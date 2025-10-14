Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khai trương trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội

  • Thứ ba, 14/10/2025 11:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 14/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVIII.

Nằm tại tầng 3 Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVIII thành phố Hà Nội được chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại sẽ là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí, là đầu mối cung cấp thông tin, hình ảnh, âm thanh cho phóng viên về các sự kiện diễn ra tại Đại hội.

Phóng viên làm việc tại trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVIII thành phố Hà Nội.

Trung tâm Báo chí hoạt động từ ngày 14 tới 17/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Trung tâm sẽ điều hành, hướng dẫn các hoạt động báo chí, tổ chức phát hành thông cáo báo chí sau mỗi phiên làm việc và họp báo công bố kết quả Đại hội vào chiều 17/10.

Trung tâm báo chí là đầu mối cung cấp thông tin, hình ảnh, âm thanh cho phóng viên liên quan về các sự kiện diễn ra tại Đại hội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVIII thành phố Hà Nội, ông Đào Xuân Dũng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, nhấn mạnh đây là một sự kiện chính trị trọng đại, nhận được quan tâm và tình cảm đặc biệt không chỉ của nhân dân Thủ đô mà còn của nhân dân cả nước do vị trí và vai trò Hà Nội là Thủ đô, là “trái tim” của cả nước. Đại hội mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho sự phát triển của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Ông Đào Xuân Dũng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, phát biểu khai mạc Trung tâm báo chí Thủ đô.

Theo kế hoạch, Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội bắt đầu phiên trù bị vào 13h30 ngày 15/10, phiên khai mạc bắt đầu từ 7h30 sáng 16/10 và phiên bế mạc bắt đầu từ 15h ngày 17/10.

Nghi thức cắt băng khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố (2020-2025); quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

