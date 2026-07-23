Khách đến bán vàng, kim cương tại SJC tăng đột biến

Ngày 23/7, lượng khách tìm đến để bán lại vàng, kim cương tại cửa hàng SJC khu vực TP.HCM tăng đột biến, thậm chí nhiều người đành phải quay về và chờ đến chiều mới tới lượt bán.

Nhiều khách hàng đành phải quay về và chờ đến chiều để bán vàng, kim cương tại SJC. Ảnh: Anh Nguyễn.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, vào lúc 10h sáng ngày 23/7 tại chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ) thuộc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), lượng khách tìm đến bán kim cương tăng đột biến.

Ở khu vực trưng bày các sản phẩm kim cương, trang sức kim cương phía trên lầu, khoảng 10 khách ngồi chờ xếp hàng để đến lượt bán. Một khách hàng cho biết đã chờ khá lâu nhưng chưa tới lượt, vì vậy cô đành phải quay lại đây vào đầu giờ chiều.

Với lượng khách tăng cao, phía SJC cũng đã bố trí mỗi quầy 2-3 nhân viên và bảo vệ hướng dẫn khách hàng trong quá trình thu mua lại kim cương.

Một nhân viên tại đây cho biết trong giai đoạn này, công ty vẫn hỗ trợ thu mua lại đối với kim cương viên, nữ trang gắn kim cương và nhiều dòng nữ trang khác. Đối với kim cương viên rời, giá thu mua được tính theo tỷ lệ phần trăm so với giá trị sản phẩm, tùy kích thước và hình thức giao dịch. Đối với nữ trang gắn kim cương hoặc vỏ kim cương, SJC thu mua lại ở mức 80% nếu khách bán lại và 85% nếu khách đổi sang nữ trang mới.

Tuy nhiên, SJC cũng cho biết do các thủ tục kiểm tra phức tạp nên tiền sẽ được phía công ty thanh toán cho khách hàng bằng phương thức chuyển khoản trong vòng 3-4 ngày.

Trong khi đó, tại khu vực bán vàng miếng, vàng nhẫn, lượng khách cũng tăng bất thường. Đến khoảng 10h45 sáng, nhân viên bảo vệ thông báo ngưng nhận khách đến bán mặt hàng này và tất cả giao dịch liên quan sẽ được mở trở lại vào đầu giờ chiều.

Theo đó, sau khi các thủ tục thu mua sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn và các loại nữ trang tính giá công hoàn tất, SJC sẽ chuyển tiền cho khách hàng trong ngày. Riêng giao dịch sau 15h hoặc giá trị trên 500 triệu đồng, khách hàng cần phải chờ qua ngày hôm sau.

Lượng khách tìm đến SJC để bán lại vàng và kim cương tăng cao trong sáng nay diễn ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố thông tin trong các năm 2022-2024, hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ, đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty SJC để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Trước đó, nguyên Giám đốc Công ty kiểm định PNJ (PNJ-Lab) và một số cá nhân khác là chủ các tiệm vàng khu vực TP.HCM cũng bị bắt vì liên quan đến đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương.

Từ đầu tháng 7 đến nay, nhiều cửa hàng kim cương nổi tiếng tại TP.HCM liên tục thông báo đóng cửa, thậm chí nhiều tiệm cho biết đã mất khả năng thanh khoản. Đáng chú ý, trước làn sóng khách hàng bán lại kim cương tăng mạnh, hệ thống các cửa hàng thuộc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng đã thay đổi chính sách thu mua lại kim cương. Theo phương án mới, PNJ áp dụng hạn mức thanh toán tối đa mỗi ngày theo năng lực vận hành thực tế của hệ thống đối với toàn bộ giao dịch mua lại trên toàn quốc.

Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo thứ tự hoàn tất hồ sơ và phương án khách hàng lựa chọn. Trường hợp tổng nhu cầu giao dịch vượt quá hạn mức xử lý trong ngày, PNJ vẫn cam kết mua lại 100% và thanh toán đầy đủ giá trị giao dịch theo lộ trình đã thông báo.

Tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng . Kết quả điều tra và lời khai của các đối tượng xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng , vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính. Trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng, khi đó giữ chức Tổng giám đốc Công ty SJC, đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh của công ty, liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ. Để hợp thức hóa nguồn gốc, Duyên sử dụng thông tin của nhiều khách hàng khác nhau, nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của SJC dưới danh nghĩa công ty thu mua kim cương từ khách hàng cá nhân. Sau khi hồ sơ được "làm sạch", số kim cương này tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.