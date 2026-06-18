Khu nghỉ dưỡng sinh thái Auko 'đổ bộ' Phong Nha vào quý III

Auko Eco-Wellness Lodges - khu nghỉ dưỡng sinh thái tích hợp wellness trọn gói đạt chứng nhận EDGE Advanced - sẽ khai trương vào quý III năm nay tại Phong Nha.

Nằm bên dòng sông Son, giữa vùng núi đá vôi kỳ vĩ của Phong Nha - Kẻ Bàng (Di sản Thiên nhiên Thế giới UNESCO), nơi có hệ thống hang động lớn nhất thế giới và nổi tiếng với hang Sơn Đoòng, khu nghỉ dưỡng sinh thái Auko Eco-Wellness Lodges mang đến cách tiếp cận mới mẻ với du lịch tĩnh dưỡng và mạo hiểm: Gần gũi hơn với thiên nhiên, nhẹ nhàng hơn với môi trường và sâu sắc hơn với trải nghiệm cá nhân.

Kiến trúc hòa mình với thiên nhiên

Trong một vùng đất có mùa lũ, rừng nguyên sinh và khối đá vôi hàng trăm triệu năm tuổi, Auko được xây dựng với sự tôn trọng dành cho tự nhiên. Dự án được phát triển theo tiêu chuẩn bền vững IFC BRI, với cấu trúc nâng cao trên mặt đất, sử dụng tre, gỗ tái chế và vật liệu thân thiện môi trường.

Auko Eco-Wellness Lodges mang đến cách tiếp cận mới mẻ với du lịch tĩnh dưỡng và mạo hiểm.

30 lều nghỉ dưỡng sinh thái nằm giữa cảnh quan tự nhiên, bao quanh bởi cây cối bản địa, vừa giữ gìn sự đa dạng sinh học vừa tạo cảm giác riêng tư, gần gũi.

Auko Eco-Wellness Lodges sử dụng tre, gỗ tái chế và vật liệu thân thiện môi trường.

"Tính bền vững và tinh thần sống khỏe toàn diện luôn song hành cùng nhau. Tại Auko, chúng tôi hướng đến mô hình nghỉ dưỡng tái tạo lấy tinh thần sống khỏe - an lành làm cốt lõi của mọi hoạt động. Vì mảnh đất này và vì những người lữ khách dừng chân đây", bà Michelle Ford, nhà sáng lập Lumina Wellbeing, Công ty Quản lý Vận hành của Auko, chia sẻ.

Auko mang đến ba loại hành trình để mỗi lữ khách tự chọn nhịp trải nghiệm phù hợp. Trong đó, “Open Way - Hành trình Lối mở” sẽ mở ra nhịp sống cân bằng giữa chuyển động và tĩnh tại, phiêu lưu và nghỉ ngơi, hoạt động cộng đồng và thời gian riêng tư. Đây là hành trình nghỉ dưỡng hồi phục nhẹ nhàng theo nhịp lựa chọn tự do.

Với “Still Way - Hành trình Tĩnh tại”, dành cho những ai tìm kiếm sự lắng dịu sâu để có thể chậm lại, lắng nghe cơ thể và tập trung vào sự phục hồi từ bên trong. Còn “Wild Way - Hành trình Mạo hiểm” sẽ dành cho tâm hồn yêu thích chuyển động, khám phá mạo hiểm và trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ.

Toàn bộ trải nghiệm được bao trọn trong chương trình nghỉ dưỡng trọn gói, gồm ba bữa mỗi ngày tại nhà hàng Origin. Không gian ẩm thực “từ rừng đến bàn ăn” tại đây tôn vinh thảo mộc bản địa, cá tươi đánh bắt từ suối, nông sản theo mùa và hương vị đậm bản sắc miền Trung Việt Nam.

Wellness lấy cảm hứng từ đất mẹ

Lấy cảm hứng từ tri thức cổ của người Chăm, triết lý wellness tại Auko được xây dựng trên sự giàu có của đất nguồn: Đất sét khoáng, thảo mộc bản địa, dòng nước tự nhiên và nhịp sinh học của thiên nhiên. Tại “trái tim” của khu nghỉ dưỡng sinh thái là Lumina Wellbeing, nơi kiến tạo hành trình tĩnh dưỡng thanh lành giữa cảnh quan hoang dã của Phong Nha, kết nối trí tuệ bản địa với hành trình tĩnh dưỡng dựa trên đất mẹ.

Mỗi ngày ở đây là một dòng chảy trải nghiệm cùng thiên nhiên, từ hành trình thủy dưỡng kết hợp tắm bùn Rhassoul, vòi sen mưa rừng đến hồ ngâm lạnh giữa khung cảnh núi đá vôi hùng vĩ.

Tại Auko Eco-Wellness Lodges, mỗi ngày là một dòng chảy trải nghiệm cùng thiên nhiên.

Ngoài chương trình hàng ngày, lịch trình chăm sóc sức khỏe luôn thay đổi của Auko mời gọi lữ khách tham gia vào chu kỳ của thiên nhiên với nghi lễ theo mùa: Lễ trăng rằm, nghi lễ thu hoạch và lễ đón mưa. Các chương trình luân phiên với chuyên gia wellness khách mời và khóa retreat tĩnh dưỡng được tuyển chọn kỹ lưỡng đảm bảo dịch vụ wellness luôn mới mẻ và đa dạng.

Auko mang đến bối cảnh độc đáo cho những chuyến team building trọn vẹn với doanh nghiệp hoặc khóa retreat tĩnh dưỡng chuyên nghiệp giữa núi rừng kỳ vĩ, kết hợp hài hòa giữa tinh thần sống khỏe - thanh lành và trải nghiệm mang tính chuyển hóa sâu sắc ngay trong lòng mẹ thiên nhiên.

Tìm lối về giữa thiên nhiên

Mọi trải nghiệm tại Auko, bao gồm trong hành trình nghỉ dưỡng, được chăm chút trọn vẹn để bạn an tâm tận hưởng.

Auko mang đến không gian retreat tĩnh dưỡng giữa núi rừng kỳ vĩ.

Ở đây có 30 lều nghỉ dưỡng sinh thái giữa thiên nhiên. Du khách được tận hưởng giường ngủ với ga giường 300TC cao cấp, cùng bồn tắm ngoài trời; liệu trình ngâm chân thảo mộc và chăm sóc chân thư giãn ngay tại lều; mini bar với các món ăn nhẹ giàu năng lượng.

Hành trình wellness được lấy cảm hứng từ thiên nhiên như chu trình thủy dưỡng với tắm bùn Rhassoul, tắm vòi sen mưa rừng và hồ ngâm mình mát lạnh trên vách đá; các lớp chuyển động khai phóng cơ thể tại phòng Sky Yoga Studio và trong hang tắm âm.

Hoạt động khám phá rừng xanh và hang động Phong Nha như trải nghiệm chèo thuyền trên sông và trekking trong rừng.

Ngoài ra, du khách được thưởng thức ẩm thực theo mùa trọn gói. Harvest Table phục vụ bữa sáng, trưa và tối với sản vật tươi ngon của mùa; thức uống không cồn chọn lọc phục vụ kèm bữa ăn; dã ngoại theo mùa với buổi picnic giữa thiên nhiên hoang sơ, hoặc bữa tiệc trưa chan hòa với cộng đồng.