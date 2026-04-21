Khoa Pug làm rõ nghi vấn 'đá đểu' Khoai Lang Thang

Sau khi bị réo tên, Khoa Pug khẳng định giữa anh và Khoai Lang Thang không có mâu thuẫn hay xích mích gì để "đá đểu" hay nói xấu nhau.

Khoa Pug khẳng định giữa anh và Khoai Lang Thang mỗi người một phong cách, không ai chà đạp ai để đi lên. Ảnh: Khoa Pug/Facebook.

Tối 20/4, Khoa Pug (tên thật Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992) lên tiếng trên trang cá nhân khi bị réo tên trong nghi vấn "mâu thuẫn" với Khoai Lang Thang (sinh năm 1991).

"Mình đính chính là giữa mình và anh Khoai Lang Thang không có mâu thuẫn hay xích mích gì để mà đá đểu hay nói xấu nhau gì đâu nha. Bao nhiêu lâu trong nghề YouTuber du lịch thì mỗi người một phong cách thôi, không ai chà đạp lên nhau để đi lên đâu", anh khẳng định.

Khoa Pug chia sẻ anh từng xem kênh của Khoai Lang Thang và đánh giá cao nội dung chuyên về du lịch ẩm thực chia sẻ nhẹ nhàng, chill (thư giãn) và thi vị, "ai cũng thích, ai cũng mê, ai cũng có thể thưởng thức".

Ngược lại, Khoa Pug mô tả phong cách của mình mang tính cảm xúc rõ rệt, "lên xuống thất thường", giống như rượu vang, có thể kén người xem nhưng lại tạo dư vị riêng với những ai phù hợp. Từ sự khác biệt này, anh cho rằng chính sự đa dạng phong cách đã góp phần làm phong phú nội dung du lịch trên nền tảng số.

Khoai Lang Thang thẳng thắn đáp trả khi bị nói "nói móc" Khoa Pug. Ảnh: Khoai Lang Thang/Facebook.

Khoa Pug cũng bày tỏ quan điểm không nên đặt hai cá nhân lên bàn cân so sánh.

"Ai thích phong cách nào thì xem người đó. Không việc gì phải so sánh, không ai cần phải thay đổi để giống người kia", anh nói, đồng thời hứa khi nào về miền Tây sẽ rủ Khoai Lang Thang "nhậu một bữa xem sao rồi review cho mấy bạn xem".

Dưới bài viết của Khoa Pug, Khoai Lang Thang vui vẻ bình luận: "Gì dễ thương vậy. Mà tui nghĩ tui là nước dừa đó ông. Ông là rượu vang đi".

Trước đó, một bài đăng trên Threads làm dấy lên tranh cãi khi đặt nghi vấn về sự không chân thật của Khoai Lang Thang. Nội dung này nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều bình luận trái chiều, trong đó có ý kiến so sánh anh với Khoa Pug.

Một số bình luận cho rằng nam vlogger miền Tây từng có phát ngôn "nói móc" đồng nghiệp trong quá khứ, làm dấy lên nghi vấn về sự cạnh tranh không lành mạnh.

Trước làn sóng tranh luận, Khoai Lang Thang trực tiếp phản hồi ở bài viết. Anh thẳng thắn bác bỏ những thông tin bị cho là "đặt điều sai sự thật", khẳng định bản thân chưa từng đưa ra các phát ngôn như cáo buộc.

Khoai Lang Thang cũng đặt vấn đề về việc lan truyền thông tin thiếu kiểm chứng một cách tự nhiên trên mạng xã hội, đồng thời cho biết anh tôn trọng mọi ý kiến khen chê nhưng cần lên tiếng để làm rõ những chi tiết sai lệch, đặc biệt khi liên quan đến danh dự cá nhân và đồng nghiệp.