Khỉ vàng quý hiếm đi lạc, phá đồ đạc trong nhà dân

Phát hiện cá thể khỉ vàng lạc vào nhà phá đồ đạc nên người đàn ông ở Nghệ An giữ lại rồi giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngày 26/11, chính quyền xã Châu Bình (Nghệ An) phối hợp với lực lượng hạt kiểm lâm tại địa phương tiếp nhận một cá thể khỉ vàng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Lực lượng chức năng làm thủ tục tiếp nhận cá thể khỉ vàng quý hiếm người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, anh Vũ Văn Phúc (SN 1980), trú xã Châu Bình phát hiện con khỉ đi lạc vào nhà trong trạng thái hoảng sợ, có dấu hiệu bị thương nhẹ, phá đồ đạc. Nhận biết đây là loài động vật rừng thuộc nhóm nguy cấp, anh đã kịp thời thông báo cho chính quyền và lực lượng kiểm lâm để tiến hành bàn giao theo quy định.

Tiếp nhận con vật, lực lượng chức năng kiểm tra bước đầu và đưa cá thể khỉ vào lồng bảo vệ, đồng thời hoàn thiện biên bản theo quy định. Theo hạt kiểm lâm Quỳ Châu cho biết vụ việc cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ động vật hoang dã thời gian qua.

Cận cảnh cá thể khỉ được giao nộp.

Khỉ vàng là cá thể có tên khoa học là Macaca mulatta; có phạm vi phân bố ở Nam Á, Đông Nam Á và Hoa Kỳ. Đây là loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB.

Tại Việt Nam, chúng phân bố từ biên giới phía Bắc Việt Nam tới các tỉnh Tây Nguyên.Khỉ vàng là nguồn nguyên liệu đầu để sản xuất hàng chục triệu liều văcxin bại liệt mỗi năm, góp phần vào việc thanh toán hoàn toàn bệnh bại liệt tại Việt Nam vào những năm 2000...