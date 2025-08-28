Cha mẹ òa khóc tìm con giữa vụ xả súng ở Mỹ

Khoảng 8h30 ngày 27/8, một vụ xả súng đã xảy ra tại trường Công giáo Annunciation - một trường tiểu học tư thục với khoảng 395 học sinh. Cảnh sát xác nhận, hai nạn nhân thiệt mạng mới chỉ 8 và 10 tuổi. Tổng cộng ít nhất 17 người bị thương trong vụ xả súng, trong đó có 14 trẻ em và 3 giáo dân cao tuổi ở độ tuổi ngoài 80. Tất cả các nạn nhân còn lại đang được điều trị với nhiều mức độ chấn thương khác nhau.