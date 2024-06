Nữ ca sĩ Nhật Bản gây sốt khi diện trang phục khoe eo ở sân bay

BabyMonster ra mắt vào tháng 11/2023 với MV Batter Up. Tuy nhiên, thời điểm đó, thành viên Ahyeon (sinh năm 2007) gặp vấn đề sức khỏe nên không thể cùng nhóm quảng bá. Đầu tháng 4, khi Ahyeon trở lại, BabyMonster tái ra mắt với album gồm 7 bài hát là Sheesh, Like That, Stuck in The Middle (7 Ver.) và Dream… Ca khúc chủ đề Sheesh được miêu tả là bài hát dance pha trộn thể loại hip-hop với giai điệu piano theo phong cách baroque tuyệt vời. Tuy nhiên, khi ra mắt, Sheesh vấp phải nhiều ý kiến chê bai, dẫn đến thành tích trên bảng xếp hạng rất ảm đạm.