Cha mẹ òa khóc tìm con giữa vụ xả súng ở Mỹ

Khoảng 8h30 ngày 27/8, một vụ xả súng đã xảy ra tại trường Công giáo Annunciation - một trường tiểu học tư thục với khoảng 395 học sinh. Cảnh sát xác nhận, hai nạn nhân thiệt mạng mới chỉ 8 và 10 tuổi. Tổng cộng ít nhất 17 người bị thương trong vụ xả súng, trong đó có 14 trẻ em và 3 giáo dân cao tuổi ở độ tuổi ngoài 80. Tất cả các nạn nhân còn lại đang được điều trị với nhiều mức độ chấn thương khác nhau.
Lực lượng thực thi pháp luật đã tập trung bên ngoài Nhà thờ Annunciation ở Minneapolis ngay sau vụ xả súng hôm 27/8. Các xe cảnh sát, cứu thương cùng nhiều nhân viên an ninh túc trực để bảo đảm trật tự và hỗ trợ công tác điều tra.
Các nhóm cảnh sát cùng chó K-9 được triển khai khẩn trương nhằm lần tìm dấu vết nghi phạm và bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét vụ xả súng ở Minneapolis theo hướng “hành vi khủng bố trong nước và tội ác thù hận nhằm vào cộng đồng Công giáo”, Giám đốc FBI Kash Patel cho biết sáng nay. Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara nhấn mạnh lực lượng chức năng hiện chưa có đủ cơ sở để xác định đây là một tội ác thù hận.
Sau vụ xả súng xảy ra tại Nhà thờ Annunciation - nơi đồng thời là cơ sở của một trường tiểu học - nhiều gia đình đã vội vã tìm đến hiện trường. Bên ngoài hàng rào phong tỏa của cảnh sát, không ít phụ huynh bật khóc khi tìm thấy con em mình an toàn, trong khi nhiều em nhỏ ôm chặt lấy cha mẹ sau những giờ phút hoảng loạn.
Các gia đình òa khóc đoàn tụ bên ngoài hàng rào cảnh sát sau vụ xả súng tại nhà thờ Annunciation.
Hàng chục gia đình và người thân lặng lẽ bước đi, gương mặt căng thẳng xen lẫn lo âu. Một người cha bế con gái trên tay, đưa em trở về xe sau những giờ phút hoảng loạn. Nhiều phụ huynh cố gắng tìm kiếm thông tin về con em mình, trong khi những người khác nắm chặt tay nhau để trấn an sau khoảnh khắc kinh hoàng. Không khí căng thẳng bao trùm cả khu vực, phản ánh sự hoang mang và tổn thương sâu sắc mà cộng đồng đang phải gánh chịu sau bi kịch.
Những bó hoa do người dân mang tới tưởng niệm được đặt tựa vào cột đèn giao thông gần Nhà thờ Annunciation ở Minneapolis, nơi đồng thời là cơ sở của một trường tiểu học, sau vụ xả súng đẫm máu ngày 27/8. Trong bầu không khí tang thương, ông Matthew DeBoer - Hiệu trưởng Trường Công giáo Annunciation - đã nghẹn ngào nhắc lại ký ức về những học sinh thiệt mạng trong buổi sáng kinh hoàng. “Hôm nay, chúng ta đã mất đi hai thiên thần”, ông nói đầy xúc động.
Tại thành phố Richfield, bang Minnesota, một buổi lễ tưởng niệm dành cho các nạn nhân vụ xả súng ở Minneapolis đang diễn ra, thu hút đông đảo người dân đến mức hàng dài người đứng chờ kéo dài ra tận vỉa hè, vòng quanh tòa nhà. Buổi lễ được tổ chức tại nhà thi đấu của Trường Trung học Academy of Holy Angels, nơi ghi nhận khung cảnh chật kín người tham dự. Thống đốc bang Minnesota Tim Walz cùng Thượng nghị sĩ Dân chủ Amy Klobuchar cũng có mặt để chia sẻ mất mát và động viên cộng đồng. Ảnh: CNN.
Những người đến tham dự lễ cầu nguyện tưởng niệm tại Trường Trung học Academy of Holy Angels, đã ôm chặt nhau trong nỗi đau mất mát, sau vụ xả súng xảy ra buổi sáng cùng ngày tại Nhà thờ Annunciation ở Minneapolis.
Một người biểu tình đã giơ tấm biển lên án sự thiếu hành động của giới chính trị trong việc ngăn chặn bạo lực súng đạn.
Hạ nghị sĩ Ilhan Omar, đại diện cho khu vực bầu cử số 5 bang Minnesota - nơi xảy ra vụ xả súng chết người tại Trường Công giáo Annunciation - đã lên tiếng kêu gọi cải cách mạnh mẽ sau thảm kịch. “Những mất mát về sinh mạng là điều không thể tưởng tượng nổi. Với tư cách một người mẹ và là cư dân Minneapolis, trái tim tôi tan nát. Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho các gia đình chịu ảnh hưởng từ bi kịch này,” bà Omar chia sẻ trong thông cáo. Bà nhấn mạnh: “Chúng ta không thể tiếp tục thất bại trong việc bảo vệ trẻ em chỉ vì sự thiếu hành động ở cấp liên bang”.
