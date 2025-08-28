Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cha mẹ òa khóc tìm con giữa vụ xả súng ở Mỹ

  • Thứ năm, 28/8/2025 09:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hàng trăm người dân Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ, đã xếp hàng dài tham dự lễ tưởng niệm hai em nhỏ thiệt mạng trong vụ xả súng tại Trường Công giáo Annunciation, trong khi không ít phụ huynh bật khóc khi tìm thấy con em mình an toàn.

xa sung tai Minneapolis anh 1

Khoảng 8h30 ngày 27/8, một vụ xả súng đã xảy ra tại trường Công giáo Annunciation - một trường tiểu học tư thục với khoảng 395 học sinh. Cảnh sát xác nhận, hai nạn nhân thiệt mạng mới chỉ 8 và 10 tuổi. Tổng cộng ít nhất 17 người bị thương trong vụ xả súng, trong đó có 14 trẻ em và 3 giáo dân cao tuổi ở độ tuổi ngoài 80. Tất cả các nạn nhân còn lại đang được điều trị với nhiều mức độ chấn thương khác nhau.
xa sung tai Minneapolis anh 2

Lực lượng thực thi pháp luật đã tập trung bên ngoài Nhà thờ Annunciation ở Minneapolis ngay sau vụ xả súng hôm 27/8. Các xe cảnh sát, cứu thương cùng nhiều nhân viên an ninh túc trực để bảo đảm trật tự và hỗ trợ công tác điều tra.

xa sung tai Minneapolis anh 3

Các nhóm cảnh sát cùng chó K-9 được triển khai khẩn trương nhằm lần tìm dấu vết nghi phạm và bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét vụ xả súng ở Minneapolis theo hướng “hành vi khủng bố trong nước và tội ác thù hận nhằm vào cộng đồng Công giáo”, Giám đốc FBI Kash Patel cho biết sáng nay. Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara nhấn mạnh lực lượng chức năng hiện chưa có đủ cơ sở để xác định đây là một tội ác thù hận.
xa sung tai Minneapolis anh 4

Sau vụ xả súng xảy ra tại Nhà thờ Annunciation - nơi đồng thời là cơ sở của một trường tiểu học - nhiều gia đình đã vội vã tìm đến hiện trường. Bên ngoài hàng rào phong tỏa của cảnh sát, không ít phụ huynh bật khóc khi tìm thấy con em mình an toàn, trong khi nhiều em nhỏ ôm chặt lấy cha mẹ sau những giờ phút hoảng loạn.
xa sung tai Minneapolis anh 5

Các gia đình òa khóc đoàn tụ bên ngoài hàng rào cảnh sát sau vụ xả súng tại nhà thờ Annunciation.
xa sung tai Minneapolis anh 6xa sung tai Minneapolis anh 7

Hàng chục gia đình và người thân lặng lẽ bước đi, gương mặt căng thẳng xen lẫn lo âu. Một người cha bế con gái trên tay, đưa em trở về xe sau những giờ phút hoảng loạn. Nhiều phụ huynh cố gắng tìm kiếm thông tin về con em mình, trong khi những người khác nắm chặt tay nhau để trấn an sau khoảnh khắc kinh hoàng. Không khí căng thẳng bao trùm cả khu vực, phản ánh sự hoang mang và tổn thương sâu sắc mà cộng đồng đang phải gánh chịu sau bi kịch.

xa sung tai Minneapolis anh 8

Những bó hoa do người dân mang tới tưởng niệm được đặt tựa vào cột đèn giao thông gần Nhà thờ Annunciation ở Minneapolis, nơi đồng thời là cơ sở của một trường tiểu học, sau vụ xả súng đẫm máu ngày 27/8. Trong bầu không khí tang thương, ông Matthew DeBoer - Hiệu trưởng Trường Công giáo Annunciation - đã nghẹn ngào nhắc lại ký ức về những học sinh thiệt mạng trong buổi sáng kinh hoàng. “Hôm nay, chúng ta đã mất đi hai thiên thần”, ông nói đầy xúc động.

xa sung tai Minneapolis anh 9

Tại thành phố Richfield, bang Minnesota, một buổi lễ tưởng niệm dành cho các nạn nhân vụ xả súng ở Minneapolis đang diễn ra, thu hút đông đảo người dân đến mức hàng dài người đứng chờ kéo dài ra tận vỉa hè, vòng quanh tòa nhà. Buổi lễ được tổ chức tại nhà thi đấu của Trường Trung học Academy of Holy Angels, nơi ghi nhận khung cảnh chật kín người tham dự. Thống đốc bang Minnesota Tim Walz cùng Thượng nghị sĩ Dân chủ Amy Klobuchar cũng có mặt để chia sẻ mất mát và động viên cộng đồng. Ảnh: CNN.
xa sung tai Minneapolis anh 10

Những người đến tham dự lễ cầu nguyện tưởng niệm tại Trường Trung học Academy of Holy Angels, đã ôm chặt nhau trong nỗi đau mất mát, sau vụ xả súng xảy ra buổi sáng cùng ngày tại Nhà thờ Annunciation ở Minneapolis.
xa sung tai Minneapolis anh 11

Một người biểu tình đã giơ tấm biển lên án sự thiếu hành động của giới chính trị trong việc ngăn chặn bạo lực súng đạn.

xa sung tai Minneapolis anh 12

Hạ nghị sĩ Ilhan Omar, đại diện cho khu vực bầu cử số 5 bang Minnesota - nơi xảy ra vụ xả súng chết người tại Trường Công giáo Annunciation - đã lên tiếng kêu gọi cải cách mạnh mẽ sau thảm kịch. “Những mất mát về sinh mạng là điều không thể tưởng tượng nổi. Với tư cách một người mẹ và là cư dân Minneapolis, trái tim tôi tan nát. Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho các gia đình chịu ảnh hưởng từ bi kịch này,” bà Omar chia sẻ trong thông cáo. Bà nhấn mạnh: “Chúng ta không thể tiếp tục thất bại trong việc bảo vệ trẻ em chỉ vì sự thiếu hành động ở cấp liên bang”.

Mỹ: Xả súng tại trường học, gần 20 trẻ em thương vong

Ba người đã tử vong (bao gồm cả nghi phạm) và 17 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một trường Công giáo ở phía nam thành phố Minneapolis (bang Minnesota), một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

4 giờ trước

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

Ảnh: Reuters

xả súng tại Minneapolis Mỹ Pháp Trường Công giáo Annunciation lễ tưởng niệm thiệt mạng Nhà thờ Annunciation

