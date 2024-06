Ca sĩ Hàn Quốc mặc áo tấc tới TP.HCM

Ngoài Hanbin, Ahn Hyung Seob cũng mặc trang phục truyền thống của Việt Nam khi cùng nhóm Tempest khởi hành tới TP.HCM để tổ chức concert.

Sáng 13/6, các thành viên nhóm Tempest có mặt ở sân bay Hàn Quốc để khởi hành tới TP.HCM tổ chức concert. Hai thành viên trong nhóm là Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) và Ahn Hyung Seob gây chú ý khi mặc trang phục truyền thống của Việt Nam là áo tấc. Nhóm nhạc Kpop tới TP.HCM để tổ chức concert thuộc khuôn khổ tour diễn World Premier: The First Eve Live 2024 Tempest Concert [T-Our: Tempest Voyage tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đây là lần đầu tiên nhóm tổ chức concert tại Việt Nam.

Concert có giá vé từ 1,8 triệu đồng tới 3,8 triệu đồng. Thời gian qua, ê-kíp vài lần thay đổi sơ đồ sân khấu để phù hợp với mong muốn của người hâm mộ. Trong đó, với hạng vé cao nhất, khán giả có quyền lợi đứng sát sân khấu, tham gia phần chào tạm biệt, xem soundcheck, chụp ảnh nhóm và nhận được set card.

Hanbin và Ahn Hyung Seob mặc áo tấc tại sân bay Hàn Quốc. Ảnh: Fansite.

Tempest có một thành viên người Việt là Hanbin. Do đó, ngay khi ra mắt, nhóm đã được khán giả Việt biết tới. Cuối năm 2023, Tempest biểu diễn trong chương trình HOZO Super Fest, thuộc khuôn khổ Liên hoan âm nhạc quốc tế TP.HCM. Tại đêm diễn, các thành viên trình diễn loạt ca khúc nổi tiếng như Vroom Vroom, Dangerous, Can't Stop Shining, Taste The Feeling, Dive, Freak Show, Raise me up...

Hanbin sinh năm 1998, đến từ Yên Bái, là sinh viên chuyên ngành Marketing của Đại học Thương mại Hà Nội. Hanbin nổi tiếng tham gia chương trình sống còn I-Land do công ty con của HYBE thực hiện và phát trên kênh Mnet. Sau đó, anh gia nhập Yuehua và ra mắt cùng nhóm nhạc Tempest. Ngoài Hanbin, Tempest gồm 6 thành viên khác là Hyeong Seop, Hyuk, Eunchan, Lew, Hwarang và Taerae. Họ ra mắt tháng 3/2022 với sản phẩm âm nhạc mang tên It's Me, It's We.