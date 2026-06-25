Kendall Jenner say mê mỹ nam cao 1,96 m

Kendall Jenner được cho là đang say mê Jacob Elordi sau loạt chuyến đi chung. Nguồn tin nói cô muốn giữ nam diễn viên tránh xa sự ồn ào của gia đình Kardashian.

Theo Page Six, Kendall Jenner đang “phát cuồng” Jacob Elordi sau vài tháng vướng tin hẹn hò. Thậm chí, một nguồn tin thân cận tiết lộ nam diễn viên Euphoria là “người đàn ông đầu tiên trong nhiều năm khiến cô ấy say mê đến vậy”.

Dù vậy, Kendall hiện cố gắng giữ mối quan hệ kín đáo, đồng thời không muốn Jacob Elordi bị cuốn vào sự chú ý quá lớn xung quanh gia đình nổi tiếng của cô. “Kendall không vội đẩy anh ấy vào cỗ máy Kardashian. Rất ít người đàn ông có thể sống sót sau điều đó”, người này nói.

Cả hai trong chuyến du lịch tại Úc mới đây. Ảnh: backgird.

Kendall Jenner vốn được biết đến là thành viên kín tiếng nhất trong gia đình Kardashian - Jenner. Người mẫu thường hạn chế đưa chuyện tình cảm vào chương trình truyền hình thực tế hoặc các hoạt động truyền thông của gia đình. Trước Jacob Elordi, cô từng hẹn hò cầu thủ NBA Devin Booker và rapper Bad Bunny.

Trong khi đó, Jacob Elordi cũng không xa lạ với sự chú ý của truyền thông. Nam diễn viên Saltburn từng hẹn hò Kaia Gerber và Olivia Jade Giannulli, đồng thời có thời gian xuất hiện cùng họ tại các sự kiện thảm đỏ.

Dù vậy, nguồn tin cho rằng Kendall hiện muốn giảm tối đa việc bạn trai bị cuốn vào sự chú ý quá mức từ công chúng và paparazzi.

Hồi tháng 5, Kendall Jenner và Jacob Elordi từng xuất hiện trong một buổi hẹn hò đôi cùng Kylie Jenner và bạn trai của cô, tài tử Timothée Chalamet, tại một sự kiện của Fanatics. Sau đó, cả nhóm bị paparazzi chụp khi di chuyển quanh Los Angeles. Sự chú ý từ giới săn ảnh là lý do bốn người chưa tiếp tục xuất hiện công khai cùng nhau sau lần đó.

Cặp đôi đồng hành cùng nhau trong nhiều chuyến du lịch. Ảnh: Udon Shin Restaurant/Instagram.

Kendall Jenner và Jacob Elordi lần đầu vướng tin hẹn hò vào tháng 2. Tuy nhiên, chuyến nghỉ dưỡng tại Hawaii vào tháng trước được cho là đã khiến mối quan hệ của họ thay đổi từ cảm xúc ban đầu thành sự gắn kết nghiêm túc hơn.

“Họ trở nên rất gần gũi trong chuyến đi đó, và điều này khiến mối liên kết giữa họ mạnh hơn. Mọi chuyện đang trở nên nghiêm túc hơn nhiều so với những gì cô ấy dự tính”, nguồn tin cho biết.

Ngoài Hawaii, cặp đôi cũng được cho là đã đến Tokyo, Nhật Bản vào đầu tháng 6. Gần đây, cả hai tiếp tục được bắt gặp trong chuyến đi tại Byron Bay, Australia, cách Brisbane - quê nhà của Jacob Elordi, vài giờ di chuyển.