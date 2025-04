48 chị đẹp 'đáp trả'

Âm nhạc đa dạng, dàn dựng công phu giúp concert Chị đẹp trở thành một bữa tiệc nghe nhìn ấn tượng. Chất lượng đêm diễn gây bất ngờ bởi trước đó chương trình nhận nhiều tranh luận.

Sau khi lỡ hẹn với khán giả từ mùa đầu tiên, Chị đẹp đạp gió 2025 đã chính thức tổ chức concert vào tối 12/4. Sự kiện quy tụ 48 nghệ sĩ nữ, bao gồm dàn chị đẹp mùa 2 cùng nhiều gương mặt từng ghi dấu ấn trong mùa 1.

Dễ nhận thấy, sức nóng của Chị đẹp concert vẫn khó sánh với các đêm nhạc của đồng nghiệp nam, bằng chứng là việc bán vé còn gặp nhiều trở ngại. Song về mặt chất lượng trình diễn, màn thể hiện của các chị đẹp không kém cạnh những concert anh trai trước đó, thậm chí còn nổi bật hơn ở một vài khía cạnh.

Cú tất tay của 48 chị đẹp

Với 50 tiết mục kéo dài trong khoảng 5 tiếng đồng hồ, concert 30 chưa từng là một giới hạn được chia làm 4 chương. Các bài hát được sắp xếp theo concept cụ thể, tạo được sự liền mạch trong cảm xúc.

Nếu như chương Sức ảnh hưởng & sự lan tỏa mang điểm nhấn của yếu tố truyền thống dân tộc và đa dạng văn hóa, phần Giao lộ cảm xúc lại tập trung vào những tiết mục hát, mang đến không gian âm nhạc lắng đọng. Trong khi đó, hai chương mở và kết của chương trình là Bật khí chất và Cơn lốc địa chấn lại dày đặc những bài hát sôi động, với âm nhạc điện tử làm chủ đạo.

Khác với các concert Anh trai vượt ngàn chông gai trước đây, khi dày đặc những âm thanh bass đặc quánh và phần EDM nặng đô, âm nhạc của concert Chị đẹp có phần đa dạng hơn. Điều này là tương đối dễ hiểu khi những nghệ sĩ tham gia Chị đẹp đạp gió có chất lượng đồng đều hơn, việc đa dạng thể loại/chất liệu là hợp lý để có thể khai thác thế mạnh của từng người.

Concert 30 chưa từng là một giới hạn quy tụ nhiều ca sĩ thực lực. Ảnh: NSX.

Từ Đợi bàn sở hữu những giai điệu bắt tai trên nền electronic pop đậm đà màu sắc Nhật Bản; Lướt sóng là một màn trình diễn nhạc dance giàu năng lượng, phô diễn được khả năng vũ đạo; cho đến bản phối rock Vũ điệu hoang dã làm bật lên giọng hát nội lực của Lưu Hương Giang, Phương Vy…, tất cả đem đến sự đa dạng trong trải nghiệm nghe, khiến concert không bị nhàm chán.

Chưa kể, như một "signature" của các chương trình trong cùng hệ thống, dân gian đương đại là phần không thể thiếu trong âm nhạc của concert Chị đẹp. Mở đầu bằng Từ chối nhẹ nhàng thôi kết hợp tiếng đàn tranh với những âm thanh future bass dồn dập, cho đến âm nhạc truyền thống Ấn Độ đan xen nhịp điệu gãy gập của dubstep trong Gone gone gone, tất thảy đều cho thấy sự pha trộn hài hoà, đem đến cảm giác mới lạ.

Tuy nhiên, nổi bật nhất ở phần này phải kể đến màn trình diễn Cô đôi thượng ngàn mang đậm âm hưởng truyền thống Bắc bộ của Kiều Anh. Trong tiết mục, nữ nghệ sĩ vừa chơi đàn nguyệt, vừa đánh trống cái, hát chầu văn, múa đồng mồi. Chưa kể, phần dàn dựng và ánh sáng cũng góp phần tăng thêm sự ma mị, huyền ảo cho bài diễn.

