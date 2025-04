Khoảnh khắc 'viral' nhất concert Chị đẹp

Chương 3 chia làm hai phần. Ở nửa đầu, khán giả được các chị đẹp đưa đến các nền văn hoá khác nhau trên thế giới bằng âm nhạc. Nếu như Từ chối nhẹ nhàng thôi là sự giao thoa giữa văn hoá châu Âu (đàn hạc) với Việt Nam (chèo cổ), Gone Gone Gone khắc họa Ba Tư thì Đợi bàn và Mưa tháng 6 lại đậm màu sắc Nhật Bản. Tiếp đó, khán giả được quay trở lại Việt Nam với medley các miền Bắc-Trung-Nam-Tây.