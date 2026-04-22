Kendall Jenner và mỹ nam cao 1,96 m hẹn hò

Kendall Jenner và Jacob Elordi vướng tin hẹn hò sau nhiều lần xuất hiện thân mật. Nguồn tin cho biết cả hai đã âm thầm tìm hiểu từ đầu năm, được Kylie Jenner kết nối.

PeoPle cho biết Kendall Jenner (30 tuổi) và Jacob Elordi (28 tuổi) đã âm thầm gặp gỡ và tìm hiểu nhau trong vài tháng qua. Trong khi đó, nguồn tin từ Daily Mail tiết lộ cả hai thực chất đã ở bên nhau từ tháng 2 và mối quan hệ đang tiến triển tích cực.

Đáng chú ý, Kylie Jenner - em gái Kendall, được cho là người đóng vai trò “mai mối”, khi sắp xếp các buổi tụ tập nhóm trong mùa giải thưởng, nơi Kendall và Jacob có dịp tiếp xúc nhiều hơn. Nguồn tin cho biết một số buổi gặp gỡ ban đầu diễn ra tại nhà riêng của Kendall gần Beverly Hills, với sự tham gia của Kylie và bạn trai cô là Timothée Chalamet.

Tin đồn tình cảm giữa siêu mẫu Kendall Jenner và nam diễn viên nổi tiếng qua dự án Wuthering Heights bùng lên mạnh mẽ sau dịp lễ hội Coachella. Cả hai bị bắt gặp thân mật tại một buổi tiệc hậu sự kiện, thậm chí được cho là đã hôn nhau.

Sau đó, họ tiếp tục xuất hiện cùng nhau tại lễ hội, cùng nhảy theo nhạc của Justin Bieber, khiến nghi vấn hẹn hò càng lan rộng. Trước đó, vào tháng 3, Kendall và Jacob cũng được ghi nhận xuất hiện tại tiệc Oscar do Vanity Fair tổ chức và có những tương tác thân thiết.

Thực tế, Kendall Jenner và Jacob Elordi đã có mối liên hệ từ trước khi cùng hoạt động trong một “vòng tròn” người nổi tiếng. Jacob từng tham dự tiệc sinh nhật của Kendall vào năm 2022, và cả hai nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện chung. Tuy nhiên, đến nay, cả hai vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về tin đồn hẹn hò.

Về đời tư, Kendall Jenner từng có nhiều mối quan hệ đáng chú ý. Gần nhất, cô được cho là đã chia tay Bad Bunny vào tháng 12/2023 sau chưa đầy một năm hẹn hò. Trước đó, cô có mối quan hệ kéo dài hai năm với Devin Booker (2020-2022), đồng thời từng vướng tin đồn tình cảm với Ben Simmons, Blake Griffin, A$AP Rocky và Harry Styles.

Kendall Jenner (sinh năm 1995) bắt đầu được biết đến qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians, trước khi vươn lên trở thành một trong những siêu mẫu hàng đầu. Cô từng có mặt trong danh sách người mẫu có thu nhập cao nhất do Forbes công bố, đồng thời là gương mặt quen thuộc tại các tuần lễ thời trang lớn và nhiều chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu quốc tế.

Trong khi đó, Jacob Elordi (sinh năm 1997) là diễn viên đang lên tại Hollywood. Anh gây chú ý với loạt phim The Kissing Booth trên Netflix, trước khi khẳng định khả năng diễn xuất qua series Euphoria và các dự án điện ảnh như Saltburn, Priscilla. Elordi được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của thế hệ diễn viên trẻ, hướng tới các vai diễn có chiều sâu.