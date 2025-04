Sao 'Harry Potter' nguy kịch

Nam diễn viên Nick Moran phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sau khi bị chấn thương tủy sống đe dọa đến tính mạng.

Theo Page Six, Terry Stone - một người bạn của Moran - tiết lộ rằng nam diễn viên đã phải phẫu thuật khẩn cấp sau khi gặp chấn thương tủy sống, dẫn đến những cơn đau dai dẳng gần đây.

"Tôi đã nói chuyện với một trong những thành viên trong gia đình anh ấy. Không hiểu sao cổ anh ấy lại bị chấn thương, và điều đó ảnh hưởng đến tủy sống cùng một số bộ phận khác trên cơ thể", Terry Stone chia sẻ.

Nick Moran được biết đến rộng rãi với vai diễn Scabior trong Harry Potter. Ảnh: Shutterstock.

Nguồn tin cho biết thêm: “Bạn gái của Nick nói anh ấy phải đi khám, nhưng ban đầu anh ấy từ chối và chỉ chườm nóng. Sau đó, Nick mới đến gặp bác sĩ và được chuyển thẳng tới khoa cấp cứu. Bác sĩ thông báo rằng tính mạng của anh ấy bị đe dọa”.

Terry Stone cho biết trước khi bước vào phòng mổ, Nick được thông báo có thể đối diện nguy cơ không bao giờ đi lại hay nói chuyện được nữa. Đó là một cuộc phẫu thuật khó khăn và đầy rủi ro vì có rất nhiều dây thần kinh xung quanh cổ và cột sống. Các bác sĩ sau đó đã thành công cắt bỏ bốn chiếc xương cổ của nam diễn viên và thay thế bằng xương nhân tạo.

Ngôi sao Harry Potter hiện đã trải qua ca phẫu thuật, nhưng phải mất một thời gian dài để hồi phục. “Nick đã có thể nói chuyện rồi. Đây là một dấu hiệu tốt. Nhưng anh ấy đi lại cứ như một người 100 tuổi, phải đeo nẹp cổ và di chuyển nhẹ nhàng”, Stone nói.

​Nick Moran sinh năm 1969, là một diễn viên, đạo diễn và biên kịch người Anh. Anh được biết đến qua vai diễn Eddie trong bộ phim Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) của đạo diễn Guy Ritchie. Sau đó, tên tuổi tài tử vang xa sau khi tham gia 2 phần của bom tấn Harry Potter and the Deathly Hallows, với vai Scabior.

Ngoài diễn xuất, Nick Moran còn làm đạo diễn, từng thực hiện một số bộ phim như Telstar: The Joe Meek Story (2008) hay The Kid (2010). Nick cũng có đam mê với ca hát, là giọng ca chính của ban nhạc thường biểu diễn tại các sự kiện từ thiện ở London.