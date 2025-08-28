Khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ xả súng ở Mỹ

Vụ xả súng tại Minneapolis (Mỹ) đã cướp đi sinh mạng của 2 em nhỏ, làm hàng chục người bị thương và để lại ám ảnh sâu sắc cho phụ huynh, học sinh, nhân chứng lẫn lực lượng ứng cứu.

Những tiếng súng chát chúa, những đứa trẻ hoảng loạn chạy ra từ nhà thờ, nhiều em bê bết máu… Đó là khung cảnh mà các nhân chứng mô tả sau vụ xả súng rúng động sáng 27/8 tại Trường Công giáo Annunciation (thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ), khiến 2 học sinh thiệt mạng và ít nhất 17 người khác bị thương.

"Tôi nghĩ đó là tiếng bắn đinh"

Mike Garrity, 64 tuổi, sống ngay đối diện nhà thờ, cho biết ông đang trên đường từ phòng tập thể dục về thì nghe thấy loạt âm thanh dồn dập, ban đầu tưởng tiếng súng bắn đinh ở công trường.

Nhưng khi đến gần, ông nhận ra điều kinh hoàng: “Khoảng chục đứa trẻ òa khóc chạy ra, ít nhất ba em dính đầy máu. Một người lớn đã hét lên ‘Đừng vào trong đó!’”.

Một người đàn ông khác, Andrew Winchell, cũng cho biết nghe tiếng súng dồn dập từ hiên nhà: “Ban đầu tôi cũng nghĩ là tiếng súng bắn đinh. Nhưng nó cứ ‘pằng, pằng, pằng…’ liên tục không dứt”.

Người dân và giới truyền thông theo dõi hoạt động của cảnh sát sau vụ xả súng tại Nhà thờ Annunciation. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát xác định nghi phạm là Robin Westman, 23 tuổi, đã xả súng vào cửa kính nhà thờ trong lúc diễn ra Thánh lễ buổi sáng, khiến hai em nhỏ thiệt mạng và 17 người khác bị thương, trong đó có 14 trẻ em. Westman sau đó tự sát tại hiện trường.

Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O'Hara cho biết cả 3 khẩu súng thu được từ hiện trường vụ xả súng ở Minneapolis đã được tay súng mua hợp pháp, người này gần đây đã được cấp giấy phép mua súng.

"Tôi không có thông tin cụ thể về nơi mua những vũ khí đó, nhưng chúng được mua hợp pháp", O'Hara chia sẻ với CNN.

Lời kể xé lòng từ trẻ nhỏ và phụ huynh

Trong số những người may mắn sống sót, Weston Halsne, 10 tuổi, kể lại với NBC rằng em đã chui xuống dưới hàng ghế khi loạt đạn xuyên qua cửa kính màu.

“Chúng cháu đã tập dượt chống xả súng trong trường, nhưng chưa bao giờ nghĩ điều đó xảy ra ngay tại nhà thờ”, cậu bé nói. Một người bạn cùng lớp của em, Victor, đã trúng đạn trong lúc che chắn cho Weston.

Cha của Weston, ông Grant Halsne, bàng hoàng: “Mới chỉ là ngày thứ ba của năm học. Đây là hành động hèn hạ, bệnh hoạn”.

CNN ghi nhận cảnh tượng bi thương khi một cặp vợ chồng bước vào trường, và chỉ ít phút sau, tiếng kêu thảng thốt “Lạy Chúa tôi!” vang vọng khắp con phố.

Shea McAdaragh, một phụ huynh có mặt tại nhà thờ, kể lại khoảnh khắc một sĩ quan cảnh sát lao vào giữa lúc tiếng súng vẫn còn vang lên: “Chỉ khi thấy cảnh sát vào rồi quay ra tìm hung thủ, tôi mới tin là các con đã an toàn”.

Không ít phụ huynh bật khóc khi tìm thấy con em mình an toàn, trong khi nhiều em nhỏ ôm chặt lấy cha mẹ sau những giờ phút hoảng loạn từ vụ xả súng. Ảnh: Reuters.

Thượng nghị sĩ Mỹ Amy Klobuchar cho biết con gái một cựu trợ lý của bà tận mắt chứng kiến hai người bạn bị bắn - một em trúng đạn vào cổ, một em trúng bụng.

