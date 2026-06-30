Khoảnh khắc World Cup: Nước mắt Nhật Bản

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Ở trận đấu diễn ra vào lúc 0h ngày 30/6, dù vấp phải lối chơi đầy khó chịu của Nhật Bản và thậm chí còn bị đại diện châu Á vươn lên dẫn 1-0 ngay từ phút 29 sau cú sút xa đẳng cấp của Kaishu Sano, Brazil vẫn lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 2-1 nhờ hai pha lập công của Casemiro (56') và Gabriel Martinelli (90+5').
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Bước ngoặt định mệnh xuất hiện ở phút 90+5. Bruno Guimaraes thực hiện đường kiến tạo tinh tế loại bỏ hàng phòng ngự Nhật Bản, đặt Gabriel Martinelli vào vị trí cực kỳ thuận lợi. Anh xử lý gọn gàng rồi thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc, đưa bóng vượt ngoài tầm với của thủ thành Zion Suzuki, ấn định thắng lợi 2-1 cho thầy trò Carlo Ancelotti.
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Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Ao Tanaka nằm gục xuống sân với nỗi thất vọng lớn lao. Anh chính là người để mất bóng, bắt nguồn cho tình huống ghi bàn quyết định của Brazil. Các cầu thủ Nhật Bản phải tiến lại để an ủi tiền vệ thuộc biên chế Leeds United.
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Bước vào giải đấu trên đất Bắc Mỹ với mục tiêu giành chức vô địch, thầy trò Hajime Moriyasu đành ngậm ngùi chia tay World Cup 2026 ngay từ vòng 32 đội. Trận thua 1-2 Brazil cũng đánh dấu lần thứ 5 trong lịch sử Nhật Bản dừng bước ngay ở trận đầu tiên của giai đoạn knock-out tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
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Cú sốc lớn nhất trong ngày 30/6 diễn ra vào lúc 4h giữa tuyển Đức và Paraguay. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ về mọi mặt, "Die Mannschaft" bất ngờ bị đại diện Nam Mỹ đánh bại với trên chấm luân lưu đầy may rủi. Hai đội cầm hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu chính thức.
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"Tội đồ" của tuyển Đức ở trận đấu này là Jonathan Tah. Sau khi hai đội hòa nhau 3-3 ở năm lượt sút đầu tiên, hậu vệ thuộc biên chế Bayern Munich đưa bóng đi vọt xà ở lượt đá của mình. Ngược lại, Jose Canale bên phía Paraguay dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ để điền tên đại diện Nam Mỹ vào vòng 16 đội.
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Về phía đại diện Nam Mỹ, đây là chiến thắng loại trực tiếp gây sốc thứ tư về mặt thứ hạng kể từ khi bảng xếp hạng FIFA ra đời vào năm 1992. Miguel Almiron và Julio Enciso cũng đi vào lịch sử khi tạo nên bàn thắng đầu tiên của Paraguay tại vòng knock-out World Cup.
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Ở trận đấu cuối cùng diễn ra vào lúc 8h ngày 30/6, sau khoảng thời gian đầu chơi giằng co, Cody Gakpo giúp Hà Lan mở tỷ số trong cuộc chạm trán Morocco. Anh không ăn mừng mà quỳ xuống bật khóc để tưởng nhớ đứa con thứ hai vừa qua đời. Dù chịu biến cố lớn, cầu thủ thuộc biên chế Liverpool vẫn quyết định ở lại cùng đồng đội nhằm chuẩn bị cho màn chạm trán đại diện châu Phi.
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Bất chấp việc bị Hà Lan vượt lên trên bảng điện tử, Morocco không hề nao núng. Đến phút 90+1, thành quả cuối cùng cũng đến với các cầu thủ áo trắng. Từ tình huống tấn công bên cánh trái, Chemsdine Talbi thực hiện đường tạt bóng như đặt để Issa Diop băng vào đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1. Sau 120 phút, hai đội buộc phải bước vào loạt luân lưu may rủi để phân định thắng thua.
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Loạt luân lưu giữa Hà Lan và Morocco kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về đại diện châu Phi. Hai đội liên tiếp đá hỏng khi bóng ba lần trúng khung gỗ. Thủ thành Bounou tỏa sáng rực rỡ với pha cản phá cú sút của Summerville. Cuối cùng, Saibari bình tĩnh dứt điểm chính xác ở lượt sút quyết định, giúp Morocco giành vé đi tiếp trong cảm xúc vỡ òa.
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