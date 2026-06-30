Khách Tây bắt gặp 'cảnh tượng lạ' ở quầy lễ tân khách sạn lúc 1h sáng

Chỉ định quay cảnh lễ tân khách sạn ở Nha Trang ngủ thiếp đi khi xem World Cup để gửi bạn xem, du khách người Đức không ngờ đoạn video lại viral khắp mạng xã hội.

Khách Tây bất ngờ khi lễ tân khách sạn ngủ quên lúc xem World Cup Một đoạn video của du khách người Đức quay ngẫu hứng cảnh lễ tân khách sạn ngủ quên khi xem World Cup bất ngờ gây sốt mạng xã hội,

Khoảng 1h sáng 20/6, sau khi xuống mua một ly sinh tố, Yasin (quốc tịch Đức) quay trở lại khách sạn tại Nha Trang. Vừa bước vào sảnh, anh bắt gặp một cảnh tượng hài hước khi anh lễ tân đã ngủ thiếp đi trước quầy, trong khi chiếc tivi vẫn đang phát trận đấu World Cup.

Yasin ghi lại khoảnh khắc này và chia sẻ lên mạng xã hội. Không ngờ, đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

Nhiều cư dân mạng hài hước cho rằng "mùa World Cup thì không bao giờ có trộm vì ai cũng mải xem bóng đá". Một số bình luận khác cũng khiến nhiều người bật cười như: "Trộm đang ở nhà xem bóng đá rồi", "Tắt tivi là ổng dậy à", hay "Việc ai nấy làm, khách nhận phòng xong thì lên ngủ, còn lễ tân đang ngủ thì cứ để ngủ".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Yasin cho biết anh chỉ quay clip để gửi cho một người bạn xem, không nghĩ lại được lan truyền rộng rãi đến vậy.

"Tôi hiểu vì sao anh ấy lại ngủ quên, bởi chú của tôi cũng làm công việc tương tự. Điều khiến tôi thấy thú vị là anh ấy vừa xem bóng đá vừa thiếp đi lúc nào không hay", Yasin nói.

Yasin chụp cùng nhân viên tiếp tân khách sạn ở Nha Trang.

Trong những ngày lưu trú tại khách sạn, Yasin còn có dịp gặp lại anh lễ tân. Sau khi xem hình ảnh của mình đang lan truyền trên mạng, nhân viên lễ tân đã chủ động đề nghị chụp chung một bức ảnh làm kỷ niệm.

"Khi đó tôi rất vui. Chúng tôi đã cùng chụp một bức ảnh để lưu giữ kỷ niệm về sự việc này", Yasin kể.

Được hỏi vì sao không đánh thức lễ tân khi thấy anh ngủ gật, Yasin cười đáp: "Không. Tôi không muốn làm gián đoạn giấc mơ của anh ấy. Có lẽ, anh ấy đang mơ về Việt Nam sẽ dự World Cup".

Du khách người Đức cũng cho biết anh đã đến Việt Nam khoảng một tháng trước và dành nhiều tình cảm cho đất nước này. "Tôi thực sự rất yêu Việt Nam. Tôi thích văn hóa, sự cởi mở, lòng hiếu khách và nguồn năng lượng tích cực của người Việt", anh nói.

Yasin cho biết điều khiến anh bất ngờ nhất không phải là khoảnh khắc bắt gặp nam lễ tân ngủ quên, mà là việc đoạn video được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Theo anh, những video ở Việt Nam đạt hơn một triệu lượt xem của mình đều được quay rất ngẫu hứng, ban đầu chỉ nhằm chia sẻ với người thân hoặc bạn bè, chứ chưa bao giờ được tạo ra với mục đích trở nên nổi tiếng.

"Trong thời gian tới, chắc chắn tôi sẽ làm nhiều video hơn nữa. Tôi muốn cho mọi người trên thế giới biết người Việt Nam thật sự hiếu khách và còn nhiều điều mới mẻ cần khám phá", Yasin nói thêm.

Yasin dành tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam.