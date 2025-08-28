Mỹ: Xả súng tại trường học, gần 20 trẻ em thương vong

Ba người đã tử vong (bao gồm cả nghi phạm) và 17 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một trường Công giáo ở phía nam thành phố Minneapolis (bang Minnesota), một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Theo Reuters, vụ xả súng xảy ra ngày 27/8, hai ngày sau khi trường Công giáo Annunciation - một trường tiểu học tư thục với khoảng 395 học sinh - bắt đầu năm học mới.

Ít nhất hai trẻ em (8 tuổi và 10 tuổi) đã thiệt mạng tại chỗ. Trong số những người bị thương, có 14 trẻ em.

Truyền thông địa phương đưa tin, các học sinh đang tham dự thánh lễ buổi sáng khi vụ xả súng xảy ra.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Reuters

Cảnh sát mô tả nghi phạm là một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc đồ đen, mang theo một khẩu súng trường, một khẩu súng ngắn và một khẩu súng lục.

Nghi phạm được cho là đã sử dụng cả ba khẩu súng trong vụ tấn công. “Tay súng tiếp cận từ bên hông tòa nhà và bắt đầu nã đạn qua cửa sổ nhà thờ về phía những trẻ em đang ngồi làm lễ. Hắn bắn xuyên qua cửa sổ, trúng trẻ em và những người đang cầu nguyện bên trong tòa nhà”, cảnh sát cho biết.

Sau đó, nghi phạm tự tử tại bãi đậu xe. Động cơ của vụ tấn công chưa được xác định.

Lực lượng chức năng tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Các gia đình đưa con em về nhà sau vụ việc. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã được thông báo về vụ xả súng. "Hãy cùng tôi cầu nguyện cho tất cả những người liên quan!", ông viết trên mạng xã hội.

Theo cảnh sát địa phương, đã có ba vụ xả súng khác xảy ra tại thành phố này kể từ chiều 26/8, khiến tổng cộng ba người thiệt mạng và bảy người bị thương.