Khánh Hòa hướng tới đô thị hơn 5 triệu dân vào năm 2050

Khánh Hòa được định hướng trở thành đô thị biển hiện đại, trung tâm kinh tế biển và du lịch quốc tế, với quy mô dân số có thể đạt hơn 5 triệu người vào năm 2050.

Một góc khu kinh tế Vân Phong. Ảnh: Xuân Hoát.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 28/4 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Quy hoạch được lập trên phạm vi toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh, với diện tích khoảng 8.706 km2, đồng thời bao gồm cả phần không gian biển mở rộng ra 6 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm.

Theo định hướng được phê duyệt, Khánh Hòa sẽ phát triển theo mô hình đô thị loại I, tiến tới trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đô thị này được định hình theo hướng hiện đại, thông minh, xanh và bền vững, vừa đóng vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, vừa là cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Quy hoạch cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển cân bằng giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, việc khai thác hiệu quả tài nguyên biển, sử dụng hợp lý quỹ đất, đồng thời bảo vệ hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu được đặt ra như những nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình phát triển đô thị.

Về tính chất, đô thị Khánh Hòa được xác định là trung tâm tổng hợp về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đồng thời, địa phương này sẽ là đầu mối phát triển các ngành kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo.

Trong lĩnh vực dịch vụ, Khánh Hòa tiếp tục giữ vai trò là trung tâm du lịch biển quốc tế, phát triển các loại hình nghỉ dưỡng, hội nghị và sự kiện quy mô lớn.

Theo dự báo trong quy hoạch, quy mô dân số đô thị Khánh Hòa sẽ đạt khoảng 2,7-2,8 triệu người vào năm 2030, tăng lên 3,7-3,8 triệu vào năm 2040 và khoảng 5-5,1 triệu người vào năm 2050. Đây là mức tăng trưởng dân số lớn, phản ánh quá trình đô thị hóa mạnh mẽ và xu hướng thu hút dân cư, lao động về khu vực ven biển có tiềm năng phát triển kinh tế cao.

Đáng chú ý, quy hoạch định hướng phát triển không gian theo mô hình đa cực, đa trung tâm, nhằm giảm áp lực cho các đô thị lõi hiện hữu như Nha Trang, đồng thời thúc đẩy sự phát triển lan tỏa sang các khu vực khác trong tỉnh.

Việc tăng cường liên kết nội tỉnh cũng như kết nối với các hành lang kinh tế liên vùng, đặc biệt là Tây Nguyên và các đô thị ven biển miền Trung, được xem là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong dài hạn.

Việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch lần này là bước khởi đầu để lập đồ án quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa trong thời gian tới, qua đó tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các chương trình phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng và thu hút nguồn lực xã hội trong giai đoạn dài hạn.