Khoảnh khắc World Cup: Chấn thương kinh hoàng của Kone

Những diễn biến đáng chú ý nhất trong ngày 19/6 nằm ở trận đấu còn lại ở bảng B World Cup 2026 giữa Canada và Qatar, diễn ra vào lúc 5h. Phút 51, Ismael Kone hứng chịu chấn thương kinh hoàng sau pha xoạc bóng triệt hạ của Assim Madibo. Khi đang chuyền bóng, tiền vệ số 8 bị lao thẳng vào chân trụ khiến chân trái bẻ gập bất thường.