Chất lượng những màn hát live cũng là một điểm khác biệt của Chị đẹp so với nhiều concert gần đây. Đêm diễn dành hẳn một chương cho những giọng ca thuộc hàng top đầu như Mỹ Linh, Thu Phương, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Minh Tuyết.. thể hiện. Trong concept xoay quanh các chủ đề trong tình yêu, ký ức tuổi thơ, gia đình và hành trình chữa lành, những bản ballad, R&B giàu cảm xúc được cất lên, mang đến một không gian âm nhạc tinh tế và sâu lắng.

Concert phân chia thời lượng trình diễn khá đồng đều cho các chị đẹp, song vẫn có một số nghệ sĩ bắt được những khoảnh khắc để tỏa sáng, trở thành nhân tố thu hút sự chú ý. Nhờ sự đa năng, Thiều Bảo Trâm là một trong những cái tên nổi bật. Nữ nghệ sĩ đem đến những nốt trong trẻo khi hát Chưa quên người yêu cũ, sáng sân khấu ở những tiết mục nặng trình diễn như Mưa tháng 6, Inh lả ơi.

Trong khi đó, Kiều Anh và Tóc Tiên cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi trở thành trung tâm trong các tiết mục họ góp mặt. Một số khoảnh khắc xuất thần của các nữ nghệ sĩ cũng khiến sân khấu bùng nổ, như màn solo trống của Ngọc Thanh Tâm, tiết mục vũ đạo của Đồng Ánh Quỳnh hay màn múa kiếm của chị đẹp Thuý Hiền.

Kiều Anh là người mở màn medley dân tộc. Ảnh: NXS

Chưa thực sự trọn vẹn

Phần visual LED của chương trình cũng gây ấn tượng mạnh với sự đầu tư công phu, bổ trợ nhiều cho phối cảnh sân khấu và minh hoạ. Các chi tiết hoạt họa được trau chuốt kỹ lưỡng, vừa đánh mạnh vào thị giác, vừa truyền tải được phần nào thông điệp của bài diễn. Đơn cử như dòng nước mềm mại, uyển chuyển trong phần opening, những cánh hoa rơi trong Từ chối nhẹ nhàng thôi hay hoa văn tạo nên từ nhiều cây dừa của Đám cưới miền tây.

Bên cạnh những màn trình diễn chất lượng, Chị đẹp concert vẫn có những vụng về đáng tiếc, khiến chương trình chưa thật sự trọn vẹn. Máy quay nhiều thời điểm mất kết nối với các màn trình diễn, đôi khi lúng túng trong việc bắt các khoảnh khắc của nghệ sĩ. Nhiều chị đẹp như Huyền Baby, Mie, lúc hát chỉ thấy tiếng, không thấy hình.

Bên cạnh đó, concert cũng gặp số ít trục trặc trong khâu tổ chức khi phân chia, định lượng khán giả không đều giữa các khu vực. Có vị trí khán giả quá đông, gây cảnh tượng chen lấn, trong khi nơi khác lại tương đối vắng, thưa thớt. Tình trạng này tương đối giống với concert Anh trai vượt ngàn chông gai day 2 ở Hà Nội.

Chương trình gặp một số bất ổn trong khâu tổ chức.. Ảnh NSX.

Trong phần giao lưu với các khán giả, các nghệ sĩ nữ đôi khi tỏ ra lúng túng, ngại ngùng, không được tự nhiên. Một số hạn chế kỹ thuật như lỗi mic, tiếng hậu trường lọt ra ngoài sân khấu cũng xuất hiện tại đêm diễn. Song nhìn chung, những vụng về trên không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm khán giả.

Chị đẹp concert đã đem tới một đêm diễn tương đối tròn trịa nhờ sự đồng đều về lineup và tâm huyết của các nghệ sĩ. Do độ lan tỏa của show truyền hình chưa thật sự lớn, không khí của concert Chị đẹp thực chất khó thể so bì với những đêm diễn của các đồng nghiệp nam.

Song chính nhờ việc đầu tư bài bản cho mỗi tiết mục, sau đêm concert, Chị đẹp đạp gió tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội. Các màn trình diễn như Cô đôi thượng ngàn của Kiều Anh, hay màn PK dance của Đồng Ánh Quỳnh thu hút lượt tương tác lớn, góp phần tăng sức lan tỏa của chương trình.