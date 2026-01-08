Khi Sam Altman bị sa thải, cổ phiếu của Microsoft rớt

Năm 2023, sau khi Sam Altman bị sa thải, cổ phiếu của Microsoft nhanh chóng rớt giá. Điều này khiến CEO Satya Nadella nhận ra mình phải giúp Sam Altman trở lại OpenAI bằng mọi giá.

Thị trường nhanh chóng thể hiện phản ứng. Giá cổ phiếu của Microsoft đã giảm 1,6% vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Nadella hiểu rằng nếu ông không hành động nhanh chóng trong thời gian nghỉ giao dịch cuối tuần, giá cổ phiếu của Microsoft sẽ tiếp tục giảm khi thị trường mở cửa trở lại vào thứ Hai tuần sau.

Nadella quyết định đích thân bảo vệ tài sản quý giá nhất của Microsoft.

Để đạt được mục tiêu này, ông đã lập một kế hoạch chi tiết.

Để bảo vệ OpenAI và Microsoft, CEO Satya Nadella lên kế hoạch đưa Sam Altman trở lại OpenAI. Ảnh: Inc. Magazine.

Đầu tiên là Kế hoạch A: Chấp nhận và ủng hộ CEO tạm thời do Hội đồng Quản trị và Ban điều hành hiện tại bổ nhiệm. Ông công khai ủng hộ Murati.

Nhưng ông sớm nhận ra Kế hoạch A không hiệu quả. Ngày càng nhiều nhân viên OpenAI theo chân Brockman từ chức nhưng Hội đồng Quản trị vẫn thờ ơ.

Các thành viên còn lại trong ban điều hành cũng ngày càng bất đồng quan điểm với Hội đồng Quản trị. Một giám đốc cấp cao đã nói: “Trừ phi Hội đồng Quản trị muốn phá hủy công ty, nếu không, thật khó hiểu tại sao mọi quyết định của họ đều là lựa chọn tồi tệ nhất.”

Nadella nhanh chóng nhận ra rằng, nếu không can thiệp, OpenAI sẽ nhanh chóng trở thành một cái vỏ rỗng.

Nadella lập tức khởi động Kế hoạch B: Dốc toàn lực giúp Altman khôi phục quyền lãnh đạo tại OpenAI.

Trong thời gian này, Giải vô địch cricket thế giới đang diễn ra sôi nổi, và đội tuyển Ấn Độ mà Nadella yêu thích sẽ gặp đội Úc trong trận chung kết. Thế nhưng, tâm trí Nadella lại hầu như chỉ nghĩ đến việc giải quyết mâu thuẫn giữa Altman và Hội đồng Quản trị. Ông đã truyền đạt ý muốn của Microsoft thông qua Murati.

Với sự hỗ trợ của Microsoft, Murati và một số giám đốc cấp cao khác đã thúc giục tất cả thành viên Hội đồng Quản trị từ chức. Cuối cùng, một số đã đồng ý rời đi, miễn là họ thấy rằng người thay thế họ có thể chấp nhận được.

Ngoài ra, Nadella còn chuẩn bị một Kế hoạch C: Một khi đàm phán thất bại, ông sẽ tuyển dụng Altman, Brockman và tất cả nhân viên OpenAI gia nhập Microsoft. Nhưng kế hoạch này cũng tiềm ẩn rủi ro lớn: nó sẽ dẫn đến các vụ kiện tụng tốn kém, mất thời gian và khả năng bị chính phủ điều tra.

Nadella dường như rất tự tin vào kế hoạch B của mình. Ông đã công khai tuyên bố trên một chương trình podcast vào thứ Hai: “(Ngay cả khi) OpenAI biến mất vào ngày mai, điều đó cũng không thành vấn đề. Chúng tôi (Microsoft) sở hữu tất cả tài sản trí tuệ và năng lực. Chúng tôi có đội ngũ, tài nguyên tính toán, dữ liệu và mọi thứ. OpenAI hoàn toàn phụ thuộc vào Microsoft. Bên trên, bên dưới và xung quanh họ đều là chúng tôi.”