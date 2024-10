Còn lại gì khi cơn sốt các anh trai qua đi?

Anh trai vượt ngàn chông gai sắp kết thúc. Cơn sốt của 2 chương trình anh trai cũng dần qua đi và để lại khoảng trống lớn cho thị trường âm nhạc đang sôi động.

Cơn sốt các anh trai đã đi đến hồi kết sau khoảng 4 tháng thống trị thị trường âm nhạc lẫn mạng xã hội. Anh trai “say hi” đã kết thúc cách đây không lâu, còn Anh trai vượt ngàn chông gai cũng sẽ công bố kết quả với đêm chung kết 2 diễn ra vào 19/10 tới. Hiếm khi nào khán giả Việt chứng kiến 2 chương trình đối đầu trực diện, “cân tài cân sức” đến như vậy.

Khán giả “hưởng lợi” bằng những tiết mục hấp dẫn, được đầu tư. Các nghệ sĩ nam tham gia 2 chương trình càng hưởng lợi lớn hơn khi tên tuổi, sức nóng của họ tăng chóng mặt. Người chịu bất lợi trong cuộc cạnh tranh này có lẽ chỉ là một số ca sĩ đã ra mắt sản phẩm thời gian qua.

Vậy, Vpop còn lại gì khi ngay cả Anh trai vượt ngàn chông gai cũng chuẩn bị kết thúc?

Cơn sốt các anh trai dần qua đi

Nhìn lại 4 tháng qua, các tiết mục từ Anh trai “say hi” lẫn Anh trai vượt ngàn chông gai liên tục so kè nhau trên phương diện nhạc số, lượt xem hay top thịnh hành. Trong khi đó, về độ bàn tán, thảo luận ở mạng xã hội, 2 chương trình này cũng thay nhau nắm giữ 2 thứ hạng cao nhất so với game show khác. Đáng nói, khoảng cách của 2 chương trình so với những đối thủ khác là rất xa.

Anh trai "say hi" chiếm ưu thế trên top thịnh hành với nhiều tiết mục giữ vị trí cao. Ảnh: NSX.

Đã có lúc, các tiết mục của 2 chương trình chiếm phần lớn thứ hạng trên top thịnh hành và rất nhiều phần trình diễn trong số đó đứng hạng 1, chẳng hạn Trống cơm của Anh trai vượt ngàn chông gai hay Kim phút kim giờ, Walk, Catch me if you can, Hào quang, Ngáo ngơ, Regret, Bảnh, No Far No Star, Anh biết rồi… từ Anh trai “say hi”. Ngay cả khi đã kết thúc vài tuần, các tiết mục của Anh trai “say hi” vẫn có thứ hạng rất cao. Một số ca sĩ cố “chen chân” vào cuộc chiến của 2 “ông lớn” và đổi lại là thành tích ảm đạm, thậm chí gần như mất hút khỏi thị trường.

Hai chương trình kết thúc do đó sẽ tạo lợi thế rất lớn cho các ca sĩ bứt phá khi ra mắt sản phẩm mới. Nhưng đồng thời, nó cũng để lại khoảng trống mà không biết Rap Việt, Chị đẹp đạp gió liệu có thể lấp đầy.

Rap Việt đã phát sóng được 4 tập nhưng sức nóng được đánh giá là chưa bằng những mùa trước. Tới chiều 16/10, chương trình cũng có một số tiết mục lọt top thịnh hành nhưng thứ hạng vẫn còn khiêm tốn, cụ thể Đâu phải vợ anh ở hạng 11, Tuyết trên phố của GILL ở vị trí thứ 16 hay Ba ơi hạng 19. Chưa tiết mục nào của mùa mới nhất bùng nổ truyền thông như cách Về quê của Mikelodic, Bao giờ lấy vợ của 24k.Right, Hoa hồng gai của Pháp Kiều, Người cha câm của Hydra hay Đôi mắt của GDucky... đã làm ở các mùa trước.

