Khoảnh khắc World Cup: Nước mắt Nhật Bản

Ở trận đấu diễn ra vào lúc 0h ngày 30/6, dù vấp phải lối chơi đầy khó chịu của Nhật Bản và thậm chí còn bị đại diện châu Á vươn lên dẫn 1-0 ngay từ phút 29 sau cú sút xa đẳng cấp của Kaishu Sano, Brazil vẫn lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 2-1 nhờ hai pha lập công của Casemiro (56') và Gabriel Martinelli (90+5').