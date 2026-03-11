Nữ y tá 'viết cho những ngày không dám khóc'

Khi ra mắt sách "Viết cho những ngày không dám khóc", tác giả Huỳnh Tú Uyên chia sẻ âm nhạc cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Huỳnh Tú Uyên mới đây có buổi giới thiệu cuốn sách đầu tay tại Hà Nội. Viết cho những ngày không dám khóc kể về hành trình của chính tác giả tại Mỹ với nỗi cô đơn, nhớ nhà và muôn vàn khó khăn khi học tập, làm việc nơi đất khách. Rào cản ngôn ngữ, văn hóa, áp lực mưu sinh từng khiến cô muốn bỏ cuộc, nhưng rồi ý chí đã thắng.

Tác giả Huỳnh Tú Uyên trong buổi ra mắt. Ảnh: NVCC.

Tú Uyên chia sẻ từng làm công việc như một y tá tại bệnh viện ở Mỹ. Sau những ca trực dài gần như rút cạn năng lượng, cô thường tìm đến âm nhạc và viết lách để cân bằng cảm xúc. Những giai điệu piano trong căn phòng nhỏ, những dòng chữ viết ra lúc nửa đêm trở thành nơi cô trút bỏ áp lực của công việc và tìm lại sự bình yên.

Cô ví âm nhạc chính là điểm tựa tinh thần, là nơi giúp mình nhớ về quê hương với mùi mạ non, hoa cà phê và gia đình vẫn luôn dõi theo từng bước đi.

"Tôi viết phần âm nhạc trong cuốn sách rất nhiều, thời đó có băng cassette. Có những ngày không biết nói chuyện với ai, không biết tâm sự với ai, vốn tiếng Anh thì không đủ. Âm nhạc giống một người bạn, tôi nghe khi đi trên đường, khi ngồi xe buýt. Tôi nhớ thời đó mình nghe Em về tinh khôi của Trần Thu Hà, hay là Chiếc khăn gió ấm...

Tôi cũng tập tành mua đồ trên mạng về, mặc đẹp hơn một chút rồi tự thu âm. Bài đầu tiên tôi thu là Mong ước kỷ niệm xưa. Mọi cảm xúc đều dồn vào đó, được trở về với chính mình, được buồn vui, thậm chí là khóc. Trong cuốn sách, tôi đã viết âm nhạc không cứu rỗi Uyên, nhưng giúp Uyên tìm lại chính mình”, tác giả chia sẻ.

Theo Tú Uyên, ngày ấy cô đi làm 6 ngày một tuần, cuối tuần nghỉ thì đi hát. Đứng trước mọi người, có khi cô run, hát sai nhịp nhưng cảm giác lúc nào cũng vui sướng vì đó là đam mê.

Trở về Việt Nam, Tú Uyên tiếp tục viết và vẫn yêu âm nhạc như những ngày đầu. Hiện tại, cô sống ở Đà Nẵng, theo học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và đang ấp ủ ra mắt sản phẩm âm nhạc. Cô từng viết trong cuốn sách của mình: “Chậm thôi cũng không sao. Miễn là mình vẫn đang đi về phía tốt hơn”.