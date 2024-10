Mỹ nhân Thái Lan bịt kín mặt khi bị đưa tới nơi giam giữ

Ngày 18/10, tờ Mgronline đưa tin 3 diễn viên Sam Yuranunt Pamornmontri, Kan Kantathavorn và Min Pechaya được luật sư nộp đơn xin tại ngoại nhưng bị tòa án bác bỏ. Không riêng 3 ngôi sao, 15 người còn lại đều không được tại ngoại.

Ngày 17/10, tất cả đã được đưa đến nơi tạm giam. Nam bị giam giữ ở Nhà tù đặc biệt Bangkok, còn nữ ở trại giam dành cho nữ phạm nhân. Ông Chuchat Kanpai, luật sư của Min Pechaya cho biết hiện diễn viên rất lo lắng và căng thẳng.

Cũng trong sáng 18/10, một thương hiệu đồ điện tử thông báo chấm dứt hợp đồng dẫn chương trình của Kan Kantathaworn. Trong khi đó, đài One31 cho biết bộ phim Canh bạc ái tình do Min Pechaya đảm nhận vai nữ chính vẫn tiếp tục lên sóng bất chấp sự tẩy chay của khán giả. Sam Yuranunt cũng tham gia bộ phim với vai phản diện.

Boy Thakonkiat, đại diện nhà sản xuất bộ phim cho biết: “Bộ phim có cả Min Pechaya và Sam Yuranunt tham gia. Tuy nhiên, tôi nghĩ hiện giờ, người xem đã phân biệt được đâu là thực tế, đâu là một vai diễn. Trong bộ phim, không chỉ 2 diễn viên kể trên tham gia mà còn nhiều nghệ sĩ khác. Phim cũng còn nhiều nội dung quan trọng, hấp dẫn, chưa kể sự góp sức của ê-kíp hậu trường”.

Ông cho biết thêm: “Nếu bộ phim bị ngừng chiếu, tôi muốn hỏi chúng ta đang trừng phạt ai? Anh Sam và Min Pechaya phải không. Tôi nghĩ về mặt danh tiếng, họ đã bị xã hội trừng phạt rất nhiều rồi. Chưa kể họ có thể phải đối mặt với nhiều hình phạt sau đó. Do đó, việc loại bỏ bộ phim không tác dụng gì với họ. Thay vào đó, đây là hành động trừng phạt những người khác. Những người không liên quan đến vụ việc”.

Mgronline đưa tin 18 người liên quan đến vụ The iCon Group, bao gồm 3 ngôi sao Sam Yuranunt Pamornmontri, Kan Kantathavorn và Min Pechaya bị bắt giữ vào 16/10. Theo tin tức của truyền thông Thái Lan vào 17/10, cảnh sát khẳng định 18 người, kể cả 3 diễn viên không được tạm giam ở vòng VIP. Sẽ có phòng giam riêng biệt giữa nam và nữ, bên trong không có giường hay nệm và phải ngủ trên sàn nhà.

Vụ việc The iCon Group được cảnh sát đánh giá là có tính chất nghiêm trọng. Tới chiều 16/10, có hơn 740 người nộp đơn khiếu nại, tổng giá trị thiệt hại lên tới hơn 266 triệu baht ( 8 triệu USD ). Vụ việc còn gây chú ý bởi liên đới tới rất nhiều ngôi sao nổi tiếng Thái Lan. Trong đó, nữ diễn viên hàng đầu Min Pechaya nắm giữ chức vụ Giám đốc Phòng Truyền thông Doanh nghiệp.

Theo Thairath, The iCon Group hoạt động theo mô hình đa cấp và bị buộc tội lừa đảo người dân đầu tư đồng thời chiêu mộ khách hàng trở thành thành viên nhưng không thực sự bán sản phẩm. Nơi này tạo dựng uy tín bằng cách đưa diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đến quảng bá. Nhiều nạn nhân thua lỗ, mất trắng tiền khi tham gia hệ thống này.

Sách tham khảo: Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.