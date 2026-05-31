Khách Mỹ sốc khi lấy tủy răng ở Đà Nẵng hết 1,6 triệu đồng

Tìm đến nha khoa ở Đà Nẵng vì đau răng, Rae Hill (31 tuổi, quốc tịch Mỹ) không ngờ ca điều trị tủy chỉ tốn khoảng 60 USD. Trải nghiệm tích cực sau đó khiến cô chấm dịch vụ "10/10".

Rae cảm thấy hài lòng với dịch vụ và giá tiền khi khám tủy răng ở Đà Nẵng. Ảnh: NVCC.

Rae Hill (sinh năm 1995, quốc tịch Mỹ) thu hút sự chú ý khi chia sẻ bài viết về hành trình đi lấy tủy răng tại một phòng khám nha khoa tại Đà Nẵng ngày 29/5.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Rae cho biết cô tìm đến cơ sở sau cơn đau răng dai dẳng. Hoàn tất quá trình thăm khám, cô đã sốc, gần như không tin vào mắt mình khi nhận báo giá điều trị chỉ 60 USD (khoảng 1,6 triệu đồng).

"Trước đó, một người bạn từng kể với tôi rằng các dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam có chất lượng tốt, giá thành dễ tiếp cận. Tôi quyết định tự mình trải nghiệm. Mức giá khiến tôi thực sự bất ngờ", Rae nói.

Điều khiến cô ấn tượng tiếp đến là trải nghiệm dịch vụ. "Tôi được chăm sóc rất chu đáo. Chưa từng có nha sĩ nào nhẹ nhàng và tử tế với tôi như vậy trước đây. Tôi chắc chắn sẽ quay lại để làm thêm các dịch vụ nha khoa khác. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, 10/10", cô chia sẻ.

Nữ khách Mỹ và con gái tại một điểm du lịch tâm linh ở Đà Nẵng.

Sau khi hoàn thành việc điều trị răng, Rae thử dịch vụ nối mi và tiếp tục bất ngờ với chi phí khoảng 14 USD (khoảng 370.000 đồng). Kết quả nhận được khiến cô hài lòng.

"Khi lần đầu nhìn thấy bảng giá, tôi cảm thấy biết ơn vì cuối cùng cũng có cơ hội sử dụng những dịch vụ mà mình thực sự có thể chi trả. Chất lượng dịch vụ cũng tốt không kém những nơi tôi từng trải nghiệm ở Mỹ”, cô cho biết.

Rae đánh giá cao sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên. Theo cô, mọi người luôn niềm nở, tôn trọng khách hàng và thường xuyên hỏi han để bảo đảm cô cảm thấy thoải mái trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Chia sẻ thêm về hành trình tại Việt Nam, cô gái đến từ Mỹ cho biết hiện đã ở Việt Nam được hai tháng. Trong khoảng thời gian này, cô dành nhiều thời gian khám phá đời sống địa phương thay vì chỉ ghé thăm các điểm đến nổi tiếng.

Điều khiến Rae yêu thích nhất ở Việt Nam là ẩm thực. Cô cho biết mình ấn tượng với sự đa dạng trong cách chế biến món ăn của người Việt, đặc biệt thích món mì quảng.

"Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khi tôi được người dân bản địa đưa đến những quán ăn quen thuộc", cô chia sẻ.

Rae Hill không phải là trường hợp đầu tiên bày tỏ sự ngạc nhiên trước mức giá dịch vụ tại Việt Nam. Trước đó, nhiều người nước ngoài từng thu hút sự chú ý khi chia sẻ trải nghiệm sử dụng các dịch vụ nha khoa, chăm sóc sắc đẹp hoặc khám chữa bệnh với chi phí "thấp bất ngờ".

Năm 2024, cô gái Mỹ Nina Ragusa từng chia sẻ trải nghiệm chăm sóc răng miệng tại TP.HCM. Cô cho biết mình liên tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi nhận thấy giá dịch vụ thấp nhưng vẫn hài lòng về chất lượng.

Gần đây hơn, Susan Lindgren, một du khách Mỹ tới khám mắt tại Đà Nẵng và chỉ phải trả khoảng 45.000 đồng (tương đương 1,8 USD ). Mức giá này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội quốc tế.