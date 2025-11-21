Khánh Hòa đề xuất triển khai sớm cao tốc Nha Trang - Đà Lạt

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Chính phủ sớm xem xét, chỉ đạo bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để địa phương được thực hiện dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt.

Một điểm sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê gây chia cắt mặt đường, ngày 18/11. Ảnh: Phùng Quang/Tiền Phong.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, đây là kiến nghị của ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trong buổi làm việc giữa đoàn công tác của Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng và UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác triển khai ứng phó, khắc phục mưa lũ, sự cố sạt lở đất tại các đèo và một số khu vực trên địa bàn.

Theo đó, ông Nam cho biết tỉnh Khánh Hòa đã có phương án đầu tư tuyến đường cao tốc Nha Trang - Đà Lạt và được Trung ương ủng hộ.

Tỉnh Khánh Hòa mong muốn Phó thủ tướng xem xét, chỉ đạo bộ, ngành Trung ương liên quan tiếp tục triển khai hoàn thiện các thủ tục để thực hiện dự án, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.

Hiện, Quốc lộ 27C là tuyến đường duy nhất nối Nha Trang với Đà Lạt. Trên tuyến có đèo Khánh Lê dài khoảng 30 km có địa hình quanh co hiểm trở, không thuận tiện cho các phương tiện vận chuyển trọng tải lớn. Quốc lộ 27C cũng thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa bão.

Kiến nghị sớm cho triển khai cao tốc Nha Trang - Đà Lạt được tỉnh đưa ra trong bối cảnh đèo Khánh Lê, đèo Khánh Sơn và một số khu vực trên địa bàn bị sạt lở, gây ra các vụ tai nạn. Chưa kể, lũ tại địa phương đã vượt mức lịch sử, nguy cơ rất cao tiếp tục xảy ra sạt lở đất tại vùng núi và sườn dốc.

Đáp lại, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết Chính phủ đang có chủ trương xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc nối Tây Nguyên với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Do đó, UBND tỉnh cần sớm có văn bản đề xuất để Thủ tướng xem xét.

Trước đó, hồi tháng 5, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà có chỉ đạo giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để triển khai dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa để triển khai dự án theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 426/TB-VPCP ngày 19/9/2024 của Văn phòng Chính phủ.

UBND hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đề xuất trước mắt đầu tư đoạn tuyến Nha Trang - Đà Lạt dài 80,8 km. Điểm đầu tuyến giao cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; điểm cuối giao với Quốc lộ 27C tại ngã ba Đarahoa, thành phố Đà Lạt cũ. Quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh (chiều rộng nền đường 22-24,75 m), vận tốc thiết kế 80-100 km/h.

Dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt sau khi đầu tư xây dựng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nha Trang đến Đà Lạt còn khoảng 1,5-2 giờ (so với hiện tại khoảng 3,5-4 giờ). Đây là động lực lớn thu hút du khách tham gia các tour du lịch kết nối biển và hoa, thúc đẩy phát triển du lịch toàn vùng.

Đồng thời, cao tốc Nha Trang - Đà Lạt sẽ hình thành trục ngang kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối với các trục dọc, phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải, logistics...