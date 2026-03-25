Kết cục của cầu thủ Phạm Chí Nghị từng bỏ vợ theo bồ nhí

Cựu đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc hiện có cuộc sống êm ấm bên người vợ thứ hai. Song, anh vẫn bị nhắc lại chuyện ngoại tình, bỏ vợ con để chạy theo tình trẻ.

Theo tờ 163, Phạm Chí Nghị từng có mối tình gây chú ý với tiếp viên hàng không Lý Thiến. Năm 1993, danh thủ Trung Quốc gặp Lý Thiến trên một chuyến bay. Cả hai nhanh chóng phải lòng nhau, về chung một nhà và có một con gái. Lý Thiến cũng nghỉ việc tiếp viên, dành toàn bộ thời gian ở nhà nội trợ và chăm sóc gia đình. Tổ ấm của Phạm Chí Nghị và Lý Thiến khi đó được nhiều người ngưỡng mộ.

Song, sự nghiệp bóng đá của Phạm Chí Nghị đang trên đà phát triển, thường xuyên thi đấu và tập huấn xa nhà. Điều này khiến cả hai sống xa cách, lâu dần dẫn đến nguội lạnh tình cảm. Trong thời gian này, Phạm Chí Nghị bị tố ngoại tình với người mẫu Hong Kong Tiffany Lee.

Một thời gian sau, Phạm Chí Nghị và Lý Thiến quyết định ly hôn. Lý Thiến đề nghị khoản cấp dưỡng 3 triệu NDT. Song cựu đội trưởng tuyển bóng đá Trung Quốc mới chỉ trả 1 triệu NDT rồi bội ước dẫn đến việc cả hai tiếp tục kéo nhau ra tòa. Sau đó, tòa tuyên Phạm Chí Nghị phải trả nốt số tiền còn lại kèm theo một khoản lãi.

Sau khi ly hôn Lý Thiến, Phạm Chí Nghị nhanh chóng tiến đến với tình nhân mới. Song, cuộc hôn nhân của anh với Tiffany Lee rất ngắn ngủi, chỉ kéo dài khoảng 1 năm rồi lại đường ai nấy đi.

Phạm Chí Nghị từng bỏ vợ để chạy theo tình trẻ. Ảnh: Weibo.

Sau này, trong một buổi tụ họp bạn bè, Phạm Chí Nghị gặp Trương Mộng Cẩn - nghệ sĩ múa ba lê trẻ của đoàn ba lê Thượng Hải. Anh phải lòng người đẹp và nhiệt tình theo đuổi, vung tiền mua quà cáp đắt tiền cho cô, một nguồn tin thân cận tiết lộ.

Năm 2016, cựu danh thủ tổ chức đám cưới rình rang với Trương Mộng Cẩn. Gần đây, chủ đề cuộc sống hiện tại của Phạm Chí Nghị và người vợ thứ 3 được dân mạng quan tâm. Một dân mạng tiết lộ bắt gặp cả hai ở nhà hàng. Trương Mộng Cẩn ngồi ăn vui vẻ, còn Phạm Chí Nghị thì tất bật chăm con nhỏ, trở thành “ông bố bỉm sữa” chính hiệu.

Cặp đôi cũng thường được người qua đường bắt gặp khi đi du lịch. Hồi đầu năm nay, cả hai xuất hiện tại Louvre (Pháp). Ở tuổi 56, cựu danh thủ để lộ dấu hiệu tuổi tác với mái tóc thưa dần, thân hình cũng hơi phát tướng. Trong khi Trương Mộng Cẩn vẫn giữ được vẻ trẻ trung ở tuổi 39 tuổi.

Phạm Chí Nghị sinh năm 1969, từng là đội trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc. Không chỉ có kinh nghiệm dày dặn khi đến 106 lần khoác áo tuyển Trung Quốc và là thành viên dự World Cup 2002, anh còn chơi cho hai câu lạc bộ Crystal Palace và Cardiff ở Anh.

Sau khi giải nghệ năm 2006, anh tập trung đào tạo thế hệ trẻ, lập câu lạc bộ riêng và tiếp tục đóng góp cho bóng đá Trung Quốc. Dù thu hút nhiều người hâm mộ với tài năng nổi bật, Phạm Chí Nghị tới nay vẫn bị nhắc lại "vết nhơ" ngoại tình, bỏ vợ con theo tình nhân trẻ.