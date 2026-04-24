Isco và 'thất bại' rực rỡ ở Real Madrid

Isco gọi quãng thời gian tại Real Madrid là thất bại, nhưng ít cầu thủ nào rời Bernabeu với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ như anh.

Isco đang tìm lại mình trong màu áo Real Betis.

Trong bóng đá đỉnh cao, có những nghịch lý rất khó lý giải. Isco là một trong số đó.

Anh từng nói mình là người phải chịu trách nhiệm cho “thất bại” tại Real Madrid. Phát biểu ấy nghe hợp lý nếu chỉ nhìn vào chặng cuối sự nghiệp ở Bernabeu: dự bị kéo dài, chấn thương liên miên, mâu thuẫn với HLV và rời đi trong im lặng.

Nhưng nếu nhìn toàn cảnh, gọi Isco là thất bại lại trở thành điều phi lý.

Khi Zidane biến Isco thành trung tâm

Không nhiều cầu thủ trong lịch sử Real Madrid giành 19 danh hiệu trong 9 năm. Không nhiều người có 5 chức vô địch UEFA Champions League. Và càng ít người từng là linh hồn kỹ thuật của đội bóng thống trị châu Âu.

Vấn đề của Isco nằm ở chỗ anh từng giỏi đến mức người ta kỳ vọng nhiều hơn thế.

Khi gia nhập Real Madrid năm 2013 từ Malaga, Isco là viên ngọc sáng nhất bóng đá Tây Ban Nha. Anh vừa vô địch U21 châu Âu, vừa giành Golden Boy. Kỹ thuật mềm mại, giữ bóng xuất sắc, rê bóng trong không gian hẹp và khả năng tạo nhịp khiến anh được xem là tương lai của tuyến giữa Tây Ban Nha.

Carlo Ancelotti nhanh chóng sử dụng Isco. Nhưng người hiểu anh nhất là Zinedine Zidane.

Zidane nhìn thấy ở Isco thứ mà nhiều HLV khác bỏ qua: một cầu thủ không cần tốc độ để kiểm soát trận đấu. Dưới thời chiến lược gia người Pháp, Isco bước vào giai đoạn hay nhất sự nghiệp. Anh không phải mẫu tiền vệ chạy nhiều hay tranh chấp dữ dội, nhưng có thể khiến nhịp độ trận đấu đi theo ý mình.

Ở hai trận chung kết Champions League gặp Juventus năm 2017 và Liverpool năm 2018, Isco đá chính. Việc anh chiếm suất của Gareth Bale nói lên tất cả.

Isco từng thi đấu rất hay.

Đó là giai đoạn Real Madrid chiến thắng bằng sức mạnh tập thể, nhưng Isco mang đến lớp nghệ thuật cần thiết. Khi Luka Modric điều phối và Toni Kroos giữ nhịp, Isco là người tạo ra sự khó lường.

Có thời điểm, cảm giác như Real Madrid là Isco và 10 người còn lại. Nhưng bóng đá hiện đại thay đổi rất nhanh. Khi cường độ ngày càng cao, các đội bóng đòi hỏi pressing liên tục và chuyển trạng thái tức thì, mẫu cầu thủ như Isco bắt đầu gặp thách thức.

Anh vẫn tài năng, nhưng không còn là lời giải cho mọi hệ thống.

Mâu thuẫn, sa sút và đoạn kết buồn

Mùa 2018/19 là bước ngoặt xấu. Isco khởi đầu ổn dưới thời Julen Lopetegui, nhưng ca viêm ruột thừa khiến anh đánh mất nhịp thi đấu. Sau đó Lopetegui mất việc, còn Santiago Solari lên thay.

Giữa Isco và Solari không bao giờ có tiếng nói chung. Vai trò của tiền vệ người Tây Ban Nha tụt dốc nhanh chóng. Anh từng bị loại khỏi danh sách thi đấu rồi bị đẩy lên khán đài trong trận gặp AS Roma tại Champions League. Sau đó là những tranh cãi nội bộ, cáo buộc thiếu thể lực và không đáp ứng yêu cầu tập luyện.

Từ đây, Isco không còn thật sự trở lại. Zidane tái xuất và cố cứu anh, nhưng những tổn thương về tâm lý lẫn vị thế đã quá lớn. Sau mùa giải hỗn loạn ấy, Isco dần biến thành cái bóng của chính mình.

Những con số phản ánh rõ sự đi xuống. Năm mùa đầu tại Real Madrid, anh trung bình chơi gần 3.000 phút mỗi mùa. Bốn mùa cuối, con số chỉ còn hơn 1.200 phút.

Mùa cuối 2021/22, Isco chỉ đá 407 phút và không ra sân phút nào ở Champions League. Trớ trêu thay, anh vẫn có thêm một chiếc cúp châu Âu.

Đó là chi tiết rất Isco: luôn ở trong chiến thắng, nhưng không còn là nhân vật chính.

Song, số phận không ưu ái Isco.

Ngày nay, Isco hồi sinh trong màu áo Real Betis và lại được yêu mến. Điều đó cho thấy phẩm chất của anh chưa từng biến mất, chỉ là môi trường cũ không còn phù hợp.

Vậy Isco có thất bại ở Real Madrid không?

Nếu xét theo kỳ vọng trở thành huyền thoại số một tuyến giữa, có thể là có. Anh không đạt đến tầm thống trị như nhiều người từng tin.

Nhưng nếu xét bằng đóng góp, khoảnh khắc lớn và bộ sưu tập danh hiệu, đó là một thành công mà phần lớn cầu thủ mơ cả đời không chạm tới.

Isco thất bại chỉ vì anh từng đủ giỏi để người ta đòi hỏi nhiều hơn. Và đôi khi, đó là dạng thất bại rực rỡ nhất trong bóng đá.