Tiếp sóng Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ là Chị đẹp đạp gió. Thừa hưởng khung giờ và sức nóng sẵn có của các anh tài, lại là mùa 2 của chương trình cũng rất nổi tiếng, Chị đẹp đạp gió đang rất được kỳ vọng. Chương trình năm nay có một số gương mặt gây chú ý như Tóc Tiên, Minh Hằng, Thiều Bảo Trâm, VĐV Thúy Hiền, VĐV Châu Tuyết Vân, streamer Misthy… hay đặc biệt sự trở lại của Mỹ Linh và Thu Phương.

Anh trai vượt ngàn chông gai đem đến nhiều tiết mục hấp dẫn khi kết hợp âm nhạc truyền thống với hiện đại. Ảnh: NSX.

Dẫu vậy việc Chị đẹp đạp gió có thể vượt qua cái bóng quá lớn của Anh trai vượt ngàn chông gai hay không vẫn là thử thách rất lớn. Đầu tiên, Anh trai vượt ngàn chông gai có một số đặc thù giúp thu hút người xem, chẳng hạn tương tác thoải mái, thú vị và hòa đồng giữa dàn anh trai. Trong khi đó, các chị đẹp ở mùa 1 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã trải qua rất nhiều ồn ào, tranh luận. Thêm vào đó, mùa đầu tiên của chương trình có Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi, những chị đẹp sở hữu lượng fan hùng hậu cũng là lợi thế rất lớn.

Khoảng trống lớn có được lấp đầy?

Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai “say hi” kết thúc, nhường chỗ cho một cuộc đối đầu mới giữa Rap Việt và Chị đẹp đạp gió. Cuộc cạnh tranh này có lẽ sẽ khó khốc liệt như giữa các anh trai bởi đối tượng nghệ sĩ trình diễn lẫn khán giả của 2 chương trình này khá tách biệt. Tuy nhiên, với việc chiếu cùng khung giờ, sự so sánh vẫn là khó tránh khỏi.

Ngoài 2 chương trình kể trên, còn 2 game show âm nhạc vẫn lên sóng, bao gồm Nữ hoàng vũ đạo đường phố đang đến chặng đua cuối cùng và Our Song - Bài hát của chúng ta. Our Song có nội dung hấp dẫn, các phần trình diễn cũng chất lượng, thiên về yếu tố giọng hát, cảm xúc với sự tham gia của những tên tuổi ở nhiều thế hệ như Thu Minh, Quang Linh, Thanh Lam, Hoàng Hải, Lyly, Orange…

Our Song có sự kết hợp của ca sĩ thuộc nhiều thế hệ. Ảnh: NSX.

Đáng tiếc, chương trình chỉ mới thu hút được một lượng khán giả nhất định và chưa đủ sức cạnh tranh so với Anh trai vượt ngàn chông gai hay Rap Việt. Theo thống kê tính tới 9/10 của Socialite, lượt thảo luận của Our Song là gần 19.000, khá khiêm tốn so với Rap Việt đứng thứ 2 (gần 185.000 lượt) và Anh trai vượt ngàn chông gai hạng đầu tiên (hơn 730.000).

Ngoài ra, thị trường âm nhạc cuối năm được dự đoán là rất sôi động với nhiều sự kiện, lễ hội âm nhạc lớn và những live concert, dự án âm nhạc riêng được thực hiện bởi các ca sĩ Việt.

Hiện được mong chờ nhất là sự kiện âm nhạc 8WONDER Winter 2024 diễn ra vào 8/12 tại TP.HCM với nhóm nhạc đình đám thế giới Imagine Dragons. Ngay sau đó, Liên hoan âm nhạc Quốc tế TP.HCM diễn ra có sự tham gia của Mỹ Tâm và nhiều nghệ sĩ quốc tế. Ở GENfest cũng được tổ chức tại TP.HCM vào cuối tháng 11, khán giả sẽ được gặp những ngôi sao Hàn Quốc như chủ nhân hit Gangnam Style PSY cùng ca sĩ Hwasa, LOCO.