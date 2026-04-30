Khánh Hòa hướng tới đô thị hơn 5 triệu dân vào năm 2050

  • Thứ năm, 30/4/2026 10:38 (GMT+7)
Khánh Hòa được định hướng trở thành đô thị biển hiện đại, trung tâm kinh tế biển và du lịch quốc tế, với quy mô dân số có thể đạt hơn 5 triệu người vào năm 2050.

Một góc khu kinh tế Vân Phong. Ảnh: Xuân Hoát.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 28/4 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Quy hoạch được lập trên phạm vi toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh, với diện tích khoảng 8.706 km2, đồng thời bao gồm cả phần không gian biển mở rộng ra 6 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm.

Theo định hướng được phê duyệt, Khánh Hòa sẽ phát triển theo mô hình đô thị loại I, tiến tới trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đô thị này được định hình theo hướng hiện đại, thông minh, xanh và bền vững, vừa đóng vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, vừa là cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Quy hoạch cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển cân bằng giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, việc khai thác hiệu quả tài nguyên biển, sử dụng hợp lý quỹ đất, đồng thời bảo vệ hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu được đặt ra như những nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình phát triển đô thị.

Về tính chất, đô thị Khánh Hòa được xác định là trung tâm tổng hợp về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đồng thời, địa phương này sẽ là đầu mối phát triển các ngành kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo.

Trong lĩnh vực dịch vụ, Khánh Hòa tiếp tục giữ vai trò là trung tâm du lịch biển quốc tế, phát triển các loại hình nghỉ dưỡng, hội nghị và sự kiện quy mô lớn.

Theo dự báo trong quy hoạch, quy mô dân số đô thị Khánh Hòa sẽ đạt khoảng 2,7-2,8 triệu người vào năm 2030, tăng lên 3,7-3,8 triệu vào năm 2040 và khoảng 5-5,1 triệu người vào năm 2050. Đây là mức tăng trưởng dân số lớn, phản ánh quá trình đô thị hóa mạnh mẽ và xu hướng thu hút dân cư, lao động về khu vực ven biển có tiềm năng phát triển kinh tế cao.

Đáng chú ý, quy hoạch định hướng phát triển không gian theo mô hình đa cực, đa trung tâm, nhằm giảm áp lực cho các đô thị lõi hiện hữu như Nha Trang, đồng thời thúc đẩy sự phát triển lan tỏa sang các khu vực khác trong tỉnh.

Việc tăng cường liên kết nội tỉnh cũng như kết nối với các hành lang kinh tế liên vùng, đặc biệt là Tây Nguyên và các đô thị ven biển miền Trung, được xem là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong dài hạn.

Việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch lần này là bước khởi đầu để lập đồ án quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa trong thời gian tới, qua đó tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các chương trình phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng và thu hút nguồn lực xã hội trong giai đoạn dài hạn.

Hoàn tất quy hoạch khu đô thị 3,5 tỷ USD ven vịnh Cam Ranh

Khánh Hoà vừa hoàn tất quy hoạch khu đô thị hơn 1.250 ha có tổng mức đầu tư 85.000 tỷ đồng (gần 3,5 tỷ USD) do liên danh Vinhomes làm chủ đầu tư.

12:53 30/5/2024

Vinhomes sắp khởi công 'siêu' đô thị ven vịnh Cam Ranh hơn 85.000 tỷ?

Dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, tổng vốn đầu tư hơn 85.293 tỷ đồng, dự kiến được khởi công nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025).

09:37 4/11/2025

Khánh Hòa duyệt đầu tư bến du thuyền quốc tế Cam Ranh

Dự án Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được kỳ vọng tạo nên nền tảng vững chắc để Cam Ranh bứt phá trở thành một trung tâm kết nối du lịch, logistics mới của khu vực.

19:03 2/9/2025

Diệu Thanh

    Đọc tiếp

    Di lam dip 30/4-1/5 co the duoc nhan luong gap 5 lan hinh anh

    Đi làm dịp 30/4-1/5 có thể được nhận lương gấp 5 lần

    4 giờ trước 19:43 30/4/2026

    0

    Dịp lễ 30/4-1/5, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp (từ 30/4 đến hết ngày 3/5). Trong trường hợp người lao động đi làm dịp lễ có thể nhận mức thu nhập lên tới 490% lương ngày thường.

    Phoi canh 'sieu' cang Can Gio 5 ty USD hinh anh

    Phối cảnh 'siêu' cảng Cần Giờ 5 tỷ USD

    4 giờ trước 18:56 30/4/2026

    0

    Theo liên danh nhà đầu tư, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cùng với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải sẽ tạo ra lợi thế quy mô chưa từng có cho hệ thống cảng biển TP.HCM.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

