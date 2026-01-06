Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sam Altman - Người Kiến Tạo Cuộc Chơi AI Toàn Cầu

Sách viết về cuộc đời của Sam Altman từ thời thơ ấu ở St. Louis (bang Missouri, Mỹ), bỏ dở Stanford để khởi nghiệp cho đến khi trở thành người dẫn dắt OpenAI. Tác phẩm còn đưa người đọc vào những biến động nội bộ đáng chú ý của OpenAI như cuộc đảo chính năm 2023, khi Altman bị sa thải và trở lại vị trí CEO chỉ sau vài ngày.

Cuộc họp 15 phút sa thải Sam Altman từ Hội đồng Quản trị của OpenAI

  • Thứ ba, 6/1/2026 10:23 (GMT+7)
Chỉ 30 phút trước khi thông báo chính thức được đưa ra, Sam Altman mới biết mình bị sa thải khỏi công ty do bản thân sáng lập.

Đúng 12 giờ trưa, Altman bật chiếc MacBook màu bạc do công ty cấp và đăng nhập vào cuộc họp Google Meet. Anh thấy Sutskever cùng ba thành viên không điều hành khác trong Hội đồng Quản trị. Tuy nhiên, anh không thấy người đồng minh quan trọng và trung thành nhất của mình là Brockman.

Altman lập tức nhận ra điều bất thường.

Sutskever lên tiếng, vẫn với phong thái ngắn gọn thường thấy: “Sam, anh đã bị Hội đồng Quản trị sa thải.”

“Anh nói gì cơ?” Altman không tin vào tai mình.

Altman anh 1

Sam Altman nhận quyết định sa thải trong cuộc họp video kéo dài 15 phút. Ảnh: Bloomberg.

“Anh đã bị Hội đồng Quản trị sa thải và thông báo sẽ sớm được công bố.” Ngay sau đó, Sutskever cúi đầu và đọc từng chữ trong thông báo sa thải. Bản thông báo cũng ngắn gọn không kém.

Altman mở to mắt, có chút bàng hoàng: “Vậy tôi nên làm gì bây giờ?”

Các thành viên Hội đồng Quản trị thúc giục anh ủng hộ Mira Murati lên làm CEO tạm thời. Altman đảm bảo với họ rằng anh sẽ làm như vậy.

Altman muốn biện minh điều gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Sutskever nhanh chóng kết thúc cuộc họp. Khi Altman cố gắng đăng nhập lại vào máy tính, anh phát hiện ra nó đã bị khóa.

“Xoẹt!” - Sutskever, như một sát thủ, hạ gục ông chủ cũ và đồng nghiệp của mình bằng một đòn dứt khoát, gọn gàng.

Sau đó, Sutskever chĩa súng vào mục tiêu tiếp theo.

Lúc 12 giờ 19 phút, Brockman - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch công ty - nhận được tin nhắn từ Sutskever:

“Greg, chúng ta có thể nói chuyện nhanh một chút không?”

Brockman không nghĩ nhiều mà trả lời “Được”. Brockman rõ ràng là chưa chuẩn bị gì cả. Chỉ vài phút trước đó, anh vừa chia sẻ lại một bài đăng trên nền tảng X về việc GPT-4 Turbo đứng đầu bảng xếp hạng mô hình ngôn ngữ lớn vừa được công bố. Lời lẽ của anh toát lên vẻ tự hào, thậm chí pha chút hài hước:

“GPT-4 Turbo đã đứng đầu bảng xếp hạng ‘Sự ưu tiên của con người’ (GPT-4 đứng thứ hai) :)”

Cuối bài đăng, Brockman còn thêm một biểu tượng mặt cười.

12 giờ 23 phút, Brockman nhận được đường link Google Meet mà Sutskever gửi đến. Anh không chút do dự mà nhấp vào.

Trên màn hình hiện lên gương mặt không cảm xúc của Sutskever cùng ba thành viên Hội đồng Quản trị khác. Brockman vừa định hỏi có chuyện gì thì Sutskever đã nói:

“Greg, chúng tôi đã quyết định loại anh khỏi Hội đồng Quản trị. Nhưng xét tầm quan trọng của anh đối với OpenAI, chúng tôi sẽ giữ lại chức danh Chủ tịch và các trách nhiệm hiện tại của anh đối với công ty.”

Brockman sốc đến không nói nên lời.

“À mà, Sam cũng đã bị sa thải rồi. Anh sẽ sớm thấy thông báo chính thức thôi.”

Brockman vội vàng muốn nói điều gì đó nhưng Sutskever đã kết thúc cuộc họp.

Gần như ngay lập tức, một thông báo có tiêu đề “OpenAI công bố thay đổi lãnh đạo” xuất hiện trên trang web chính thức của OpenAI.

