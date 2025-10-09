Lần đầu đưa tiêu chí 'hạnh phúc' vào văn kiện Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Ngày 8/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Buổi họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII được tiến hành dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Phong (Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội), ông Hà Minh Hải (Trưởng ban Tổ chức Thành ủy) và ông Nguyễn Doãn Toản (Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy).

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho gần 50.000 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Phiên trù bị diễn ra ngày 15/10, phiên chính thức khai mạc ngày 16/10, bế mạc ngày 17/10/2025.

Toàn cảnh buổi họp báo diễn ra sáng 8/10 tại Trụ sở Thành ủy Hà Nội.

Trao đổi tại buổi họp báo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải cho biết công tác chuẩn bị nhân sự được Hà Nội tiến hành kỹ lưỡng, bài bản, trên tinh thần dân chủ, khách quan và minh bạch. Việc sắp xếp, lựa chọn cán bộ gắn với ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, dựa trên cơ sở dữ liệu thống nhất, bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy định của Trung ương.

Thành phố xác định tiêu chí “3T, 1Q” là thước đo cốt lõi cho đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ mới. “T” thứ nhất là Tâm, đạo đức trong sáng, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. “T” thứ hai là Trí, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy sáng tạo và khả năng nắm bắt xu hướng mới. “T” thứ ba là Truyền cảm hứng, gương mẫu, đoàn kết, có khả năng khơi dậy và tập hợp sức mạnh tập thể. “Q” là Quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải trao đổi tại buổi họp báo

Khẳng định về tầm quan trọng của đại hội lần này, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn lịch sử mới của Thủ đô và đất nước.

Đại hội lần này có điểm khác biệt so với trước đây là chưa bao giờ các điều kiện về chính trị, pháp lý, quy hoạch, xu thế thời đại hội tụ đầy đủ, tạo thuận lợi cho Hà Nội phát triển như kỳ này. Thời gian qua, Trung ương cũng tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, khơi thông các nguồn lực. Hà Nội cũng nhận thức rõ hơn về nguồn lực phát triển, trong đó có nguồn lực trí tuệ, nguồn lực con người.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong thông tin tại buổi họp báo

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết trong quá trình xây dựng văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, các số liệu, các chỉ tiêu mà Đảng bộ TP đề ra cho nhiệm kỳ tới (2025 - 2030) đều đã cập nhật, có so sánh trong nước và quốc tế - đặc biệt là so sánh với các Thủ đô của các nước, các thành phố lớn trong khu vực và châu Á, để xác định rõ Hà Nội phải cố gắng, vươn lên như thế nào mới ngang tầm với khu vực và châu Á. Do đó, trong các chỉ tiêu nêu trong văn kiện, có những chỉ tiêu mới, lần đầu được đưa vào như chỉ tiêu về hạnh phúc.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phân tích chủ đề Đại hội XVIII Đảng bộ Hà Nội nêu rõ 4 thành tố. Thứ nhất là “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng”, nhấn mạnh Thủ đô Hà Nội không chỉ có truyền thống nghìn năm mà còn có truyền thống anh hùng.

Thành tố thứ 2 là “đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, nhằm nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng - nhân tố quyết định để lãnh đạo sự nghiệp phát triển Thủ đô; tổ chức Đảng có trong sạch vững mạnh thì mới có thể lãnh đạo được, tập hợp được Nhân dân.

Thành tố thứ 3 là “tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới” - nhấn mạnh Hà Nội phải có trách nhiệm không chỉ gương mẫu mà còn phải đi đầu, tiên phong trong việc thực hiện những nhiệm vụ chung của cả nước, trong thí điểm các cơ chế chính sách mới. Đặc biệt, đột phá là một trong những điểm nhấn quan trọng trong văn kiện Đại hội; nếu không đột phá về tư duy và hành động, Hà Nội rất khó đạt được mục tiêu phát triển đề ra.

Thành tố thứ 4 là “phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, đây là mục tiêu hướng đến không phải chỉ của nhiệm kỳ này mà là mục tiêu xuyên suốt, lâu dài.

Riêng thuật ngữ “hạnh phúc” là một điểm mới được đưa vào tiêu đề Đại hội, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng đây vấn đề rất được quan tâm. Thành ủy xác định mục tiêu này để khẳng định quyết tâm, định hướng xuyên suốt, để từ suy nghĩ, hành động, từ việc lớn, đến việc nhỏ của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên đều phải hướng tới hạnh phúc của Nhân dân. Hạnh phúc là không có điểm dừng, cho nên mục tiêu, quyết tâm vì hạnh phúc của Nhân dân cũng không có điểm dừng.

“Chúng tôi muốn khẳng định quyết tâm và định hướng xuyên suốt là cả hệ thống chính trị thành phố làm bất cứ việc gì đều phải hướng đến mục tiêu đưa thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và Nhân dân ngày càng hạnh phúc hơn” - Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nói.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chọn chủ đề Đại hội XVIII của Đảng bộ Thành phố là: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng; đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.

