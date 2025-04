'Godzilla phá hủy vũ trụ Marvel' sẽ có vào hè này

Tiếp theo "Godzilla vs. Marvel" năm ngoái, Marvel Comics và Toho công bố phần tiếp theo - "Godzilla Destroys The Marvel Universe" (Godzilla hủy diệt vũ trụ Marvel).

Truyện Godzilla hủy diệt vũ trụ Marvel gồm 5 tập sẽ phát hành hè này.

Godzilla Destroys The Marvel Universe gồm 5 tập, bắt đầu phát hành từ 16/7. Truyện do Gerry Duggan viết kịch bản, Javier Garrón vẽ minh họa. Trong đó, các anh hùng và nhân vật phản diện quen thuộc của Marvel sẽ đấu với King of Monsters (đế vương quỷ), kẻ cũng sẽ đối đầu với một Celestial (chủng tộc ngoài vũ trụ) cổ đại và liên kết với một symbiote (ký sinh ngoài hành tinh) đáng sợ. Ngoài ra còn có "trận chiến long trời lở đất" giữa Hulk và Godzilla.

Đang ngủ đông thì bị đánh thức, Godzilla tức giận vạch ra con đường hủy diệt. Trong khi đó, những Earth’s Mightiest Heroes (Anh hùng mạnh nhất Trái đất) hợp tác với nhau hòng ngăn chặn cơn thịnh nộ thảm khốc của nó. Nhưng khi nỗ lực chung của họ không thể làm chậm Kẻ mang đến Hủy diệt, các anh hùng buộc phải liều mình hạ gục Godzilla bằng mọi giá - kể cả hợp tác với những nhân vật phản diện gian xảo nhất.

Nhưng điều này có đủ sức ngăn chặn Godzilla khi nó xé toạc Vũ trụ Marvel vào Dark Dimension (chiều không gian tăm tối) và các cõi khác không?

Tác giả Duggan cho biết trong những năm tháng trưởng thành, Godzilla đối với anh quan trọng chẳng kém gì các truyện tranh Marvel. "Khi phát hiện Godzilla xuất hiện trong Vũ trụ Marvel, tôi đã ám ảnh sưu tầm mọi số báo. Tôi may mắn đến nhường nào mới được góp phần vào tuyến truyện Godzilla trong Vũ trụ Marvel", anh nói.