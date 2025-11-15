Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Sau mưa lũ, Kiểm lâm Huế liên tiếp tiếp nhận nhiều cá thể động vật quý

  • Thứ bảy, 15/11/2025 15:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lực lượng kiểm lâm TP Huế liên tục tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã, quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp, gồm các cá thể rùa thuộc loài cực kỳ nguy cấp và trăn đất đi lạc sau mưa lũ.

Ngày 15/11, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm thành phố vừa tiếp nhận 5 cá thể rùa quý hiếm do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

dong vat quy hiem anh 1

Lực lượng kiểm lâm Huế tiếp nhận cá thể rùa núi vàng quý hiếm từ người dân. Ảnh KL

Trước đó, anh Mai Đức Phương (trú tổ dân phố Đình Môn, phường Kim Long) bàn giao một cá thể rùa núi vàng nặng khoảng 1 kg. Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Trung tâm Bảo trợ Trẻ em thành phố, tổ dân phố Long Hồ Hạ, phường Kim Long) tiếp tục tự nguyện giao nộp cùng lúc 4 cá thể rùa cổ sọc với tổng trọng lượng 3,5 kg.

dong vat quy hiem anh 2

Tiếp nhận cùng lúc 4 cá thể rùa hoang dã cổ sọc do người dân tự nguyện bàn giao. Ảnh KL

Theo cơ quan kiểm lâm địa phương, thời điểm tiếp nhận, các cá thể rùa trong tình trạng khỏe mạnh, không bị thương. Đơn vị tiến hành chăm sóc ban đầu và phối hợp Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Bạch Mã) để hoàn tất thủ tục thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, rùa cổ sọc là loài rùa nước ngọt quý hiếm thuộc Phụ lục III Công ước CITES, được xếp hạng Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách Đỏ Việt Nam và IUCN. Rùa núi vàng thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam.

dong vat quy hiem anh 3

Con trăn "khủng" nặng 26 kg được lực lượng kiểm lâm tiếp nhận trước khi thả về rừng. Ảnh KL

Trước đó, lực lượng Kiểm lâm Nam sông Hương phối hợp UBND phường Thanh Thủy (TP Huế) và các đơn vị liên quan đã tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên một cá thể trăn đất (Python bivittatus) nặng khoảng 26 kg. Con trăn do ông Phan Văn Long (phường Thanh Thủy) phát hiện đi lạc vào vườn nhà sau đợt mưa lũ và bắt giữ an toàn trước khi bàn giao cho cơ quan chức năng.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP Huế, trăn đất là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách đỏ và thuộc diện cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngọc Văn/Tiền Phong

