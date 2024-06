Dàn sao Việt dự lễ cưới Midu

Lễ cưới của Midu diễn ra ngày 29/6 với dàn khách mời dự kiến gồm Sam, Mai Phương Thúy, Jun Vũ, Phương Mỹ Chi...

Mới đây, Sam xác nhận đã nhận được thiệp mời từ Midu. Nữ diễn viên cho biết cô rất mong đợi tới thời điểm lễ cưới diễn ra. Ngoài Sam, nhiều ngôi sao cũng nhận được thiệp mời và được cho là sẽ tham dự ngày vui của Midu, chẳng hạn diễn viên Trần Anh Duy, giáo viên thanh nhạc Hoàng Mỹ Ngọc… Quốc Trường, Mai Phương Thúy, Jun Vũ, vợ chồng Tronie Ngô, Kiều Ngân cũng được dự đoán tham gia buổi lễ. Trước đó, họ cũng góp mặt trong lễ cầu hôn tại Đà Lạt của Midu.

Đám hỏi của Midu diễn ra vào 23/6 tại nhà riêng ở TP.HCM. Đội hình bê tráp có 29 người với dự kiến 14 mâm sính lễ. Dàn bê tráp gồm Dương Hoàng Yến, Hoàng Mỹ Ngọc, Jun Vũ, Phương Mỹ Chi... trong khi dàn nam có Tiko Tiến Công, Him Phạm, Hải Nam, Trần Anh Huy... Đội hình này cũng gần như sẽ tham gia lễ cưới của Midu vào 29/6.

Midu mời nhiều đồng nghiệp nổi tiếng tới dự lễ cưới. Ảnh: FBNV.

Trước đó, nữ diễn viên đặt may tổng cộng 42 bộ áo dài cho cô dâu, chú rể và 2 bên gia đình. Các bộ áo dài cũng được gửi đến thành viên đội bê tráp. Theo hình ảnh do Tiko Tiến Công hé lộ, áo dài có màu cam đất.

Lễ cưới của Midu sẽ diễn tại TP.HCM vào 29/6. Các nghi thức cưới bắt đầu lúc 19h và tiệc cưới diễn ra 30 phút sau đó. Trên tấm thiệp cưới màu trắng, in hoa nổi trang nhã, cô dâu, chú rể khuyến khích khách mời không đưa theo trẻ em.

Cụ thể, thiệp cưới có in dòng chữ: "Với lý do an toàn, buổi tiệc dành cho người lớn, khuyến khích không dắt theo trẻ em". Ngoài ra, những khách mời tham gia buổi lễ sẽ quét mã QR được cung cấp trên tấm thiệp để xác nhận. Tấm thiệp cũng kèm bảng chỉ dẫn khách mời đến địa điểm hôn lễ. Hiện, địa điểm cử hành lễ cưới vẫn được Midu giấu kín.