Sam Altman - Người Kiến Tạo Cuộc Chơi AI Toàn Cầu

Sách viết về cuộc đời của Sam Altman từ thời thơ ấu ở St. Louis (bang Missouri, Mỹ), bỏ dở Stanford để khởi nghiệp cho đến khi trở thành người dẫn dắt OpenAI. Tác phẩm còn đưa người đọc vào những biến động nội bộ đáng chú ý của OpenAI như cuộc đảo chính năm 2023, khi Altman bị sa thải và trở lại vị trí CEO chỉ sau vài ngày.

Khởi đầu của thương vụ thế kỷ giữa Microsoft và OpenAI

  • Thứ hai, 22/12/2025 11:00 (GMT+7)
Tham vọng trở lại vị trí dẫn đầu đã khiến CEO của Microsoft, Satya Nadella, đầu tư vào OpenAI. Thương vụ này có thể xem như “phao cứu sinh” của cả Microsoft lẫn OpenAI.

Rõ ràng, “điều này” mà Nadella nhắc đến trong email chính là việc đầu tư vào OpenAI. Cuối cùng, mong muốn đánh bại Google đã khiến Nadella quyết định đặt cược vào OpenAI. Vài tuần sau khi email này được gửi, Microsoft đã đầu tư 1 tỷ đôla vào OpenAI.

Nhìn lại thương vụ này, thực ra Nadella rất biết “tính toán chi li”. Trong số 1 tỷ đôla đó, phần lớn được thực hiện dưới dạng tín dụng dịch vụ đám mây Azure của Microsoft, chứ không dùng quá nhiều tiền mặt, tức là OpenAI được sử dụng miễn phí dịch vụ đám mây của Microsoft để huấn luyện và vận hành các mô hình AI. Trong khi đó, Microsoft nhận được quyền sử dụng độc quyền phần lớn công nghệ của OpenAI, có thể ứng dụng vào các sản phẩm như công cụ tìm kiếm Bing.

Đối với Microsoft, thương vụ này còn lấy đi khách hàng của Google, vì OpenAI luôn là một trong những khách hàng lớn nhất của Google Cloud. Trong hai năm 2019 và 2020, OpenAI đã trả Google 120 triệu đô la cho chi phí điện toán đám mây. Do đó, nước cờ của Nadella là “một mũi tên trúng hai đích”.

OpenAI anh 1

Ảnh: Financial Times.

Đối với Altman, khoản đầu tư của Microsoft không chỉ kéo OpenAI thoát khỏi bờ vực sinh tử, mà còn khôi phục niềm tin của bên ngoài với OpenAI - vốn đã lung lay khi Elon Musk rời đi. Khác với DeepMind, OpenAI vẫn giữ được một mức độ độc lập nhất định.

Mặc dù thương vụ này tiềm ẩn một số rủi ro nhất định, nhưng trong hoàn cảnh lúc đó, đây có lẽ là kết quả tốt nhất OpenAI có thể đạt được.

Không ngạc nhiên khi tin tức lan ra, một số người đã trao danh hiệu “bậc thầy giao dịch” đỉnh nhất ở Thung lũng Silicon cho Altman.

Microsoft và OpenAI nhanh chóng tìm thấy tiếng nói chung, mọi diễn biến tiếp theo đã viết lại lịch sử. Thật khó để xác định liệu cuộc gặp giữa Altman và Nadella tại Sun Valley là khoảnh khắc OpenAI nắm được một sợi dây cứu sinh hay là thời điểm Microsoft được tái sinh.

Sứ mệnh mới và cơ cấu mới

Sau khi Elon Musk rời đi và Microsoft đầu tư vào, Altman đã quyết liệt tiến hành cải tổ toàn bộ OpenAI.

Vào tháng 4 năm 2018, OpenAI đã đăng tải trên trang web chính thức “Hiến chương OpenAI” cùng với sứ mệnh mới: “Đảm bảo AGI (hệ thống tự chủ cao, có khả năng vượt trội hơn con người trong các công việc mang giá trị kinh tế cao nhất) mang lại lợi ích cho toàn nhân loại.”

Còn sứ mệnh trước đó là: “Xây dựng AI an toàn và đảm bảo lợi ích từ AI được phân phối rộng rãi và công bằng nhất có thể.”

Chu Hằng Tinh / Alpha Books & NXB Công Thương

OpenAI Microsoft Microsoft Google Bắt tay Thương vụ

  • Microsoft

    Microsoft

    Microsoft là công ty đa quốc gia của Mỹ có trụ sở chính tại Redmond, Washinton. Công ty phát triển, sản xuất, cấp phép, hỗ trợ và bán phần mềm máy tính, thiết bị điện tử, máy vi tính và dịch vụ.

    • Cổ phiếu: MSFT
    • CEO: Satya Nadella (Feb 4, 2014–)
    • Thành lập: Ngày 4 tháng 4 năm 1975
    • Trụ sở: Redmond, Washington, United States
    • Sáng lập: Bill Gates, Paul Allen