“Bọn trẻ bò dưới hàng ghế, rồi em ấy chạy ra ngoài. Chính em là người báo cho một ông bố rằng con trai ông đã bị trúng đạn”, Klobuchar kể lại, nhấn mạnh “sự dũng cảm và tình thương” khi những đứa trẻ lớn cố gắng che chở cho em nhỏ.

Trong khi đó, Carla Maldonado, mẹ của hai học sinh may mắn thoát nạn, chia sẻ trong nước mắt: “Tôi vừa biết ơn, vừa buồn, vừa giận dữ. Biết ơn vì các con an toàn, nhưng cũng giận dữ vì bạo lực súng đạn lại lặp lại hết lần này đến lần khác ở trường học”.

Chồng bà, Pedro Maldonado, cho biết nhà trường thường xuyên tổ chức diễn tập chống xả súng, nhờ vậy các con mới kịp chạy thoát và trú ẩn an toàn.

“Tôi không phải phụ huynh đầu tiên có cảm giác này. Dù chỉ một sinh mạng mất đi đã là quá nhiều”, Carla nói.

Ngay sau biết thông tin vụ việc, hàng loạt phụ huynh hoảng hốt chạy đến nhà thờ tìm con. Tyler, một người cha có hai con trai học tại trường, kể lại anh nhận được tin nhắn của vợ: “Có nổ súng, mới tìm thấy một trong hai đứa”.

Anh lập tức bỏ việc lao đến trường, “cảm giác bàng hoàng, chết lặng. Tôi chỉ mong gặp lại con càng nhanh càng tốt”. May mắn, cuối cùng anh đoàn tụ với cả hai.

Những ám ảnh kéo dài

Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara cho biết hàng chục sĩ quan tham gia ứng cứu “đều bị tổn thương tâm lý sâu sắc” trước những gì chứng kiến. “Không chỉ trẻ em, mà chính lực lượng phản ứng cũng mang theo ký ức ám ảnh này”, ông nói.

Phóng viên Jennifer Mayerle của WCCO-TV nghẹn lời khi đưa tin về số trẻ bị thương. “Đây là điều không một nhà báo nào muốn phải tường thuật”, cô nói.

Người dẫn chương trình Frank Vascellaro thì thú nhận: “Chúng tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi lúc không thể, vì sự việc quá gần với chính khu phố của mình”.

Không chỉ nhân chứng tại nhà thờ, nhiều cư dân quanh khu vực cũng bị ám ảnh. Một bà mẹ trẻ sống gần đó cho biết đã kéo con gái xuống tầng hầm trú ẩn vì sợ đạn lạc.

Pat Scallen, một cư dân sống gần trường, cho biết ông đã chạy đến hiện trường khi nghe tiếng súng. “Tôi thấy ba đứa trẻ bị thương và ở lại với chúng cho đến khi xe cứu thương tới. Tôi chỉ muốn các em biết rằng vẫn có người bên cạnh”, ông chia sẻ.

Tổng giám mục Bernard Hebda phát biểu trước các tín hữu trong buổi cầu nguyện tại Học viện Holy Angels, diễn ra tối 27/8 ở Richfield, Minnesota, sau vụ xả súng thương tâm cùng ngày tại Nhà thờ Annunciation. Ảnh: Reuters.

Cha xứ Bob Hart, 77 tuổi, nguyên linh mục quản nhiệm Annunciation, cho biết ông không thể tin nổi: “Thật khó tưởng tượng điều này lại xảy ra ngay giữa một Thánh lễ Công giáo. Đây vốn là cộng đồng rất gắn bó và yêu thương nhau”.

Cha Erich Rutten, một linh mục ở giáo xứ lân cận, đã có mặt tại hiện trường để an ủi gia đình các nạn nhân. “Tôi chứng kiến nhiều phụ huynh vật vã, kêu khóc, quỵ xuống đất. Tôi ôm lấy họ, cùng đọc kinh Mân Côi. Chúng tôi chỉ biết cầu xin Chúa giúp vượt qua thảm kịch này”, ông chia sẻ.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar khẳng định vụ việc là lời cảnh tỉnh khẩn cấp: “Những đứa trẻ cầu nguyện trong nhà thờ, hân hoan vì tuần học mới, rồi bị bắn qua cửa kính. Nếu điều đó vẫn chưa đủ để lay động chúng ta thay đổi, thì còn gì có thể nữa?”.