Quy định trong lễ cưới của Midu

Những khách mời dự lễ cưới của Midu sẽ quét mã QR để xác nhận. Nữ diễn viên khuyến khích mọi người không đưa theo trẻ em.

Ngày 15/6, nhiều khách mời khoe chiếc thiệp cưới được gửi từ cô dâu Midu và chú rể Minh Đạt. Hôn lễ của 2 người sẽ diễn tại TP.HCM vào 29/6. Các nghi thức cưới bắt đầu lúc 19h và tiệc cưới diễn ra 30 phút sau đó. Trên tấm thiệp cưới màu trắng, in hoa nổi trang nhã, cô dâu, chú rể khuyến khích khách mời không đưa theo trẻ em.

Cụ thể, thiệp cưới có in dòng chữ: "Với lý do an toàn, buổi tiệc dành cho người lớn, khuyến khích không dắt theo trẻ em". Ngoài ra, những khách mời tham gia buổi lễ sẽ quét mã QR được cung cấp trên tấm thiệp để xác nhận. Tấm thiệp cũng kèm bảng chỉ dẫn khách mời đến địa điểm hôn lễ. Hiện, địa điểm cử hành lễ cưới vẫn được Midu giấu kín.

Buổi lễ được dự đoán có những đồng nghiệp thân thiết với Midu như Mai Phương Thúy, Quốc Trường, Jun Vũ... Trước đó, họ cũng có mặt ở buổi cầu hôn diễn ra tại Đà Lạt của Midu.

Thời gian qua, Midu đã gửi thiệp cưới tới đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Ảnh: FBNV.

Buổi tiệc diễn ra từ tháng 5 tại Đà Lạt và được tổ chức riêng tư. Midu nhắn nhủ khách mời không chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào trong sự kiện. Đến gần đây, nữ diễn viên mới hé lộ các hình ảnh trong buổi lễ và giải thích: “Mình định giữ lại những hình ảnh về buổi tiệc nhỏ của tụi mình ở Đà Lạt để tạo bất ngờ cho mọi người trong đám cưới. Nhưng gần đây hình ảnh buổi tiệc bị rò rỉ khá nhiều và để tránh những thông tin sai lệch nên mình quyết định chia sẻ sớm hơn”.

Midu cũng chia sẻ loạt ảnh cưới được chụp tại lâu đài cổ ở Paris (Pháp). Chồng của Midu là thiếu gia Minh Đạt, con trai ông Trần Duy Hy - Tổng giám đốc công ty nhựa Duy Tân. Nữ diễn viên kể về kỷ niệm buổi chụp ảnh: "Tụi mình may mắn chụp hình vào một ngày tuyết trắng phủ rất đẹp mà ánh nắng cũng trong trẻo dịu dàng. Toà lâu đài cổ kính nơi tụi mình chụp được thiên nhiên phủ lên một lớp tuyết trắng vô tình cũng khiến cho không gian trở nên đặc biệt hơn trong khoảnh khắc ý nghĩa này".