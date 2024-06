Tài tử 'Squid Game' bị tố chiếm đoạt công ty

Fnnews vừa đưa tin nam diễn viên Lee Jung Jae và công ty của anh là Artist United bị cáo buộc chiếm đoạt quyền quản lý công ty sản xuất phim Raemongraein. Lee Jung Jae nắm giữ cổ phần lớn nhất ở Artist United. Artist United mua lại Raemongraein vào tháng 3. Mới đây, Artist United dùng danh nghĩa của Raemongraein để mua lại một công ty giải trí đang bị đình chỉ hoạt động.

Giám đốc điều hành hiện tại của Raemongraein là Kim Dong Rae đưa ra tuyên bố vào 12/6. Ông Kim cho biết ban đầu muốn hợp tác với Artist United với mong muốn đưa Raemongraein ra thị trường thế giới nhờ mạng lưới mối quan hệ rộng lớn của Lee Jung Jae. Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra sau đó không giống những gì ông mong muốn.

"Trái ngược với những gì đã thảo luận trước khi đầu tư, Artists United đã sử dụng quỹ của Raemongraein để mua lại một công ty giải trí niêm yết đang bị đình chỉ giao dịch. Ban điều hành công ty hiện tại, bao gồm tôi đã truyền đạt quan điểm rằng việc mua lại một công ty niêm yết là không thể chấp nhận được. Nhưng phản hồi chúng tôi nhận được là thông báo đơn phương tổ chức đại hội cổ đông bất thường nhằm thay đổi CEO, tất cả thành viên của ban giám đốc lẫn tên, các điều khoản của công ty”, ông Kim cho biết.

Giám đốc điều hành Kim nói về Lee Jung Jae: "Anh ấy chưa bao giờ đến thăm công ty và chưa bao giờ trình bày bất kỳ tầm nhìn cụ thể nào về vấn đề quản lý trong tương lai. Động thái của họ cho thấy dường như họ chỉ muốn sử dụng tiền mặt của Raemongraein làm vỏ bọc để mua lại các công ty khác".

“Tôi không thể cho phép Raemongraein bị chiếm đoạt quyền quản lý bằng các phương pháp lừa đảo. Với tư cách là giám đốc điều hành và chủ tịch hội đồng quản trị, tôi không thể chấp nhận những hành động chống lại quyền quản lý của chúng tôi. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ các giám đốc điều hành và nhân viên của Raemongraein, những người đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm”, ông Kim nhấn mạnh.

Trong khi đó, đại diện pháp lý của Artists United cho biết: “Vì Laemongraein được mua lại thông qua hình thức tăng vốn đầu tư, nên theo kế hoạch đã được thảo luận, các diễn viên Lee Jung Jae và Jung Woo Sung có quyền tham gia quản lý. Tuy nhiên, giám đốc điều hành Kim không đáp ứng quyền hợp pháp của các nhà đầu tư”.

Raemongraein được thành lập vào năm 2007, là công ty sản xuất nội dung truyền thông. Các tác phẩm tiêu biểu của công ty bao gồm Sungkyunkwan Scandal (2010) và Reborn Rich (2022). Tính đến cuối quý 1, cổ đông lớn nhất của Laemongraein là Artists United, nắm giữ 18,44% cổ phần. Cá nhân Lee Jung Jae nắm giữ 5,12%. Cổ phần của CEO Kim là 13,41%.

Lee Jung Jae đóng vai chính trong Squid Game mùa đầu tiên và trở thành diễn viên đắt giá sau thành công của phim. Tiếp đó, Lee Jung Jae giành giải Đạo diễn mới xuất sắc cho bộ phim The Hunt tại Giải thưởng điện ảnh 2022. Ngoài ra, anh công khai mối quan hệ với Lim Se Ryung, con gái lớn của tập đoàn Daesang.

