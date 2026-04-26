Khác biệt của Isco

Isco trở lại và ngay lập tức chứng minh giá trị khi trở thành lá bùa hộ mệnh của đội bóng xứ Andalusia mùa này.

Betis bất bại trong 4 trận Isco góp mặt mùa này.

Sau gần 5 tháng vắng mặt vì chấn thương, tiền vệ người Tây Ban Nha được sử dụng trở lại một cách thận trọng. Anh tái xuất trong trận thắng Girona 3-2 hồi giữa tuần, trước khi tiếp tục góp mặt ở trận hòa Real Madrid 1-1 hôm 25/4. Dù thời lượng thi đấu chưa nhiều, dấu ấn của Isco là rất rõ rệt khi góp phần giúp Betis giành điểm ở cả 2 trận.

Thống kê cho thấy trong 4 trận chính thức mà Isco ra sân mùa này, Betis đều bất bại. Anh góp mặt trong trận hòa Girona tại La Cartuja, chiến thắng trước FC Utrecht tại Europa League, màn ngược dòng kịch tính trước Girona và trận hòa 1-1 với Real Madrid. Hai chiến thắng và hai trận hòa là hiệu suất hoàn hảo về mặt kết quả mỗi khi đội trưởng xuất hiện.

Không chỉ dừng lại ở con số, tầm ảnh hưởng của Isco còn thể hiện ở cách anh điều tiết nhịp độ, kết nối lối chơi và tạo ra những đường chuyền mang tính quyết định. Sự hiện diện của Isco giúp Betis gia tăng đáng kể chất lượng chuyên môn, đồng thời tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội.

Đáng chú ý, Isco cũng duy trì thành tích ấn tượng khi đối đầu đội bóng cũ Real Madrid. Kể từ khi gia nhập Betis, tiền vệ này chạm trán "Los Blancos" 3 lần với thành tích 1 thắng, 2 hòa và vẫn chưa biết đến thất bại.

Với 5 vòng đấu còn lại ở La Liga, hành trình phía trước vẫn đầy thử thách. Nhưng nếu Isco tiếp tục duy trì tầm ảnh hưởng, Betis hoàn toàn có cơ sở để tin vào một cái kết trọn vẹn với suất dự Champions League ở mùa giải tới.