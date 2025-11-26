Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khỉ vàng quý hiếm đi lạc, phá đồ đạc trong nhà dân

  • Thứ tư, 26/11/2025 13:27 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Phát hiện cá thể khỉ vàng lạc vào nhà phá đồ đạc nên người đàn ông ở Nghệ An giữ lại rồi giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngày 26/11, chính quyền xã Châu Bình (Nghệ An) phối hợp với lực lượng hạt kiểm lâm tại địa phương tiếp nhận một cá thể khỉ vàng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Khi vang quy hiem anh 1

Lực lượng chức năng làm thủ tục tiếp nhận cá thể khỉ vàng quý hiếm người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, anh Vũ Văn Phúc (SN 1980), trú xã Châu Bình phát hiện con khỉ đi lạc vào nhà trong trạng thái hoảng sợ, có dấu hiệu bị thương nhẹ, phá đồ đạc. Nhận biết đây là loài động vật rừng thuộc nhóm nguy cấp, anh đã kịp thời thông báo cho chính quyền và lực lượng kiểm lâm để tiến hành bàn giao theo quy định.

Tiếp nhận con vật, lực lượng chức năng kiểm tra bước đầu và đưa cá thể khỉ vào lồng bảo vệ, đồng thời hoàn thiện biên bản theo quy định. Theo hạt kiểm lâm Quỳ Châu cho biết vụ việc cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ động vật hoang dã thời gian qua.

Khi vang quy hiem anh 2

Cận cảnh cá thể khỉ được giao nộp.

Khỉ vàng là cá thể có tên khoa học là Macaca mulatta; có phạm vi phân bố ở Nam Á, Đông Nam Á và Hoa Kỳ. Đây là loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB.

Tại Việt Nam, chúng phân bố từ biên giới phía Bắc Việt Nam tới các tỉnh Tây Nguyên.Khỉ vàng là nguồn nguyên liệu đầu để sản xuất hàng chục triệu liều văcxin bại liệt mỗi năm, góp phần vào việc thanh toán hoàn toàn bệnh bại liệt tại Việt Nam vào những năm 2000...

Tê tê Java và trăn đất quý hiếm bò vào nhà dân

Người dân ở Hà Tĩnh vừa giao nộp cho lực lượng chức năng một cá thể động vật quý hiếm và nằm trong Sách đỏ Việt Nam khi phát hiện bò vào vườn nhà.

12:32 18/11/2025

Sau mưa lũ, Kiểm lâm Huế liên tiếp tiếp nhận nhiều cá thể động vật quý

Lực lượng kiểm lâm TP Huế liên tục tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã, quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp, gồm các cá thể rùa thuộc loài cực kỳ nguy cấp và trăn đất đi lạc sau mưa lũ.

15:28 15/11/2025

Thấy con vật lạ trong vườn, không ngờ là loài trong Sách Đỏ

Một con gà lôi quý hiếm được phát hiện đậu trên cành cây trong vườn nhà dân ở .. Sau khi bắt lại, người dân đã trình báo chính quyền địa phương và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

18:33 16/10/2025

