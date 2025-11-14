Giao nộp khỉ mặt đỏ và khỉ mốc quý hiếm ở Nghệ An

Hai cá thể khỉ mặt đỏ và khỉ mốc được lực lượng chức năng bàn giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát để các chuyên gia chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại Cơ sở bảo tồn động vật hoang dã.

Một cá thể khỉ mặt đỏ. Ảnh: TTXVN.

Theo Vườn Quốc gia Pù Mát (tỉnh Nghệ An), sáng 13/11, đơn vị đã tiếp nhận hai cá thể khỉ mặt đỏ và khỉ mốc trưởng thành từ Công an xã Anh Sơn và Hạt Kiểm lâm Anh Sơn. Đây là hai cá thể được người dân địa phương xã Anh Sơn phát hiện, bắt giữ khi chúng đi lạc vào nhà.

Cụ thể, sáng 13/11, bà Vi Thị Hoàn (sinh năm 1963, thường trú thôn Kim Tiến, xã Anh Sơn) và chị Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1994, thường trú thôn Kim Nhan 4, xã Anh Sơn) đã phát hiện và giữ an toàn một cá thể khỉ mặt đỏ và một cá thể khỉ mốc trưởng thành khi chúng đi lạc vào khuôn viên nhà ở, vườn của gia đình.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Anh Sơn và Hạt Kiểm lâm Anh Sơn đã trực tiếp xuống địa bàn, đến từng hộ dân để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của công tác bảo vệ động vật hoang dã, đa dạng sinh học; đồng thời vận động các hộ công dân tự nguyện bàn giao hai cá thể khỉ này cho lực lượng chức năng.

Chiều cùng ngày, hai cá thể khỉ mặt đỏ và khỉ mốc đã được lực lượng chức năng bàn giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát để các chuyên gia chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại Cơ sở bảo tồn động vật hoang dã và hoàn tất các thủ tục, hồ sơ pháp lý theo quy định trước khi tái thả về môi trường hoang dã tự nhiên.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát, hành động tự giác giao nộp cá thể khỉ quý, hiếm của các cá nhân trên thể hiện ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng và góp phần thiết thực vào nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã, bảo vệ sự đa dạng sinh học.

Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) và khỉ mốc (Macaca assamensis) là các loại động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB (theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp), nằm trong Sách Đỏ Việt Nam, được thống kê trong Sách đỏ của Liên minh quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên (IUCN).

Hai loài khỉ này đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái đa dạng sinh học của Việt Nam.