Kẻ sở hữu sức mạnh 1 triệu mặt trời là ai?

Trong “Thunderbolts”, Bob chính là Sentry, siêu anh hùng với sức mạnh đáng gờm. Tuy nhiên, bản thể hắc ám tồn tại song song khiến nhân vật trở nên nguy hiểm.

“Sao một vị thần lại phải nhận lệnh từ bất cứ ai chứ?”, một câu nói cho thấy sự ngạo mạn từ kẻ sở hữu sức mạnh tương đương 1 triệu mặt trời phát nổ. Trong bom tấn Thunderbolts* sắp tới, kẻ ngông cuồng đó là Bob. Thực chất, Bob chính là siêu anh hùng Sentry/The Void, phiên bản Superman trong vũ trụ Marvel.

Trước khi trở thành người hùng, Thunderbolts* sẽ tiếp cận và khai thác phiên bản tăm tối của Bob. Khắc họa cơn ác mộng khi gã hắc hóa, thảm sát cả thành phố chỉ bằng cái vẩy tay. Sẽ cần nhiều hơn nhóm siêu chiến binh để đối phó nhân vật ngang ngửa Thor và Captain Marvel.

Người hùng bất bại và bất ổn

Bob/Sentry/The Void tên thật là Robert Reynolds. Nhân vật xuất hiện lần đầu trong loạt truyện ngắn Sentry #1 (2000) do Paul Jenkins và Jae Lee sáng tạo. Theo đó, Sentry là hệ quả từ dự án siêu chiến binh, từng tạo ra Captain America. Nhiều năm đi vào bế tắc, nhóm nghiên cứu chuyển hướng mới với tên gọi Sentry nhằm tạo ra huyết thanh siêu chiến binh vượt xa người tiền nhiệm.

Nhiều thập kỷ sau khi triển khai dự án, Robert Reynolds, chàng trai trẻ nghiện ngập, mắc chứng tâm thần phân liệt đã đánh cắp siêu huyết thanh Golden Sentry. Thiếu hiểu biết xen lẫn cơn khát dâng trào, cậu đã uống huyết thanh mà không chần trừ. Ngay lập tức, Robert Reynolds giải phóng bản thân, sở hữu sức mạnh tương đương 1 triệu mặt trời phát nổ cùng lúc.

Điều mà Robert Reynolds không ngờ tới là The Void, bản thể tà ác tồn tại song song với Sentry. Để diệt trừ bản thể đáng sợ này, Robert Reynolds nhờ Mr. Fantastic cùng Doctor Strange xóa đi mọi ký ức về The Void. Từ đó, anh tiếp tục hoạt động với bản thể Sentry, song đôi lúc phải vật lộn để kiểm soát The Void. Bước vào tuổi trung niên, The Void tái xuất gieo rắc tai ương. Lần này, Robert Reynolds tiếp tục trải qua hành trình xóa đi ký ức đau đớn.

Sentry vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát The Void. Ảnh: Marvel.

Xét về năng lực, Sentry sánh ngang với thần thánh. Người hùng sở hữu siêu sức mạnh, tốc độ, trí thông minh, cơ thể bất khả xâm phạm, giác quan tăng cường, thao túng phân tử, thao túng tâm lý và bắn tia năng lượng. Tất cả sức mạnh này đều đến từ quá trình hấp thụ bức xạ mặt trời kết hợp trạng thái tinh thần. Khi tâm trí lung lay, Sentry nhanh chóng suy yếu, dễ bị đánh bại.

Với bản thể The Void, anh sở hữu loạt sức mạnh tương tự. Đi kèm là khả năng biến đổi hình dạng và xâm nhập tâm trí người khác thông qua xúc tu hình thành từ bóng tối.

Xuyên suốt sự nghiệp siêu anh hùng, Sentry tham gia vô số trận chiến, hợp tác nhiều tổ chức tên tuổi gồm Avengers, Fantastic Four, Inhumans hay X-Men. Theo đó, Sentry từng đối đầu nhiều phản diện sừng sỏ như Doctor Doom, Galactus, Ares, vị thần chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp. Dẫu vậy, chỉ có The Void mới là kẻ thù kẻ thù không đội trời chung, khó nhằn nhất đối với Sentry. Nói cách khác, anh vừa là thiên thần, vừa là ác quỷ.

Cơ hội nào cho biệt đội sấm sét?

Trong Thunderbolt*, Robert Reynolds/Sentry/The Void xuất hiện với cái tên lạ lẫm Bob, có thể là biệt danh để giữ bí mật thân thế. Về ngoại hình, nhân vật do Lewis Pullman đảm nhận bám sát nguyên tác với mái tóc vàng cùng biểu tượng đặc trưng hình chữ S. Đặc biệt là bản thể The Void tạo hình tăm tối, huyền bí.

Như Giám đốc CIA Valentina Allegra de Fontaine khẳng định Sentry mạnh hơn tất cả thành viên trong nhóm Avengers gộp lại. Hiện thực hóa khẩu hiệu Earth’s Mightiest Heroes (tạm dịch: Siêu anh hùng mạnh nhất Trái Đất). Đáng tiếc, bà mất quyền kiểm soát Bob và phải giao nhiệm vụ cho biệt đội sấm sét tới để xử lý.

Từ các đoạn trailer, Bob mới chỉ mang đến cái nhìn thoáng qua về sức mạnh, song chừng đó là đủ tạo ấn tượng với khán giả. Đầu tiên là việc Bob thể hiện biểu cảm tức giận với chiếc áo thủng lỗ chỗ vì đạn bắn. Chiếc áo có thể hư hại nhưng thể xác thì không bị tổn thương. Trong nhiều khoảnh khắc khác là bản thể The Void tàn sát cả thành phố, biến con người thành những vệt đen trên mặt đất trong tích tắc.

"Ta là The Void. Việc chiến đấu chẳng có ích. Ngươi không thể biết được khả năng của ta đến đâu. Có lẽ ta cần phải cho ngươi thấy", anh nói.

Thunderbolts* khiến khán giả khiếp sợ trước sức mạnh của bản thể The Void. Ảnh: Marvel Studios.

Đội hình Thunderbolts hiện tại chỉ có 6 thành viên gồm Winter Soldier, Black Widow, U.S. Agent, Ghost, Red Guardian và Taskmaster. Đa số là siêu chiến binh sở hữu khả năng đấu tay đôi cận chiến. Nếu đối đầu trực diện chắc chắn Thunderbolts lép vế trước The Void, thậm chí là phải bỏ mạng trước sức mạnh vượt trội.

Nổi tiếng là bất khả chiến bại, song Sentry/The Void cũng tồn tại hạn chế. Như đã đề cập, đây là một nhân vật tinh thần bất ổn, thiếu tập trung. Nhiều khả năng, cả nhóm sẽ phải dùng chiến thuật tâm lý, giúp Sentry chiếm quyền kiểm soát để chế ngự The Void.