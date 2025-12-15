Khách thứ 20 triệu đến Phú Quốc được tặng quà 500 triệu đồng

Lượt khách quốc tế thứ 20 triệu trong năm 2025 hạ cánh xuống Phú Quốc chiều 15/12. Cô được tặng phần quà với tổng trị giá 500 triệu đồng.

Ba vị khách đặc biệt gồm khách thứ 19.999.999, 20.000.000 và 20.000.001 có mặt tại Phú Quốc chiều 15/12.

Chiều 15/12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, ngành du lịch Việt Nam chính thức đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu của năm 2025, đánh dấu cột mốc tăng trưởng chưa từng có trong suốt 65 năm phát triển.

Buổi lễ đón được tổ chức với các nghi thức chào mừng ngay tại chân máy bay, kết hợp trình diễn nghệ thuật truyền thống và trao giấy chứng nhận cho ba vị khách đặc biệt gồm khách thứ 19.999.999, 20.000.000 và 20.000.001.

Trong đó, phần quà dành cho du khách thứ 20 triệu có tổng giá trị gần 500 triệu đồng, bao gồm trang sức, vé máy bay, voucher sử dụng dịch vụ lưu trú, giải trí tại Phú Quốc.

Hai du khách thứ 19.999.999 và 20.000.001 nhận được các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng mỗi suất. Toàn bộ hành khách trên chuyến bay cũng nhận được quà lưu niệm và vé trải nghiệm tại địa phương.

Chị Karolina Agnieszka Muskus, đến từ Ba Lan (áo trắng ở giữa) là vị khách thứ 20 triệu.

Vị khách quốc tế thứ 20 triệu là Karolina Agnieszka Muskus, đến từ Ba Lan. Chia sẻ tại sự kiện, cô bày tỏ sự xúc động và ấn tượng sâu sắc trước sự đón tiếp nồng hậu cũng như vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Muskus đến Việt Nam và mong muốn sẽ quay trở lại trong tương lai, đồng thời giới thiệu điểm đến này tới bạn bè và người thân.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc Việt Nam đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025 là kết quả của quá trình phục hồi bền bỉ sau đại dịch Covid-19. Kể từ khi mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế vào ngày 15/3/2022, lượng khách quốc tế đến Việt Nam liên tục tăng trưởng mạnh. Năm 2025, con số này dự kiến đạt khoảng 21 triệu lượt, vượt xa mức 18 triệu lượt của năm 2019 - thời điểm trước đại dịch.

Khách quốc tế đến Phú Quốc chiều 15/12.

Đáng chú ý, trong chưa đầy một thập kỷ, du lịch Việt Nam tăng gấp đôi quy mô, từ 10 triệu lượt khách quốc tế năm 2016 lên 20 triệu lượt vào năm 2025. Mức tăng trưởng này được đánh giá thuộc nhóm cao nhất thế giới, trong bối cảnh tăng trưởng trung bình của du lịch toàn cầu chỉ khoảng 5%. So sánh trong khu vực, cùng giai đoạn này, một số thị trường du lịch lớn chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn hơn, cho thấy Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ từ vị thế “điểm đến mới nổi” sang vai trò trung tâm du lịch mới của khu vực.

Việc cột mốc lịch sử được ghi nhận tại Phú Quốc tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt của đảo Ngọc trong chiến lược phát triển du lịch quốc gia. Sau gần một thập kỷ, nhiều dấu mốc quan trọng của du lịch Việt Nam đều được lựa chọn ghi dấu tại đây, phản ánh vị thế tiên phong và sức hút ngày càng lớn của điểm đến này đối với thị trường quốc tế.

Phú Quốc hiện là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất cả nước, với lợi thế từ chính sách miễn thị thực cho toàn bộ du khách quốc tế, thời hạn lưu trú dài, cùng hệ sinh thái du lịch được đầu tư đồng bộ. Hệ thống cơ sở lưu trú đa dạng, các sản phẩm nghỉ dưỡng, giải trí và trải nghiệm quy mô lớn đã góp phần thu hút dòng khách lưu trú dài ngày và chi tiêu cao.