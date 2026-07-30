Khách Mỹ kể 3 ngày 'để đời' khám phá hang sâu Quảng Trị

Từ chuyến đi dự kiến chỉ vài giờ, Michelle Cabrera (Mỹ) đã có 3 ngày khám phá hang động đầy phiêu lưu ở Quảng Trị.

Chuyến thám hiểm hang động ở Việt Nam của Michelle Cabrera vào năm 2024. Ảnh: Michelle Cabrera.

Ánh đèn pha gắn trên mũ của Michelle Cabrera như biến mất vào khoảng không trước mắt. "Nhảy đi, cô phải nhảy xuống", tiếng nói của người đồng hành vang lên trong bóng tối. Cô gái 20 tuổi đến từ Chicago (Mỹ) sợ hãi nhưng vẫn làm theo, đáp xuống mặt nước và tìm cách bơi vào bờ.

Đó là chuyến khám phá hang động "để đời" của Michelle tại hang Rục Mòn, thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị) vào năm 2024.

Michelle quyết tâm đi du lịch nhiều nơi trên thế giới sau khi được chẩn đoán mắc chứng teo võng mạc vào năm 2023. Ảnh: Michelle Cabrera.

Chia sẻ trên CNN Travel, cô cho biết chuyến đi này nằm ngoài kế hoạch, thậm chí khiến mình thực sự sợ hãi khi lần đầu sống trong vòm hang sâu hàng dặm và dưới hàng triệu tấn đá.

Nhưng đây lại là mở đầu cho hành trình du lịch mạo hiểm của cô gái trẻ - vốn được chẩn đoán mắc bệnh teo võng mạc với nguy cơ cao dẫn đến mù lòa.

Đến Việt Nam vào năm 2024 với đam mê du lịch, Michelle dành 3 tuần khám phá đất nước trước khi đến Quảng Trị. Tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, các tour du lịch khám phá hang động rất phổ biến, có thể kéo dài trong ngày hoặc qua vài ngày với lực lượng hướng dẫn viên, porter chuyên nghiệp.

Nhưng Michelle lại muốn trải nghiệm một hành trình độc đáo hơn. Cô nhờ chủ homestay kết nối với người dân địa phương, đưa cô thăm một hang động trong rừng.

Do khác biệt ngôn ngữ, hai bên chủ yếu trao đổi bằng cử chỉ, hình vẽ và một số câu tiếng Anh đơn giản. Hai khách du lịch nước ngoài đang có mặt tại homestay cũng muốn tham gia. Khoảng hai giờ sau, 3 du khách cùng 3 người bản địa bắt đầu hành trình đến với hang Rục Mòn.

Họ lái xe sâu vào bên trong Vườn quốc gia, băng qua những dãy núi và rừng rậm suốt 2 tiếng. Khi xe dừng lại, cả nhóm đi bộ khoảng 1 tiếng đến ngôi làng nơi phát thức ăn, sau đó đi bộ thêm 30 phút nữa để đến cửa hang.

Các thành viên được phát dép cao su, đèn đội đầu và bắt đầu đi sâu vào bên trong. Michelle đặt những bước đầu tiên xuống chiếc thang dây lắc lư, xuống sâu đến mức cô tưởng như chỉ còn mình mình với thế giới ngầm.

Rục Mòn là hang động có chiều dài 2.862 m, chiều cao trần hang khoảng 300 m. Ảnh: Vietnam Expeditions.

Sau nhiều giờ vượt qua những dòng sông ngầm và các lối đá hẹp, cô mới biết hành trình sẽ kéo dài khoảng 3 ngày bởi họ sẽ ra ngoài bằng lối đi khác. Điều này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch bởi ban đầu, cô tưởng mình sẽ chỉ đi trong ngày. Quần áo, đồ dùng cá nhân lúc này không có bộ khác để thay mới.

Ban đêm, cả nhóm dựng trại ngủ trong hang. Những chiếc lều được chuẩn bị sẵn trong túi chống nước, ngoài ra còn có nước và cơm, gà được gói trong lá chuối. Dù lo lắng vì bất ngờ bị mắc kẹt trong hang động, Michelle lại ngủ rất ngon vì mệt mỏi.

Sáng hôm sau, thử thách tiếp tục khi cả nhóm đối mặt với vách đá phủ đầy bùn nhão. Mất 3 tiếng leo lên với dây an toàn buộc chặt vào người, từng thành viên mới lên đến đỉnh. Tiếp nối, hành trình leo xuống bãi bùn, lội qua dòng nước ngầm trong trang phục ướt sũng cũng giúp đêm thứ 2 của cả đoàn nhanh chóng trôi qua trong giấc ngủ sâu.

Michelle vượt qua "núi bùn" ở sâu bên trong hang Rục Mòn. Ảnh: Michelle Cabrera

Ngày thứ 3, ở chặng cuối của hành trình, Michelle đối mặt thử thách nhảy xuống hố nước. Cả nhóm ra khỏi hang, cô gái trẻ nói mình không thể tin những gì mình vừa trải qua.

"Tôi không thể nói nên lời trong 10 phút", cô kể lại.

Sau chuyến đi, Michelle có một số vết bầm tím và gặp vấn đề về tiêu hóa trong vài ngày, nhưng không bị chấn thương nghiêm trọng.

Hiện tại, đã hai năm kể từ chuyến đi Việt Nam, thị lực của Michelle may mắn vẫn ổn định. Kỷ niệm "sinh tồn" trong hang động cũng mở ra chuỗi hành trình du lịch mạo hiểm tiếp nối của cô gái trẻ.

Gần đây, cô bị đứt gân đầu gối khi học lướt sóng ở Australia, còn bị mắc kẹt trong một vụ sạt lở đất trong chuyến đi lần thứ 2 đến Nepal trước khi tiếp tục cho hành trình du lịch khắp Nam Mỹ.