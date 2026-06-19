Khoảnh khắc World Cup: Chấn thương kinh hoàng của Kone

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Ở trận đấu diễn ra vào khung 23h ngày 18/9, tại lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026 giữa CH Czech và Nam Phi, đại diện châu Âu sớm mở tỷ số ở ngay phút thứ 6 nhờ pha lập công của Michal Sadilek. Đón đường chuyền từ Alexandr Sojka, anh tung ra cú dứt điểm quyết đoán ở cự ly gần, buộc thủ thành Ronwen Williams phải vào lưới nhặt bóng.
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Tuy nhiên, quyết tâm của Nam Phi ở những phút tiếp theo khiến CH Czech không thể kết thúc trận đấu với trọn vẹn 3 điểm. Phút 83, Teboho Mokoena ghi bàn từ chấm phạt đền, giúp Nam Phi gỡ hòa 1-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Sau lượt trận thứ hai, cả Nam Phi và CH Czech đều mới có 1 điểm.
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Cuộc đối đầu giữa Thụy Sĩ và Bosnia & Herzegovina tại bảng B World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 19/6 chứng kiến một kịch bản không tưởng. Sau hơn 70 phút thi đấu tẻ nhạt và bế tắc, trận đấu bất ngờ bùng nổ với "cơn mưa" 5 bàn thắng chỉ trong 20 phút cuối (tính cả bù giờ). Nguyên nhân một phần xuất phát từ tấm thẻ đỏ của hậu vệ Tarik Muharemovic.
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Sau bàn mở tỷ số của Johan Manzambi ở phút 74, Thụy Sĩ nới rộng cách biệt nhờ công của Vargas (84’) và Manzambi (90’). Dù đối thủ có bàn gỡ danh dự, đội trưởng Granit Xhaka vẫn kịp ấn định tỷ số trên chấm phạt đền vào phút 90+7. Thắng lợi này giúp đại diện châu Âu tạm thời đứng nhì bảng B.
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Những diễn biến đáng chú ý nhất trong ngày 19/6 nằm ở trận đấu còn lại ở bảng B World Cup 2026 giữa Canada và Qatar, diễn ra vào lúc 5h. Phút 51, Ismael Kone hứng chịu chấn thương kinh hoàng sau pha xoạc bóng triệt hạ của Assim Madibo. Khi đang chuyền bóng, tiền vệ số 8 bị lao thẳng vào chân trụ khiến chân trái bẻ gập bất thường.
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Kone rời sân trên cáng trong tiếng vỗ tay động viên sau nhiều phút sơ cứu. Hình ảnh tiền vệ 24 tuổi đau đớn khiến đồng đội không khỏi xót xa. Dù Canada giành chiến thắng chung cuộc 6-0 và rộng cửa đi tiếp, chấn thương của cầu thủ này vẫn là nốt trầm ám ảnh trong lòng người hâm mộ tại World Cup 2026.
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Chứng kiến cú tắc bóng tàn khốc khiến đồng đội Ismael Kone dính chấn thương cực nặng, Richie Laryea bên phía đội chủ nhà không thể giữ nổi bình tĩnh và bày tỏ thái độ cực kỳ phẫn nộ đối với Madibo. Cầu thủ bên phía Qatar cũng cho thấy sự bàng hoàng và đưa hai tay lên ôm đầu.
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Assim Mandibo cũng bị truất quyền thi đấu ngay sau tình huống phạm lỗi. Anh là cầu thủ thứ hai của Qatar nhận thẻ đỏ ở trận đấu này. Trước đó ở phút 33, Homam Ahmed bị đuổi khỏi sân sau khi nhận thẻ đỏ trong pha phạm lỗi với Tajon Buchanan.
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Ở trận đấu cuối cùng trong ngày 19/6 diễn ra vào lúc 8h giữa Hàn Quốc và Mexico tại bảng A, dù chơi nỗ lực, đại diện châu Á vẫn để thua với tỷ số tối thiểu 0-1. Phút 50, từ tình huống thiếu ăn ý giữa thủ thành Kim Seung-Gyu và hậu vệ đội nhà, bóng đến với vị trí của Luis Romo. Cầu thủ này chớp thời cơ dứt điểm dễ dàng vào lưới trống.
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Nỗi buồn bao trùm các cầu thủ Hàn Quốc. Đại diện châu Á chơi không tồi trong trận đấu này nhưng vẫn phải chấp nhận thất bại. Giờ đây, đội bóng xứ kim chi sẽ phải tập trung tối đa cho màn chạm trán Nam Phi ở lượt trận cuối cùng vào ngày 25/6 tới.
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