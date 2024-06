Anh trai 'say hi' vướng tranh luận

Qua teaser mới, tiết mục "Sóng vỗ vỡ bờ" được cho là có vài điểm giống "Đại ngư" ở Chuang 2021.

Đoạn teaser giới thiệu tập 2 của Anh trai “say hi” vừa được tung ra đã gây tranh luận. Lý do là khán giả chỉ ra điểm tương đồng trong tiết mục Sóng vỗ vỡ bờ (tác giả Trungg I.U) gồm Anh Tú, Erik, Phạm Anh Duy, JSOL, Dương Domic với Đại Ngư ở chương trình Trung Quốc Chuang 2021. Theo khán giả, sân khấu của hai tiết mục được dàn dựng với tông màu khá giống nhau là trắng xanh. Cả hai tiết mục đều có đoạn múa solo với khăn.

Đặc biệt, một cánh tay của Anh Tú được sơn màu xanh, giống ý tưởng của nam ca sĩ Lưu Vũ. So sánh những yếu tố trên, khán giả cho rằng ê-kíp Anh trai “say hi” sao chép ý tưởng từ Chuang 2021. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực. Họ cho rằng các chi tiết quá nhỏ, không đủ để kết luận chương trình đạo nhái ý tưởng. Ê-kíp chương trình chưa lên tiếng về vấn đề này nhưng nhiều bài viết liên quan được chia sẻ trên các hội nhóm, fanpage.

Sóng vỗ vỡ bờ bị chỉ ra có điểm tương đồng Đại Ngư.

Tập đầu tiên của Anh trai "say hi" lên sóng tối 15/6. Trong tập này, chỉ có 2 tiết mục ở lượt đấu đầu tiên của 2 liên quân lên sóng. Liên quân 1 do Isaac làm thủ lĩnh với các thành viên HIEUTHUHAI, Wean, Negav, Đức Phúc, Gin Tuấn Kiệt, Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều… Liên quân 2 với sự dẫn dắt của Anh Tú Atus có Song Luân, Rhyder, Tage, Quang Trung… Ở lượt đấu đầu tiên, mỗi liên quân trình diễn bài hát được làm mới từ ca khúc chủ đề của chương trình là The Stars. Cuối cùng, liên quân 2 của Anh Tú Atus giành chiến thắng.

Với tập 2 lên sóng tối 22/6, hai liên quân bước vào lượt đấu thứ 2. Ở lượt đấu này, mỗi liên quân chia thành 3 nhóm nhỏ để trình diễn 6 ca khúc hoàn toàn mới.