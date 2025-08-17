Kết quả cuộc gặp Trump - Putin: Cả hai cùng vui?

Cả ông Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đều có lý do để hài lòng với kết quả cuộc gặp tại Alaska dù hai bên chưa công bố chi tiết nội dung thảo luận.

Ông Trump và ông Putin trong cuộc họp báo sau hội đàm hôm 15/8. Ảnh: Reuters.

Sự chú ý của cả thế giới hôm 15/8 đổ về Alaska (Mỹ) - nơi nhà lãnh đạo hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới gặp mặt để thảo luận về vấn đề Ukraine. Đây là lần đầu tiên tổng thống Nga - Mỹ gặp nhau kể từ năm 2021 và là lần đầu ông Putin đặt chân lên đất Mỹ sau 10 năm.

Trái với kỳ vọng của một số nhà quan sát, hai bên chưa công bố thỏa thuận thực chất hướng đến hòa bình tại Ukraine. Dù vậy, ông Putin có thể hài lòng vì màn đón tiếp trọng thị của nước chủ nhà, trong khi ông Trump tiến thêm một bước trên con đường xây dựng hình ảnh của người kiến tạo hòa bình thế giới.

Chưa có thỏa thuận

Dù cả ông Trump và ông Putin đều nói đến những tiến triển đạt được, hai nhà lãnh đạo không nêu nhiều về nội dung thảo luận hay các vấn đề đã đạt nhất trí.

Trong cuộc họp báo sau hội đàm, ông Putin bày tỏ ghi nhận nỗ lực của chính quyền Mỹ nói chung và ông Trump nói riêng với việc thúc đẩy giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.

Trả lời phỏng vấn Fox News sau cuộc hội đàm, ông Trump đánh giá cuộc gặp với ông Putin “10/10” điểm, khẳng định hai bên đã đạt tiến triển tốt hướng tới hòa bình tại Ukraine.

Tuy nhiên, báo chí quốc tế đặc biệt chú ý tới sự im lặng bất thường của ông Trump trong cuộc họp báo chung với ông Putin sau cuộc gặp. Ông chỉ nói chưa đầy ba phút rưỡi, trong khi ông Putin phát biểu khoảng tám phút rưỡi. Hai tổng thống cũng không trả lời câu hỏi của báo giới.

Trong bài phát biểu, ông Trump thậm chí không đề cập đến Ukraine hay triển vọng ngừng bắn. Ông chỉ ám chỉ về việc “năm, sáu, bảy nghìn người mỗi tuần” thiệt mạng và khẳng định ông Putin cũng muốn chấm dứt cảnh đổ máu, BBC chỉ ra. Ông cũng không đề cập đến “hậu quả lớn” - điều ông từng đe dọa phía Nga trong kịch bản không đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Trên thực tế, sau những kỳ vọng ban đầu, bản thân ông Trump những ngày qua đã nhận ra thỏa thuận không phải điều dễ đạt được.

“Chúng ta chưa đạt tới bước đó”, ông Trump nói về triển vọng hòa bình. “Nhưng chúng ta có nhiều cơ hội đạt được”.

Ông Trump và ông Putin trao đổi riêng bên lề cuộc họp báo sau hội đàm hôm 15/8. Ảnh: Reuters.

“Ông Trump không thua, nhưng ông Putin rõ ràng chiến thắng”

Đây là nhận định của cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton về cuộc gặp. Có thể nói, cuộc hội đàm dường như là “món quà” với ông Putin, giúp ông nâng cao vị thế cả trong nước lẫn quốc tế.

Từ khi đặt chân lên đất Mỹ, ông Putin đã được chào đón rất nồng hậu - đích thân Tổng thống Trump đứng chờ và vỗ tay chào đón ông bên thảm đỏ. Ông Trump thậm chí mời ông Putin lên chiếc limousine của mình để tới địa điểm họp. Ống kính máy quay ghi được cảnh hai nhà lãnh đạo cười với nhau ở băng ghế sau.

Điều này khác hẳn cách thức ông Trump đón tiếp các nhà lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng. Chưa đầy nửa năm trước, cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được đánh giá là “thảm họa” sau khi hai nhà lãnh đạo công khai tranh luận trên sóng truyền hình.

Ông Trump cũng không ngại ca ngợi ông Putin, thường xuyên cảm ơn nhà lãnh đạo Nga vì đã dành thời gian tới Alaska. Trong cuộc họp báo sau hội đàm, ông Putin thậm chí còn là người nói trước - trái với thông lệ nước chủ nhà Mỹ sẽ là bên mở lời.

Đây dường như là chiến thắng với ông Putin về mặt truyền thông sau hơn ba năm bị thế giới phương Tây “xa lánh”.

“Với màn chào đón bằng thảm đỏ, máy bay quân sự bay ngang qua và tiếng vỗ tay của tổng thống Mỹ, thông điệp của ông Trump là rõ ràng: Ông Putin đã trở lại sau quãng thời gian lãnh lẽo”, CNN bình luận.

Ông Trump và mong muốn kiến tạo hòa bình

Cuộc gặp là động thái tiếp theo của ông Trump trong việc xây dựng hình ảnh của một người kiến tạo hòa bình, sau những thành công nhất định với cuộc xung đột Campuchia - Thái Lan hay Armenia - Azerbaijan.

Đây dường như cũng là chủ đề ông Trump mong muốn thể hiện trong cuộc gặp với ông Putin. Phông nền của cả cuộc hội đàm và cuộc họp báo đều có dòng chữ “Theo đuổi Hòa bình”.

Ông Trump đón ông Putin tại Alaska hôm 15/8. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, kết quả cuộc gặp cho thấy ông Trump sẽ còn phải nỗ lực nhiều nếu muốn chấm dứt xung đột - điều ông đã cam kết với cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Ngay sau cuộc gặp với ông Putin, ông Trump đã trao đổi với Tổng thống Ukraine Zelensky và các nhà lãnh đạo đồng minh NATO. Trả lời phỏng vấn CBS News, ông khuyến cáo ông Zelensky nên hoàn tất thỏa thuận để kết thúc chiến sự, dù vẫn từ chối tiết lộ chi tiết nội dung trao đổi với ông Putin.

Ông cũng cho biết ông Zelensky sẽ tới Nhà Trắng vào ngày 18/8. Nếu tình hình tiến triển tốt, hai nhà lãnh đạo sẽ sắp xếp cuộc gặp với ông Putin.

“Các bên đều quyết định cách tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến kinh hoàng giữa Nga và Ukraine là trực tiếp đạt được thỏa thuận hòa bình để kết thúc chiến sự, không chỉ là thỏa thuận ngừng bắn - điều thường bị vi phạm”, ông Trump viết trên mạng xã hội sau cuộc gặp.

