Kết quả thi đấu gây sốc ở Anh trai 'say hi'

Team "10/10" có Anh Tú Atus, Phạm Đình Thái Ngân, Quang Trung và Huỳnh Hùng trình diễn tốt, âm nhạc lôi cuốn, ý tưởng mới mẻ. Do đó, việc họ đứng cuối gây bất ngờ.

Tập 2 lên sóng tối 22/6 của Anh trai “say hi” trình chiếu lượt đấu thứ 2 của vòng livestage 1. Ở tập này, 6 nhóm trình diễn 6 ca khúc hoàn toàn mới với phong cách khác biệt nhau. Tất cả tiết mục đều được dàn dựng bối cảnh đẹp, đầu tư và lạ mắt.

Phía dưới sân khấu có 2 nhóm khán giả, một trong số đó là nhóm fanclub, tức người hâm mộ của các anh trai và số còn lại là 300 người xem công tâm.

Đội Isaac có lợi thế nhờ trình diễn với khách mời đến từ Thái Lan Nanon Korapat Kirdpan. Chỉ cần đội anh đứng trong top 3 phần trình diễn có bình chọn cao nhất, tất cả thành viên trong team nhận 50 điểm cá nhân.

Anh Tú Atus tự nhận tệ nhất đội

Mở màn là phần trình diễn Hút của team Lou Hoàng gồm Ali Hoàng Dương, Nicky, Wean, Pháp Kiều, Hải Đăng Doo, Quân A.P. Hải Đăng Doo bị chấn thương tay nên phần lớn phải đứng rìa ngoài để biểu diễn. Tiết mục làm nóng bầu không khí với phong cách gợi cảm.

Tiếp đó là No Far No Star. Đội này có tới 4 rapper là Rhyder, Hurrykng, Tage, Captain, trong khi vocal là Song Luân, Đỗ Phú Quí. Sức trẻ, nhiệt huyết tràn đầy và lời ca truyền tải năng lượng tích cực, tự tin làm tiết mục của đội này bùng nổ. Thế mạnh của đội là cách dàn dựng tốt, bố cục mới mẻ để tất cả thành viên trong đội đều có thể tỏa sáng với phần solo riêng mà vẫn đủ hòa quyện khi phối hợp với nhau.

Bắt đầu bằng màn chơi piano và giọng hát đầy cảm xúc của Song Luân, sau đó, tiết mục dần chuyển sang không khí sôi động với đoạn melody rap của Hurrykng, Rhyder. Phần trình diễn được đẩy lên cao trào với flow rap mạnh mẽ của Tage hay Captain nhào lộn rồi chơi guitar điện, Rhyder đánh trống làm bùng nổ sân khấu.

Các thành viên team Song Luân đều có khoảnh khắc tỏa sáng riêng. Ảnh: Vie Channel.

Ngay sau phần trình diễn làm "cháy" sân khấu từ No Far No Star, team 10/10 bước ra sân khấu với khá nhiều áp lực. Có thể thấy Anh Tú Atus là một trong những anh trai nổi tiếng nhất trong chương trình. Tuy nhiên, xuất thân là diễn viên nên Anh Tú Atus khá bối rối trong việc tìm được vị trí phù hợp cho bản thân trong nhóm 4 thành viên. Phạm Đình Thái Ngân có giọng hát tốt nên là main vocal, Huỳnh Hùng là main dance và Quang Trung cũng hát tốt.

Riêng Anh Tú tự nhận là main rapper nhưng sau quá trình thu âm, JustaTee nhận thấy chất giọng dày, trầm của Huỳnh Hùng hợp với rap hơn. Do đó, Anh Tú phải chia sẻ bớt vị trí main rapper. Đến phần nhảy, Anh Tú cũng bị chậm khiến Quang Trung hài hước chỉ ra ông xã của Diệu Nhi chính là người gây lo lắng nhất nhóm. Và trên sân khấu, Anh Tú cũng thừa nhận anh tệ nhất nhóm.

Vượt qua những khó khăn, trở ngại, Anh Tú Atus đã cùng các đồng đội thể hiện tốt tiết mục. Có lẽ đây là tiết mục sexy nhất trong tập thi. Điểm nhấn là khi 4 thành viên trình diễn đầy lôi cuốn với nước. Họ kết thúc tiết mục một cách ấn tượng bằng động tác trèo lên và đạp đổ thành ghế. Tuy nhiên, động tác này tương đồng với ý tưởng trong sân khấu Goodbye Baby của nhóm nhạc Hàn Quốc miss A.

Tiết mục của đội Anh Tú Atus có nhiều ý tưởng mới mẻ trong vũ đạo, cách dàn dựng. Ảnh: Vie Channel.

Kết quả gây bất ngờ

Trước khi lên sóng, Sóng vỗ vỡ bờ của team Anh Tú gây tranh luận. Một số ý tưởng, chẳng hạn cánh tay sơn xanh của Anh Tú được cho là giống chương trình Chuang 2021. Gác lại những tranh cãi, một tiết mục ballad, acapella như Sóng vỗ vỡ bờ đã thỏa mãn mong đợi của khán giả với giọng hát đẹp, đầy cảm xúc, bè phối hấp dẫn. Đặc biệt, bối cảnh của tiết mục được dàn dựng đẹp mắt không khác gì một MV.

Đội của Isaac được mong đợi bởi không chỉ có khách mời Nanon mà các thành viên trong đội cũng khá nổi tiếng. Tiết mục Don’t Care hấp dẫn về bản phối, giai điệu. Ca khúc này có đoạn điệp khúc bắt tai nên dễ thu hút khán giả ngay từ lần nghe đầu tiên. Ngoài Isaac, các thành viên còn lại đều bất lợi về vũ đạo nhưng trên sân khấu, họ phối hợp ăn ý, đồng đều để tạo nên màn trình diễn đẹp. Tuy nhiên, so với các đội đã gây ấn tượng quá mạnh bởi nhiều “chiêu trò” trước đó, đội Isaac hơi an toàn và chưa thực sự đột phá về ý tưởng.

Đội Isaac đứng thứ 2 về lượt bình chọn. Ảnh: Vie Channel.

Đội 3 thành viên Đức Phúc, HIEUTHUHAI, Công Dương chơi lớn khi mời Hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện để hỗ trợ phần trình diễn. Concept của tiết mục là 3 chàng hoàng tử chinh phục nàng công chúa họ yêu. Ý tưởng này không mới và có phần hơi sến. Đổi lại, ngoài giọng hát nội lực, đầy cảm xúc, phần âm nhạc của ca khúc Nỗi đau ngây dại lôi cuốn khi hòa quyện nhiều chất liệu âm nhạc như violin, cello…

Thứ tự xếp hạng của các nhóm lần lượt là No Far No Star (124 phiếu), Don’t Care (111 phiếu), Nỗi đau ngây dại (99 phiếu), Hút và Sóng vỗ vỡ bờ (đồng hạng 4), cuối cùng là 10/10. Team Anh Tú Atus đầy sức hút với ý tưởng mới mẻ nên việc họ đứng cuối gây bất ngờ. Trên mạng xã hội, khán giả đang tranh cãi về kết quả này.

Ngược lại, No Far No Star không được kỳ vọng nhiều nhưng lại vươn lên dẫn đầu. Tuy vậy, họ đã có chiến thắng xứng đáng. Theo luật chơi, chưa có anh trai nào bị loại ở vòng đấu đầu tiên này.