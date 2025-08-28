Danh tính nghi phạm vụ xả súng đẫm máu ở Minneapolis

Nghi phạm đã tử vong tại hiện trường do vết thương tự gây ra bằng súng, theo xác nhận của cảnh sát Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ.

Nghi phạm Robin Westman trong vụ xả súng tại Minneapolis

Cảnh sát Minneapolis cho biết nghi phạm nổ súng tại Trường Công giáo Annunciation (bang Minnesota, Mỹ), khiến 2 trẻ em thiệt mạng và 17 người khác bị thương, được xác định là Robin Westman, 23 tuổi.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 27/8 (giờ địa phương), khi Westman bắn xuyên qua cửa sổ nhà thờ, cướp đi sinh mạng của một bé trai 8 tuổi và một bé gái 10 tuổi.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem gọi Westman là “một kẻ quái vật điên loạn”, đồng thời nhấn mạnh: “Mức độ bạo lực này thật không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi cầu nguyện cho các em nhỏ, phụ huynh, giáo viên và cộng đồng Kito giáo, đồng thời sẽ mãi không quên những nạn nhân”.

Theo hồ sơ giấy phép lái xe mà ABC News kiểm tra, Westman là nữ, sinh ngày 17/6/2002. Năm 2020, tòa án quận Minnesota từng phê duyệt đơn đổi tên từ Robert Westman sang Robin Westman, với lý do “đứa trẻ nhận diện bản thân là nữ và muốn tên gọi phản ánh điều đó”.

Cảnh sát khẳng định Westman là nghi phạm duy nhất, không có tiền sử phạm tội đáng kể trước đây. Tại hiện trường, không tìm thấy chất nổ, song phát hiện một quả bom khói.

Nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật cho biết các nhà điều tra đang rà soát loạt video được cho là liên quan đến Westman. Hai video đăng sáng 27/8 (nay đã bị gỡ bỏ) cho thấy một cuốn sổ dày đặc chữ viết, những nét vẽ nguệch ngoạc về vũ khí, lời chửi thề và nhiều tham chiếu lặp lại đến hành vi giết chóc.

Những đoạn ghi chép thể hiện tư tưởng cực đoan, lan man và bi quan, đồng thời ám chỉ trực tiếp đến các vụ xả súng trường học trong quá khứ. Một số trang còn vẽ sơ đồ bố cục bên trong Nhà thờ Annunciation. Trong một video khác, Westman nói về trầm cảm cá nhân và để lại lời xin lỗi gia đình.

Những hình ảnh về vũ khí và cuốn sổ tay của nghi phạm được cảnh sát tìm thấy. Ảnh: Robin Westman via YouTube.

Trên vũ khí và sổ tay xuất hiện nhiều ký hiệu pha trộn giữa bảng chữ cái Cyrillic, tiếng Anh và ngôn ngữ khác, kèm sticker LGBTQIA và khẩu hiệu chống Israel.

Trưởng cảnh sát Minneapolis Brian O’Hara cho biết Westman tiếp cận từ bên ngoài, bắn qua cửa sổ nhằm vào các em nhỏ và giáo dân. Nghi phạm mang theo súng trường, súng ngắn và shotgun - tất cả đều mới mua hợp pháp gần đây. Cảnh sát đang tiếp tục thu giữ thêm vũ khí từ các địa điểm có liên quan.

Ông O’Hara gọi Westman là “kẻ hèn nhát” và khẳng định đây là “hành động bạo lực có chủ đích, hoàn toàn không thể hiểu nổi”.

Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey nhấn mạnh: “Loại ác độc này không bao giờ nên xảy ra. Bất kỳ ai lợi dụng thảm kịch này để công kích cộng đồng chuyển giới hay bất kỳ nhóm nào khác đều đã đánh mất nhân tính. Điều chúng ta cần làm là tập trung vào các em nhỏ - những nạn nhân đã ra đi - và sát cánh cùng gia đình họ”.