nhân viên khách sạn đã gọi 911 để báo cáo về một người đàn ông có hành vi "hung hăng". Điều này trùng khớp với những gì các nhân chứng kể với TMZ về hành vi của Liam ở sảnh khách sạn.

Liam Payn đến Argentina ngoài nghỉ ngơi còn để tham dự buổi hòa nhạc của đồng đội cũ Niall Horan vào đầu tháng này. Các thành viên trong ban nhạc One Direction cũng tái hợp tại sự kiện.

Liam (sinh năm 1993) chỉ mới 16 tuổi khi anh gia nhập One Direction và họ đã trở thành nhóm nhạc nam lớn nhất thế giới sau khi ra mắt vào năm 2010 trên The X Factor. Ban nhạc cuối cùng tan rã vào năm 2015 và anh được coi là một trong những nhạc sĩ chính của nhóm. One Direction có rất nhiều bài hát nổi tiếng với âm nhạc trẻ trung như What Makes You Beautiful, One Thing, Drag Me Down, Steal My Girl… Nhiều MV trong số đó đạt hàng trăm triệu lượt xem.